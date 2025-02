Al Quirinale, mercoledì mattina, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cerimonia di giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Cassinelli, Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani. A seguire, incontro ufficiale con il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog.

Nella Capitale, nella piazza del Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del restauro della fontana.

A Roma, all’Agenzia delle Entrate, sala Di Cocco, presentazione “Risultati raggiunti nel 2024 dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione”, con Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, e Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “…Ma tu rimani – Buon compleanno Faber”, per ricordare Fabrizio De André. Dopo i saluti del vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, interventi di Dori Ghezzi, Gino Castaldo, Paolo Fresu e Paola Turci.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in programma l’audizione di Bruno Valensise, direttore Aisi.

Nella stazione di Napoli Centrale, tappa del “Treno del Ricordo” 2025, messo a disposizione da Fondazione Fs Italiane e Gruppo Fs appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

A Roma, nel Palazzo Wedekind, “Dalle parrocchie l’energia per la Casa Comune”, progetto di Renael – Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, che inserisce la rete delle parrocchie al centro della rivoluzione ecologica. Con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Giorgio Graditi, direttore Enea.

A Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo presenta il Piano Strategico 2025-2028 “Persone e Comunità al centro. Equità, innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale”. A introdurre i temi chiave dell’incontro saranno il presidente Marco Gilli e il segretario generale Alberto Anfossi, che offriranno una panoramica sulle nuove priorità strategiche e sui traguardi raggiunti.

A Montecitorio, nella sala della Lupa, convegno su “Il nuovo nucleare sostenibile: un’opportunità per l’Italia? Un passo cruciale per la transizione energetica”, con Daniela Gentili, a.d. Ansaldo Nucleare, e Elizabeth Rizzotti, co-founder Newcleo, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare e che vede nel cda Manfredi Lefebvre d’Ovidio.

A Roma, a Palazzo Vidoni, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, convoca le organizzazioni sindacali del comparto funzioni centrali.

Dal 1° all’11 maggio le Seychelles si trasformeranno nel palcoscenico di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la Fifa Beach Soccer World Cup 2025. Per la prima volta nella storia la competizione farà tappa in Africa, portando sull’arcipelago le 16 migliori squadre del mondo. Location, Paradise Arena di Roche Caiman, situata sull’isola principale di Mahé, circondata da spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Più di 30 partite con le stelle del beach soccer mondiale: oltre alla nazionale ospitante delle Seychelles, altre squadre si sono già qualificate per il torneo, tra cui Senegal, Mauritania, Tahiti, Portogallo, Spagna, Italia e Bielorussia. Le restanti otto squadre saranno determinate attraverso tornei di qualificazione nelle confederazioni Concacaf, Conmebol e Asia.

Le Indicazioni Geografiche (Ig) non sono più solo un simbolo culturale e territoriale, ma rappresentano sempre più un motore di sviluppo economico e rurale. Nel 2025, il numero delle Ig registrate nel mondo ha superato le 16.500, in forte crescita rispetto al 1994, quando erano circa 4mila. La distribuzione globale vede 4.051 IG in Europa, 7mila in Cina, 4.050 in Asia, 497 in Sud America, 429 in Oceania e 210 in Africa. L’Italia si conferma leader nel settore grazie ad oltre 890 filiere a Indicazione Geografica, che si distinguono a livello internazionale per l’impegno nella tutela e valorizzazione dell’eccellenza attraverso l’azione sinergica di Consorzi di tutela, filiere produttive, istituzioni, centri di ricerca e decisori politici. Per affermare il valore di questo modello, da oggi e fino al 20 febbraio, Roma ospiterà la seconda edizione della conferenza “Prospettive mondiali sulle Indicazioni Geografiche”, evento internazionale organizzato da Fao, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con OriGIn, Origin Italia e Fondazione Qualivita.

Velier e Fever-Tree confermano la collaborazione sul mercato italiano: lo storico importatore genovese e il brand leader mondiale dei sodati super premium firmano il rinnovo pluriennale del contratto di distribuzione. Velier distribuisce in esclusiva la gamma di sodati di Fever-Tree fin dal 2007, e ha sostenuto la leadership del brand londinese portando l’Italia a essere uno dei mercati più performanti al mondo. In Italia il grande successo di Fever-Tree poggia sull’enorme popolarità delle due acque toniche di punta, Mediterranean e Indian, che si sono affermate come ingrediente irrinunciabile per realizzare gin & tonic di qualità. Segue la Ginger Beer, mentre è attesa una rapida crescita della Pink Grapefruit, sulla scia della crescente diffusione del Paloma Drink. Commenta Luca Gargano, presidente di Velier: “Sono 18 anni che Fever-Tree e Velier collaborano. Siamo stati una delle prime aziende al mondo a comprendere la forza del loro progetto, che all’epoca era rivoluzionario nel mondo dei sodati. Una collaborazione che è un esempio di come un brand owner e un distributore possano innescare un processo virtuoso per una crescita comune e costante”.