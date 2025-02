Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita l’Istituto dell’Enciclopedia italiana, conosciuto dal grande pubblico come Treccani, in occasione del centenario di fondazione.

A Roma, nel Goethe Institut di via Savoia, convegno annuale del Forum del Libro “Passaparola”. Si parla di “Lettura, sviluppo e azioni di sistema”: l’incontro intende promuovere un dibattito pubblico tra i rappresentati delle istituzioni, delle associazioni e degli enti che operano nel mondo del libro, ma anche tra giornalisti, studenti e bibliotecari. Relazione introduttiva di Linda Laura Sabbatini su “Lettura, tempi di vita e relazioni sociali”, e poi un dialogo fra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente del Forum del Libro Chiara Faggiolani sul Piano Olivetti.

A Roma, nell’Università Luiss, presentazione di “Giubilei”, il volume del programma televisivo “XXI Secolo” e di Rai Ufficio Studi, edito da Rai Libri a cura di Francesco Giorgino, un viaggio che conduce il lettore dal primo Giubileo della storia nel 1300 per iniziativa di Bonifacio VIII a quello del 2025, voluto da Papa Francesco. Dopo i saluti di Rita Carisano, direttore generale dell’Università Luiss Guido Carli, insieme al curatore Giorgino, conduttore di XXI Secolo, direttore di Rai Ufficio Studi, saranno presenti monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e delle scienze sociali, Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano, Lorena Bianchetti, conduttrice della trasmissione di Rai 1 “A Sua Immagine”, Luca Bernabei, a.d. Lux Vide, Mario Morcellini, Eraldo Affinati, scrittore e pedagogista. A moderare, Cecilia Seppia, giornalista di Vatican News. Nel corso dell’incontro saranno proposti gli interventi video di monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto, e della scrittrice e poetessa Edith Bruck.

In occasione del terzo anniversario della riforma costituzionale che ha introdotto novità tra i principi fondamentali della Carta, a Roma, nell’Auditorium Parco della Musica, si terrà l’evento “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?“, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS). L’evento ospiterà un confronto tra il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il direttore scientifico di ASviS Enrico Giovannini e il cofondatore e direttore di Ecco Matteo Leonardi e sarà occasione per la presentazione di uno studio sulle implicazioni della riforma costituzionale e le connessioni tra i nuovi principi che interessano le dimensioni rilevanti della transizione.

A Roma, nella sede Sioi, “Ucraina e diplomazia in tempo di guerra”, con Pier Francesco Zazo già ambasciatore a Kyiv, introdotto da Riccardo Sessa, presidente Sioi.

A Roma, a Palazzo Valentini, è stato presentato il “Pane del Giubileo”, nato dalla collaborazione tra Città Metropolitana, Comune di Roma, Associazione Panificatori di Roma, che da 80 anni rappresenta le eccellenze dell’artigianato della panificazione romana di prossimità, e Grande Impero, azienda leader nel settore della panificazione artigianale. Il Pane del Giubileo, che sarà distribuito sul territorio della Città Metropolitana e del Comune di Roma a partire dal mese di marzo, nasce per essere un simbolo tangibile di condivisione, semplicità e qualità, un ambasciatore del patrimonio culturale e religioso italiano. Alla presentazione hanno preso parte Paolo Caracciolo, segretario generale Città Metropolitana Roma Capitale; Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Comune di Roma; Luigi Melchionda, presidente Associazione Panificatori di Roma; Antonella Rizzato, ceo Glamour Food Grande Impero; David Granieri, presidente Agro Camera; Maria Fermanelli, presidente Cna Roma. Rizzato ha sottolineato che questo pane è “realizzato con una ricetta autentica che valorizza ingredienti semplici ma di alta qualità, e rappresenta un tributo alla nostra tradizione e al lavoro instancabile dei miei artigiani, che ogni giorno con passione e dedizione portano avanti l’arte della panificazione”.

Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale, ideatore de “I Migliori Vini Italiani 2025” e autore di numerose pubblicazioni e della voce “degustazione del vino” sull’Enciclopedia Italiana Treccani, insieme a Francesca Romana Maroni, ceo di Sens Eventi, hanno dato il via alla XXIV edizione dell’evento enologico che ha come tema “alla base del piacere”. Fino al 23 febbraio, a Roma, nel salone delle Fontane dell’Eur, un ricco calendario di appuntamenti, tra degustazioni libere e guidate, workshop, incontri, presentazioni e corsi, accompagnerà i wine lovers in un percorso sensoriale che esplora tutte le sfaccettature dell’essenzialità del gusto, calice dopo calice.

“Le parole e le azioni della sostenibilità. La sfida dell’Agenda 2030 e l’orizzonte 2050” è il titolo della terza assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, quest’anno, come da statuto, in forma congressuale. Appuntamento al 6 e al 7 marzo a Roma, nel museo dell’Ara Pacis.

L’ambasciatore saudita nel Regno Unito, il principe Khalid bin Bandar Al Saud, ha dichiarato che non ci saranno alcolici ai Mondiali di Calcio 2034 in Arabia Saudita.

Brezza Riva Silente debutta ufficialmente nel panorama enologico come nuova eccellenza di Agraria Riva del Garda. Uno spumante Trentodoc che si distingue per il suo processo di maturazione innovativo, unendo la tradizione vitivinicola dell’Alto Garda Trentino con un affinamento subacqueo nelle profondità del lago. Brezza Riva Silente 2019 è un blanc de blancs 100% Chardonnay che nasce dai vigneti terrazzati dell’Alto Tennese e matura in condizioni straordinarie a 40 metri di profondità sotto lo sguardo della scultura sommersa del Cristo Silente. Il risultato è uno spumante dal carattere raffinato, con un perlage fine e persistente, una struttura elegante e un bouquet che spazia dalle note agrumate alla frutta secca, esaltato dalla particolare maturazione nel lago. «Questo spumante rappresenta la nostra volontà di spingere sempre più in alto la qualità della produzione vinicola, esplorando metodi di affinamento inediti che valorizzano il legame con il nostro lago. Silente è capace di esprimere al meglio essenza del territorio e l’innovazione enologica», afferma Giorgio Planchenstainer, presidente di Agraria Riva del Garda.