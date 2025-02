Alla Camera dei Deputati, nella sala della Regina, presentazione dei libri della Polizia di Stato della collana “Fecero la scelta giusta”, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

A Roma, a Palazzo Borromeo, nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, cerimonia per l’anniversario dei Patti Lateranensi, colloqui Santa Sede-Italia, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, presentazione della campagna di raccolta fondi “Il futuro è dei bambini”, promossa da Federfarma nelle farmacie per sostenere Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici.

A Roma, a Villa Blanc, evento su “Il ruolo delle aziende nell’integrazione socio-economica dei rifugiati in Italia”, organizzato da Luiss Business School e Pfizer Italy.

Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, nella giornata di venerdì 14 febbraio propongono per tutta la giornata la speciale promozione dell’ingresso 2×1, per scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche speciali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. Alle Gallerie d’Italia – Milano nel pomeriggio si terrà la visita guidata “Gallerie Mon Amour”. In occasione di San Valentino, un romantico percorso a tappe nelle sale museali dedicate alle collezioni permanenti da seguire in coppia, ma anche da soli o con gli amici, per scoprire aneddoti e curiosità incentrati sul tema dell’amore, tra tradizioni e mitiche passioni. Sarà possibile visitare la mostra “Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento”, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti. L’esposizione, dedicata alla città da sempre luogo di innovazione in ambito artistico, è organizzata in sezioni tematiche e cronologiche e presenta opere di artisti che hanno lasciato il loro segno nel capoluogo lombardo, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana. Senza dimenticare di ammirare il dipinto di Robert Ryman, “Surface Veil IV”, proveniente dalla collezione Luigi e Peppino Agrati, che arricchisce il percorso espositivo dedicato alla collezione d’arte moderna e contemporanea del Gruppo Intesa Sanpaolo.

A Roma, nel Palazzo Lateranense, per il secondo anno si svolgerà la “Giornata delle arti”, iniziativa dell’Ufficio per la pastorale universitaria della diocesi di Roma in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza, l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, il Conservatorio di Musica Santa Cecilia e l’Accademia di Belle Arti di Roma. Sabato 15 febbraio, nel pomeriggio, in coincidenza con il Giubileo degli artisti sarà possibile accedere gratuitamente al palazzo dove all’interno della aala degli Imperatori gli studenti dell’Accademia Nazionale di Danza diretta da Anna Maria Galeotti presenteranno la coreografia “The Place to be – una terra che non è solo nostra”, ideata dal coreografo Damiano Artale e danzata dal Terzo Triennio della Scuola di Danza Classica.

In occasione del centenario della nascita del grande scultore spagnolo, la mostra personale “Martín Chirino. Lo scultore del ferro” (1925 – 2019) ospitata dall’Instituto Cervantes di Roma nella sede della Sala Dalí dal 20 febbraio al 3 maggio 2025, organizzata dall’Instituto Cervantes di Roma e promossa dalla Fondazione CajaCanarias insieme alla Fondazione Martín Chirino per l’Arte e il Pensiero in collaborazione con TureSpaña, a cura di Marta Chirino e Alejandro Togores, propone, per la prima volta in Italia, un’accurata selezione di opere tra sculture, disegni e incisioni datate dal 1957 al 2011 che vogliono essere un omaggio ad uno degli artisti spagnoli più importanti del XX secolo. Questa mostra romana segna l’inizio delle celebrazioni per Chirino al di fuori della Spagna, rafforzando la dimensione internazionale dello scultore da una parte profondamente legato alla sua terra di origine, le Canarie, e dall’altra caratterizzato in tutta la sua produzione artistica da uno afflato universale. La mostra sarà arricchita da una selezione di fotografie dell’amico Alejandro Togores realizzate tra il 1971 e il 2018 che regaleranno la possibilità di conoscere i processi creativi dell’artista, gli spazi in cui ha lavorato, la sua passione per l’arte, rivelando dunque il suo lato più autentico ed umano.

A Roma dal 22 al 30 marzo l’appuntamento per trovare soluzioni e idee per rinnovare l’abitare è Casaidea 2025, la manifestazione organizzata da Moa Società Cooperativa che presenta ai visitatori gli allestimenti delle migliori aziende nazionali. Per nove giorni, nella Fiera di Roma, in mostra novità per spazi interni ed esterni all’insegna dello stile e dell’alta qualità, proposte qualificate e specializzate, oltre a manufatti che rappresentano la maestria e la tradizione del territorio. Il format di Casaidea fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy. La manifestazione propone un concept espositivo che conduce il visitatore lungo un percorso libero tra gli stand, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue. “Casaidea è una mostra di rilevanza nazionale, un appuntamento del calendario fieristico che a ogni edizione raccoglie interesse e attenzione per l’ampia offerta di soluzioni, per ogni gusto ed esigenza”, sottolinea il presidente Massimo Prete, “e la missione di Moa Società Cooperativa è di favorire la tradizione italiana e la sua eccellenza con i migliori manufatti prodotti dalle aziende nazionali, anticipando le novità del settore. Un impegno che ci prendiamo da 50 anni, dal 1975, anno della fondazione della cooperativa”.