A Montecitorio nella sala della Regina si svolge il convegno “Luigi Granelli a 25 anni dalla scomparsa”, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Introduce la vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

A Roma, al Circo Massimo, presentazione di “Atreju 2024 – La via italiana”, che si svolgerà dall’8 al 15 dicembre. Intervengono il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, il presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, i capigruppo di Camera e Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, il responsabile del programma, Francesco Filini, e il responsabile comunicazione, Andrea Moi.

A Roma nella Casina Poste di Roma va in scena la finale della prima edizione del premio giornalistico TgPoste, il telegiornale quotidiano di Poste Italiane. Il riconoscimento è stato istituito con l’obiettivo di valorizzare giovani under 30 capaci di sperimentare linguaggi nuovi per raccontare l’attualità. I concorrenti hanno realizzato un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito che, prendendo spunto anche da avvenimenti di attualità, si sia ispirato a temi relativi agli otto pilastri del Piano Strategico di Poste Italiane. Presenti, il presidente Silvia Maria Rovere, l’amministratore delegato Matteo Del Fante e il direttore generale Giuseppe Lasco.

A Roma, nell’Auditorium Parco della Musica, il sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno inaugurale della manifestazione “Città in scena – Festival della rigenerazione urbana”.

A Roma, nella Galleria Alberto Sordi, nella Libreria Mondadori, presentazione del libro di Maurizio Molinari “La nuova guerra contro le democrazie”. A parlare con l’autore, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini.

A Roma, nell’Università Lumsa, presentazione del libro di Cosimo Pergola “L’Italia e gli Italiani. Il vizio d’origine e il Risorgimento prossimo venturo” di Cosimo Pergola. Interventi del rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, e del fondatore del Censis, Giuseppe De Rita.

A Roma, nella sede del Cnel, assemblea annuale dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Saluti di apertura del presidente del Cnel, Renato Brunetta, introduzione del past president di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, interventi del presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri, e del ministro del Turismo Daniela Santanchè. A seguire, tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, dell’executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo, Anna Roscio. La serata si concluderà con il Premio Confindustria Albeghi 2024 con Gianni Letta, presidente della giuria.

Nella Capitale, nella Città dell’Altra Economia, assemblea Cna Roma. Dopo l’introduzione del segretario Cna Roma, Giordano Rapaccioni, tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e dell’assessore al Lavoro del Comune di Roma, Claudia Pratelli. A moderare, Monica Giandotti.

Nel Palazzo dei Gruppi, sala Tatarella, presentazione del libro “Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura” di Guido Giraudo, Andrea Arbizzoni, Giovanni Buttini, Francesco Grillo e Paolo Severgnini. Dopo i saluti iniziali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, interventi di Fabio Rampelli, Paola Frassinetti, Riccardo De Corato, Alessandro Amorese, Guido Giraudo. A moderare, Annalisa Terranova.

A Bari, nell’aula magna del Politecnico, conferenza nazionale sulla sicurezza e l’integrità della ricerca, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, e il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Presso l’Aula Magna del Politecnico.

Domani a Roma nel Campus Luiss di viale Pola presentazione del libro “Per un governo che ami il mercato. Una certa idea di intervento pubblico”, di Claudio De Vincenti. Dopo i saluti del presidente Luiss, Luigi Gubitosi, e l’intervento del presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, tavola rotonda con Paola Severino, Massimo Egidi, Valentina Meliciani, Marcello Messori.

In Canada, a Montreal, si è svolta l’asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Ataxia Charlevoix-Saguenay. In questo prestigioso contesto tra le varie maison di Champagne è stata sponsor anche l’eccellenza vitivinicola italiana Tua Rita che ha ottenuto complessivamente 23 mila dollari per i grandi formati di Giusto di Notri 2021 e Redigaffi 2021. «Siamo molto fieri di aver contribuito a raccogliere fondi per la Fondazione Ataxia Charlevoix-Saguenay e di aver riscontrato così tanto apprezzamento per i nostri prodotti», sottolinea Stefano Frascolla che era presente all’evento, titolare di Tua Rita insieme alla moglie Simena Bisti, «e per l’occasione abbiamo donato dei lotti di Redigaffi e Giusto di Notri 2021 nei grandi formati e in formato ordinario 0,75 cl Keir e Ansonica. Un’occasione importante dove abbiamo potuto rappresentare l’eccellenza vitivinicola italiana».