Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita, a Roma, in via Tasso, il Museo Storico della Liberazione.

A Roma, a Villa Borghese, celebrazione dell’anniversario numero 211 della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

In Giappone, a Osaka, evento “Market Trends and Opportunities for Italian Wine in Asia”, organizzato da Italian Trade Agency. Con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Matteo Zoppas, presidente di Ita; Mario Andrea Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka.

A Roma, nell’Istituto Luigi Sturzo, incontro su “Religione e democrazia”. Con il cardinale Pietro Parolin.

A Roma, a Palazzo Brancaccio, “Il Giorno de La Verità”, evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. gruppo Fs; Benedetto Levi, a.d. Iliad.

A Roma, Stazione Termini, presentazione della nuova livrea Intercity per il Taormina Film Festival 2025, con una carrozza speciale intitolata “Le donne, non le dive” che esporrà le immagini di tutte le donne che hanno calcato il palco del Teatro Antico di Taormina. L’immagine di Monica Bellucci in una scena del film “Malèna” di Giuseppe Tornatore, è al centro del manifesto. Con Francesca Serra, direttore Business Intercity Trenitalia; Sergio Bonomo, commissario straordinario Fondazione Taormina Arte Sicilia; Tiziana Rocca, direttore artistico; Ilenia Pastorelli, componente della giuria; Felice Panebianco, sovrintendente Fondazione Taormina Arte Sicilia.

A Salerno, nel Grand Hotel, ieri è iniziato il congresso Filca-Cisl nazionale, il sindacato delle costruzioni della Cisl. Per il segretario generale Enzo Pelle “è il momento più alto della nostra organizzazione: un’occasione per tracciare il bilancio del mandato svolto e definire le proposte per il futuro. Il congresso nazionale si svolge al termine di un articolato percorso che ha visto lo svolgimento di migliaia di assemblee nei cantieri e nelle aziende dei nostri settori: edilizia, legno, cemento, lapidei e laterizi. La Filca considera la sicurezza e la legalità elementi centrali per la qualificazione del lavoro e dell’impresa. Molti infortuni gravi sono dovuti a scarsa o assente formazione. Noi non ci siamo mai limitati alla denuncia, e in continuità con la storia della Filca ci siamo sempre impegnati sulla proposta: strumenti come il Durc, la congruità e la patente a crediti sono proprio intuizioni nate in casa Filca”. Oggi l’intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sul tema “La tecnologia al servizio della qualità del lavoro e dell’impresa”. A seguire una tavola rotonda con Federica Brancaccio, presidente Ance; Luca Bianchi, direttore generale Svimez; Natale Forlani, presidente Inapp; Enzo Pelle, segretario generale Filca-Cisl. Nel corso della mattinata è in programma anche un intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Chiuderà i lavori la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

A Frascati, tra le sedi di Villa Mondragone e Villa Falconieri, l’Accademia Vivarium Novum ospita da oggi all’8 giugno il convegno internazionale di studi “Hereditas urbium: la città ereditabile. Esempi concreti di una reale rigenerazione urbana”, un evento che riunisce esperti da tutto il mondo per discutere, progettare e promuovere un modello urbano più umano, sostenibile e durevole. Architetti, urbanisti, docenti universitari, imprenditori, amministratori locali, premiati con il Driehaus Prize, insieme a sociologi e professionisti del settore, si confronteranno per presentare progetti concreti e già realizzati che incarnano un nuovo approccio alla rigenerazione urbana, radicato nella tradizione classica e nel rispetto del genius loci. Con Léon Krier (Lussemburgo), Robert Adam (Regno Unito), Nada e Marc Breitman (Francia), Samir Younès e Jonathan Weatherill dell’Università di Notre Dame (Usa), Margot van Niele (Paesi Bassi), Xavier Bohl (Francia), Maxim Atayants (Russia), José Cornélio da Silva (Portogallo), e il sindaco di Le Plessis-Robinson Philippe Pemezec (Francia). Apriranno i lavori Francesca Sbardella, sindaco di Frascati; Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati; Lisa Lambusier, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti; Luigi Miraglia, presidente Accademia Vivarium Novum.

A Roma, alla Luiss, in viale Romania, serata dedicata a “Geopolitica, finanza, economia, tecnologia: l’intelligenza artificiale ridisegna le regole del mondo”. Con Paolo Boccardelli, rettore Università Luiss Guido Carli; Federico Freni, sottosegretario all’Economia e alle Finanze; padre Paolo Benanti, presidente commissione Ai per l’Informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Brunella Bruno, Consigliere di Stato, magistrato responsabile del Servizio per l’informatica della Giustizia Amministrativa; Chiara Giacomantonio, direttore della Direzione Amministrazione, Funzionamento e Vigilanza, Agid; Alessandra Poggiani, d.g. Cineca; Stefano Tomasini, presidente Consip; Valeria Vittimberga, d.g. Inps.

A Roma, al Mattatoio, da oggi al 22 giugno è in scena la mostra “Ottavio Celestino. Animal Question”, a cura di Michela Becchis e Nicoletta Provenzano, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. L’esposizione, presso la Galleria delle Vasche de La Pelanda, è organizzata dall’ Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Archivio Celestino. La mostra costituisce una riflessione e un’indagine aperta sul tipo di percezione e il grado di consapevolezza che la nostra civiltà ha verso gli animali e l’animalità. Fin dal suo esordio, negli anni Ottanta, l’artista ha sempre incentrato il proprio lavoro sulla relazione uomo e ambiente, in questa mostra si avvale del suo sguardo fotografico filtrato dalla storia, dal mito e dalla contemporaneità, per rappresentare la sua visione del mondo animale, la maestosità e la tenacia degli animali, la loro sofferenza e fierezza. Le immagini, assunte idealmente a icone sacre, vogliono indurre nel fruitore una catarsi purificatrice in stretto dialogo con la storia del Mattatoio, ora sublimato in sede museale.

A Roma, a piazza Navona, all’Ambasciata del Brasile, domattina si svolgerà un evento intitolato “Per un futuro migliore, impariamo dall’Amazzonia”. Con Silviane Tusi Brewer, ministra consigliera dell’Ambasciata del Brasile; Matteo Favero, presidente Globe Italia; Giselle Canahuati, segretario socioeconomico Iila; Francesco La Camera, direttore generale Irena; Ivan Illomei, responsabile relazioni istituzionali Conai; Fabio Maisto, head of Regional Affairs A2A; Stefano Masini, responsabile nazionale ambiente Coldiretti; Michele Ziosi, chief Global Affairs & Sustainability Iveco Group; Sabina Strazzullo, head of National Institutional Affairs & Trade Associations Tim; Nicolò Mardegan, direttore relazioni esterne Enel; Stefano Pontecorvo, presidente Leonardo; Luca De Carlo, presidente commissione Industria, Senato della Repubblica.