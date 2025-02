A Perugia, inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per stranieri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla Camera dei Deputati, la commissione Trasporti svolge l’audizione dell’a.d. di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, “sulle prospettive del Gruppo Ferrovie dello Stato e sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviaria”.

La Santa Sede presenta il “Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura” che si terrà dal 15 al 18 febbraio, voluto da Papa Francesco, con il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura; Lina Di Domenico, capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani; Cristiana Perrella, curatrice dello spazio “Conciliazione 5” per l’Anno Santo 2025; Raffaella Perna, curatrice della mostra “Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella Poesia Visiva”.

A Roma, nel Palazzo dei Congressi, all’interno della kermesse “Identitaly” si svolge la manifestazione promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito dal titolo ” Il Microcredito opportunità per il Paese”. L’evento è organizzato nell’ambito delle celebrazioni dei 20 anni di microcredito in Italia. Apriranno i lavori con un indirizzo di saluto il presidente dell’Ente Nazionale Mario Baccini e il presidente di Microcredito Centrale, Ferruccio Ferranti.

Il Qatar costruirà un padiglione nazionale negli storici Giardini della Biennale, aperti per la prima volta al pubblico nel 1895. Si aggiunge agli altri 30 Paesi con padiglioni permanenti ai Giardini. Solo altre due nazioni hanno aperto un padiglione qui nel corso degli ultimi 50 anni (Australia e Repubblica di Corea). L’annuncio del padiglione del Qatar segue la firma di un protocollo di collaborazione tra Qatar Museums e il Comune di Venezia, in base al quale le due parti intendono rafforzare le reciproche relazioni esistenti e migliorare la collaborazione nei settori culturale e socio-economico tra Qatar, Venezia e la Repubblica Italiana. Per Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente di Qatar Museums e commissaria del Padiglione del Qatar, “la Biennale di Venezia è il più prestigioso evento al mondo nel campo dell’arte e dell’architettura, e i Giardini rappresentano il paesaggio storico in cui straordinari padiglioni si ergono come ambasciatori delle loro nazioni. Il Qatar è orgoglioso di entrare a far parte di questo gruppo internazionale, consolidando il proprio ruolo di leader globale nella diplomazia culturale e offrendo una piattaforma senza precedenti ai talenti creativi del nostro Paese, così come a quelli di Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale”. E per Pietrangelo Buttafuoco, presidente de La Biennale di Venezia, “è l’unica città europea ad avere, sin dall’anno mille, un nome in arabo, Bunduqiyyah, a dimostrazione del ricco incrocio di lingue ed etnie che qui hanno sempre trovato accoglienza. Nello spirito della curiosità, dell’esplorazione e dei sinceri scambi tra popoli che caratterizzano Venezia e la sua Biennale, desidero dare il benvenuto al Qatar nei nostri Giardini, come potente fonte globale di creatività e comprensione tra diverse culture”.

A Brescia è stata presentata la stagione culturale e artistica 2025 dei Musei Civici, del Castello di Brescia e del cinema Nuovo Eden, istituzioni gestite da Fondazione Brescia Musei in accordo con il Comune di Brescia. Laura Castelletti, sindaca di Brescia, Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karadjov, direttore di Fondazione Brescia Musei, hanno confermato il ruolo centrale che Brescia vorrà avere anche nei prossimi 12 mesi come produttore di offerte culturali. Le grandi mostre del 2025 si apriranno con la prima antologica italiana di Joel Meyerowitz (New York, 1938), uno degli assoluti protagonisti della scena fotografica mondiale contemporanea, al Museo di Santa Giulia dal 25 marzo al 24 agosto, in grado di ripercorrere la sua carriera, lungo sei decenni di attività, dagli anni Sessanta del Novecento ai nostri giorni. L’iniziativa, dal titolo “A Sense of Wonder. Fotografie 1962-2022”, curata da Denis Curti, promossa dalla Fondazione Brescia Musei in collaborazione con The Joel Meyerowitz Archive – New York, è l’inaugurazione più attesa dell’VIII edizione del Brescia Photo Festival, promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con il Ma.Co.f – Centro della Fotografia Italiana.

Nelle scuole italiane torna il “Gran Premio di Matematica Applicata”, concorso educativo organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori. La gara, giunta alla sua XXIII edizione, coinvolge anche quest’anno migliaia di studenti pronti a confrontarsi a suon di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale. L’obiettivo principale di questa iniziativa, condivisa da Febaf, è incentivare l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving, valorizzando le competenze logico-matematiche apprese dentro e fuori le aule di scuola. Per vincere il “Gran Premio” gli studenti devono risolvere quiz originali di progressiva difficoltà attraverso l’intuizione e il ragionamento logico. Dopo la prima prova del concorso, tenuta presso le scuole partecipanti, arriva la seconda, a cui accedono solo i migliori di ogni istituto, il 13 febbraio nelle sedi dell’Università Cattolica di Milano, Brescia e Roma, determinando la classifica definitiva. La manifestazione si chiuderà il 29 marzo con un evento presso la sede milanese dell’ateneo, durante il quale saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti.