“I Giorni della Ricerca” si aprono oggi con la cerimonia a Palazzo del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve una rappresentanza del mondo scientifico e dei sostenitori della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Nella Città del Vaticano, la sala stampa della Santa Sede ospita la presentazione degli eventi culturali in vista del Giubileo e del Padiglione della Santa Sede all’Expo di Osaka, con monsignor Rino Fisichella e la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta.

La Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, insieme alla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, organizza un incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami che illustreranno le caratteristiche e le prospettive della Zona Logistica Semplificata (Zls) Emilia-Romagna.

A Milano, nell’ambito della manifestazione Expo Training, si terrà l’evento “La Pa che vorrei” organizzato da Formez, con il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Sempre a Milano, il Forum AutoMotive sarà dedicato ai nuovi scenari di mobilità nazionali ed europei, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

A Formello, si terrà l’assemblea della Lazio, con la relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza e le determinazioni relative al risultato di esercizio per il bilancio chiuso al 30 giugno.

Luigi Ontani inaugurerà la nuova Ala Irnerio dell’Accademia di Belle Arti di Bologna: 2.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani ricavati dagli spazi dell’ex liceo artistico. Seguirà la cerimonia di conferimento all’artista del primo diploma accademico honoris causa nella storia dell’istituto bolognese. La direttrice dell’accademia, Cristina Francucci, sottolinea: “Dall’inizio del mio mandato ho investito molto sull’ambiente, con la convinzione che la qualità dello spazio costituisca un valore aggiunto nella formazione; un contesto estetico e armonioso diventa parte integrante del processo creativo e sviluppa una maggiore sensibilità verso la cura del patrimonio artistico. Oltre alla ristrutturazione delle aule è stato creato un grande spazio comune dove studentesse e studenti possono incontrarsi, mangiare e condividere momenti di quotidianità, promuovendo la vita in comunità, il rispetto reciproco e per l’ambiente. La bellezza, la sicurezza e la sostenibilità dei luoghi contribuiscono non solo alla formazione individuale, ma anche al benessere collettivo”.

Investitori, sviluppatori immobiliari, architetti e urbanisti, broker e agenti immobiliari, avvocati e consulenti legali, tecnologi e innovatori, accademici e ricercatori, funzionari pubblici e rappresentanti delle autorità locali e nazionali discuteranno le politiche e le iniziative governative a supporto del settore immobiliare a Roma al Maxxi, il 29 e il 30 ottobre, per Platform Real Estate, con l’obiettivo di affrontare temi come rigenerazione urbana, normativa, Intelligenza Artificiale nel Real Estate, ESG e sostenibilità, Affordable Houses, ospitalità e settore ricettivo, Social e Student Housing, gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

“Digitale e transizione ecologica: l’opinione degli italiani” è il titolo della ricerca che sarà presentata oggi a Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. L’obiettivo è indagare in profondità la conoscenza, la consapevolezza e l’opinione degli italiani sulla Twin Transition, ovvero la transizione digitale ed ecologica, per comprendere su quali fronti e settori agire per una vera transizione. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo bilancio di sostenibilità di Vodafone. All’incontro, moderato dalla giornalista di SkyTg24 Stefania Pinna, parteciperanno Vannia Gava viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Mauro Rotelli presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, Andrea Casu vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, Silvia Fregolent capogruppo in Commissione Ambiente del Senato, Antonio Corda (Vodafone Italia), Lorenzo Pregliasco (Youtrend), Tiziana Catarci (Sapienza Università di Roma), e Marco Scialdone (Euroconsumers).

A Roma è aperta al pubblico “K-Comics World Tour in Italy”, la prima mostra sulla storia dei Manhwa e Webtoon organizzata da Kocca – Korea Creative Content Agency, agenzia governativa del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia. Dopo un primo lancio nelle Filippine, la mostra ha viaggiato tra Indonesia, Vietnam e Belgio. Nella Capitale, ospitata nelle sale dell’Istituto Culturale Coreano in Italia, sarà visibile fino al 29 novembre.

L’Adorazione dei Magi, una delle più celebri opere di Sandro Botticelli (Firenze, 1445-1510), simbolo del Rinascimento italiano, è il “Capolavoro per Milano 2024”: in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e in esposizione al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano dal 29 ottobre al 2 febbraio del prossimo anno.