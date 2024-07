A Roma, nella Scuola Superiore di Polizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di intitolazione del Centro Studi Internazionale alla memoria di Boris Giuliano e l’inaugurazione del Boris Giuliano Lab: Learn Act Build, un laboratorio di studio ed approfondimento per studenti universitari, che affronta in maniera multidisciplinare il tema della criminalità organizzata transnazionale tra Italia e Stati Uniti. Il progetto formativo, dedicato alla memoria del dirigente di Polizia assassinato dalla mafia nel 1979, realizzato dalla Fondazione “Scintille di Futuro” nell’ambito del programma “connections”, nasce dal presupposto secondo cui conoscere la storia e l’evoluzione della criminalità organizzata.

In diretta streaming, presentazione del programma della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

A Pompei avrà luogo la consegna delle chiavi della città al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La cerimonia si terrà nell’Aula consiliare di palazzo de Fusco, sede del Comune.

L’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene all’inaugurazione dello Sportello Lgbtq+ presso il Pua V Municipio, in viale Palmiro Togliatti.

L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, porterà il suo saluto a 90 anziani che, nell’ambito delle iniziative capitoline per il piano caldo, faranno una gita in battello sul Tevere e a seguire un pranzo in compagnia. I partecipanti sono stati coinvolti dagli sportelli sociali di Farmacap per un totale di 360 anziani che hanno aderito, divisi in quattro giornate.

Nella sala del Refettorio della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Confronto sui diritti umani in Venezuela, rapporto e testimonianze”, con Maria Tripodi sottosegretario agli Affari Esteri, Deborah Bergamini vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Dipartimento Affari Esteri e Politiche dell’Unione europea, Andrea Orsini capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Carlo de Romanis coordinatore Tavolo Esteri di Forza Italia ed ex osservatore elettorale in Venezuela.

Dopo il grande successo a Milano della scorsa stagione, il Sistina Chapiteau, il primo teatro itinerante d’Italia, ideato e progettato dal direttore artistico del Teatro Sistina di Roma Massimo Romeo Piparo, continua la sua avventura. A partire da settembre, Chapiteau si sposterà dallo Scalo Farini di Milano (diventato un cantiere per la costruzione di un nuovo quartiere) a Sesto San Giovanni, dove troverà la nuova collocazione milanese. Il nuovo viaggio del Sistina Chapiteau inizierà con l’arrivo dello show televisivo di Mediaset “Zelig”: saranno infatti i suoi ormai ben collaudati spazi ad accogliere l’imbattibile squadra di comici, che potrà esibirsi su uno dei più affascinanti palcoscenici italiani viaggianti di fronte a una platea configurata per ospitare circa 1.300 persone oltre ai mezzi televisivi.

Gruppo Industriale Buoninfante, azienda leader nel settore della produzione di materassi nata nel 1975 a Battipaglia, apre un nuovo showroom in Asia, a Hong Kong, nella location dell’International Enterprise Centre I in Tsuen Wan. Uno spazio dedicato per accogliere partner e nuovi clienti e presentare la linea di materassi X-Bio ad alta tecnologia e sostenibilità realizzata con plastica raccolta in mare, olii esausti da cucina, rame e silicio. L’apertura ad Hong Kong segna l’inizio ufficiale della nuova avventura asiatica dell’azienda che punta, nei prossimi anni, anche a nuovi mercati come Dubai e Arabia Saudita. “Hong Kong apre la possibilità di espandersi in tutti i mercati dell’Asia Pacifica. L’obiettivo nel prossimo futuro è creare nuovi punti vendita e nuovi accordi commerciali nella regione, un’area in forte e rapida crescita”, ha detto Vincenzo Buoninfante, ceo di Gruppo Buoninfante.