Stasera a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà nella caserma Salvo D’Acquisto per la celebrazione del 210° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

All’Auditorium Parco della Musica, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor è intervenuto allo scoprimento della targa toponomastica “viale Gianni Borgna”.

Sofia Coppola sarà la protagonista della diciottesima edizione del McKim Medal Gala dell’American Academy in Rome, il 5 giugno, con il conferimento alla regista di “Priscilla” del prestigioso riconoscimento. L’American Academy in Rome offre residenza e sostegno ad artisti e studiosi nelle discipline umanistiche da oltre 130 anni, e la sua medaglia rappresenta un profondo legame tra Italia e Stati Uniti. La McKim Medal, realizzata da Bvlgari, è intitolata all’architetto Charles Follen McKim, tra i fondatori dell’American Academy. È dedicata a personalità che hanno contribuito al dialogo tra arti, ricerca e i diversi linguaggi culturali alla base della vita stessa dell’Accademia. Tra le motivazioni del conferimento a Coppola, il suo talento, l’impronta narrativa e la visionarietà del suo cinema, oltre che per il suo impegno a sostegno delle espressioni artistiche. Il McKim Medal Gala di quest’anno sarà l’opportunità per presentare nuove collaborazioni: in particolare verrà annunciata una nuova Fellowship sostenuta da Bvlgari, frutto di una partnership che unisce idealmente Roma e New York attraverso due istituzioni museali di rilievo: il Whitney Museum of American Art e il Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Durante la serata sarà inoltre consegnato il Carla Fendi Rome Prize all’artista Kamrooz Aram. Aram nel 2024 ha svolto la sua residenza presso l’American Academy, contribuendo in modo significativo alla comunità artistica e culturale dell’accademia. L’evento sarà presieduto dalla Gala Chair Margherita Marenghi Vaselli, insieme al Chair del Board of Trustees dell’American Academy in Rome Calvin Tsao. Ci saranno inoltre al Presidente Peter N. Miller, alla Direttrice Aliza S. Wong e alle Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Carla Markell e Maria Teresa Venturini Fendi.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici presenta venerdì “A più voci”, con il direttore di Villa Medici Sam Stourdzé, le curatrici Cecilia Canziani e Ilaria Gianni, e i 16 pensionnaires, Pierre Adrian (letteratura), Mali Arun (sceneggiatura), Ismaïl Bahri (arti visive), Séverine Ballon (composizione musicale), Hélène Bertin (arti visive), Alix Boillot (scenografia), Madison Bycroft (arti visive), Laure Cadot (restauro del patrimonio), Céline Curiol (letteratura), Ophélie Dozat architettura), Hamedine Kane (arti visive), Kapwani Kiwanga (arti visive), Laure Limongi (letteratura), Morad Montazami (storia dell’arte), Jean-Charles de Quillacq (arti visive), Justinien Tribillon (curatela). Sarà l’occasione per illustrare anche il Festival des Cabanes, attualmente in corso nei giardini di Villa Medici.

Venerdì 7 giugno si terrà la quinta edizione nazionale della Notte degli Archivi, prevista all’interno del festival Archivissima. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura (MiC) e organizzato in collaborazione con la Direzione Generale Archivi, vede la partecipazione della Sovrintendenza Capitolina insieme a oltre 450 enti e 22 reti territoriali e tematiche. L’edizione 2024 della notte esplora il tema delle passioni, che sarà sviluppato con un incontro presso l’Archivio Storico Capitolino e con una visita guidata tra i rioni Campitelli, Sant’Angelo, Regola e Pigna. E l’Archivio Storico Capitolino, in occasione dei 175 anni della Repubblica Romana, propone “Passione Repubblicana. Carte e note dalla Repubblica Romana”, un incontro di parole e note sulla musica che animò l’ideale repubblicano del 1849, con la partecipazione di Nicola Piovani a dialogo con un quintetto di fiati della Banda dell’Esercito guidato dal maestro maggiore Filippo Cangiamila. Sarà inoltre allestito un percorso espositivo dei documenti più rilevanti, alcuni inediti, relativi alla Repubblica Romana e conservati nei fondi dell’istituto.