Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i vincitori del concorso per segretari di legazione – corso “Tosca Barucco”.

Domani, martedì 14 gennaio, alle ore 13 è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale (tredicesimo scrutinio), e per l’elezione di tre giudici della Corte Costituzionale (quarto scrutinio), maggioranza richiesta 3/5 componenti.

A Roma, nell’aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolge la premiazione dell’Albo d’Oro di Federazione Italiana Cuochi. Intervengono il questore della Camera, Paolo Trancassini, e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare, delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica, Rcs Sport presenta i percorsi del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2025. A condurre, Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti. Il Giro d’Italia si correrà da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno. Il via con tre frazioni in Albania, partendo con la Durres-Tirana. Il Giro d’Italia Women è in calendario dal 6 al 13 luglio.

A Roma, nella sede della Fondazione Luigi Einaudi, presentazione del libro “La nuova caccia all’ebreo”, di Pierluigi Battista. Dopo i saluti istituzionali del ministro della Giustizia Carlo Nordio, e l’introduzione del presidente della fondazione, Giuseppe Benedetto, interventi di Giulio Terzi di Sant’Agata, Anna Paola Concia e Fiamma Nirenstein. A moderare, Andrea Pancani.

A Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, in occasione della ricorrenza della scomparsa di Bettino Craxi, su iniziativa del senatore Maurizio Gasparri, presentazione dei libri “All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti” di Stefania Craxi, e “Craxi l’ultimo vero politico. I racconti e le immagini” di Aldo Cazzullo.

A Roma, nel Cinema Barberini, presentazione stampa di “A.C.A.B.”, la nuova serie Netflix diretta da Michele Alhaique, con Marco Giallini e Adriano Giannini.

A Napoli, nel Teatro Sannazaro, a via Chiaia, Gennaro Sangiuliano presenta il suo libro “Trump. La rivincita”. Insieme all’autore, a parlare del prossimo presidente degli Stati Uniti, Amedeo Laboccetta, Gaetano Manfredi, Giovanna Botteri e Roberto Napoletano.

A Roma, nella Camera dei Deputati, nella sala della Regina, il 15 gennaio verrà presentato “Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 2023”, dodicesimo rapporto di Itinerari Previdenziali, pubblicato con il sostegno di Febaf.

Nel tempio romano della pizza, 50 Kalò, il patron Ciro Salvo ha celebrato la collaborazione con Sorì, azienda protagonista nella produzione di mozzarella di Bufala Campana Dop, guidata dai fratelli Antonello e Gaetano Sorrentino. Salvo ha sottolineato la volontà di rendere omaggio alla tradizione gastronomica campana, valorizzando insieme la pizza e la mozzarella di bufala: “Grazie a un bellissimo lavoro di squadra, dove ognuno ha messo a disposizione le proprie conoscenze, abbiamo reso possibile l’incontro tra le due regine del nostro territorio, dando vita a un prodotto dalla consistenza e filatura ottimale, in grado di soddisfare tanto le esigenze dei maestri pizzaioli quanto i palati dei consumatori”. E per i fratelli Sorrentino si tratta di “un sogno che si è trasformato in realtà che abbiamo voluto chiamare ‘Bella’. Un termine che si ispira al linguaggio quotidiano napoletano, per descrivere un prodotto che appaga tutti i sensi. Infatti la nostra mozzarella di bufala campana, grazie anche alla collaborazione con il maestro Ciro Salvo, coniuga sapore, consistenza e aspetto diventando la scelta ideale per ogni pizza. E lo fa grazie al suo basso contenuto di umidità che riduce al minimo il rilascio di liquidi”. Sorì è una realtà nata nel 1868 dalla passione e dalla maestria della famiglia Sorrentino e dal contributo offerto da un territorio unico: l’azienda si trova a Teano, nella splendida cornice del Parco Regionale di Roccamonfina, in Campania, al confine tra Lazio e Molise.

Dal 20 gennaio sarà online il bando internazionale Digital Artist in Residence curato dal Centro Digitale – ArchiVe della Fondazione Giorgio Cini. L’invito è rivolto a creativi ed esperti di nuove tecnologie, che avranno l’opportunità di risiedere per un mese nell’Isola di San Giorgio Maggiore, ospiti del centro: potranno esplorare gli archivi digitali e i database, che raccolgono il patrimonio digitale della fondazione, per elaborare e proporre idee innovative per la loro fruizione e valorizzazione, sia attraverso sperimentazioni artistiche audiovisive che attraverso progetti concreti e applicabili che la fondazione valuterà per eventuali produzioni. L’edizione pilota del 2024 ha visto al lavoro Hiroaki Yamane, Mersid Ramičević e Matteo Rattini: i tre artisti hanno sperimentato e portato avanti le loro ricerche, utilizzando le nuove tecnologie per le digital humanities in uso al Centro Digitale – ArchiVe, integrandole con gli strumenti di intelligenza artificiale e i software di video-animazione. L’obiettivo è quello di dimostrare che la digitalizzazione dei beni culturali per la conservazione e la pubblicazione online è solo il primo passo: la valorizzazione creativa del patrimonio digitalizzato è esemplare di un nuovo approccio per narrare le collezioni e raggiungere un pubblico più ampio ed eterogeneo.