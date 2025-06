In Vaticano, visita ufficiale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Leone XIV. Subito dopo, il capo dello Stato si reca ad Arezzo per visitare la sede dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace – Onlus.

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. In serata, accoglie il presidente della repubblica Argentina, Javier Milei.

A Napoli, al Maschio Angioino, il sindaco Gaetano Manfredi accoglie la “freccia belga” Dries Mertens, il miglior marcatore della storia del club partenopeo, con 148 reti in 397 incontri, conferendogli la cittadinanza onoraria di Napoli.

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione della nuova piazza Augusto Imperatore e avvio dei lavori di completamento del restauro del Mausoleo di Augusto. Subito dopo, al Teatro Argentina presenta la proposta di regolamento per il Coordinamento Tecnico Professionale Assistenti Sociali di Roma Capitale. Infine, interviene alla presentazione dei due Murales dell’artista Ortica Noodles per il centesimo anniversario della fondazione di Torre Maura.

A Roma, a Palazzo San Calisto, “Donne, segni di speranza e vita”, evento promosso da Umofc, Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche, in occasione dell’anno giubilare. Con María Lía Zervino, componente del Dicastero per i vescovi; Florence Mangin, ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede; Stephanie MacGillivray, di Caritas Internationalis. Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle nella basilica di Santa Maria in Trastevere.

A Roma, nella basilica di Santa Croce in Gerusalemme, “Tutto in tutti”. Il cardinale vicario Baldo Reina celebrerà la messa, e a seguire, nei giardini della chiesa, dibattito con gli interventi dello stesso Reina, del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. del vicario episcopale per la Pastorale della salute della diocesi di Roma monsignor Andrea Manto, e di Santo Rullo, psichiatra fondatore di “Crazy for football”.

A Roma, allo Stadio Olimpico, va in scena il Golden Gala Pietro Mennea, il più grande evento italiano di atletica e tappa della Diamond League. Tra i protagonisti della serata, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti, Lorenzo Simonelli, Leonardo Fabbri, Filippo Tortu, Chituru Ali e Mattia Furlani.

A Rapallo, nell’Hotel Excelsior Palace Portofino Coast, seconda edizione del Forum Nazionale sull’Energia intitolato “Concretizzare il green oltre l’utopia”. L’evento, in programma oggi e domani, riunirà esperti di settore, rappresentanti istituzionali, imprese e ricercatori, con l’obiettivo di affrontare i principali nodi strategici della politica energetica italiana. Con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A Roma, il Mausoleo Ossario Garibaldino ospiterà, nelle serate di oggi, sabato e domenica, uno spettacolo teatrale dal titolo “L’ombra di Mazzini. Romanzo di un’Italia mai nata”, scritto e diretto da Emanuele Cecconi con Valerio Palozza, Giuseppe Renzo, Federico Mastroianni, Salvatore Cuomo, Francesco Laruffa, Alessandro Capone, Mauro Ascenzi, Giorgia Serrao, Claudia Salvatore, Emanuele Cecconi, voce fuori campo Daniele Di Matteo. Ideato nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della morte, lo spettacolo rievoca il profilo politico e umano di Giuseppe Mazzini sullo sfondo delle complesse vicende storiche dei decenni compresi tra il 1833 e il 1872. Passando attraverso alcuni avvenimenti chiave dell’epopea risorgimentale come la fallita invasione della Savoia, le Cinque Giornate di Milano e la Repubblica Romana del 1849, i 10 attori in scena interpreteranno figure storiche come Cristina Trivulzio di Belgiojoso, Margaret Fuller, Luciano Manara, Thomas Carlyle e lo stesso Mazzini. Il testo è la sintesi di uno studio approfondito di fonti storiche e materiale saggistico restituito con vibrante partecipazione.

A Capena, sabato pomeriggio l’Art Forum Würth presenta un “Viaggio sensoriale nell’arte di Christopher Lehmpfuhl”, visita guidata immersiva della durata di un’ora e mezza alla mostra in corso negli spazi espositivi, intitolata “Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl nella Collezione Würth”. L’iniziativa offre un modo nuovo di entrare in contatto con l’arte di Lehmpfuhl, artista tedesco noto per la sua capacità di catturare la forza emotiva dei luoghi attraverso una pittura materica e intensa. Lui stesso afferma: “Io dipingo una natura vissuta. Cerco di catturare con i cinque sensi ciò che vivo e sento, direttamente sul posto, trasformandolo in pittura”. Il percorso guidato si sviluppa dunque come un viaggio multisensoriale che coinvolge vista, tatto, udito, olfatto e gusto, offrendo un’immersione totale nel mondo dell’autore. Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati da suggestioni sonore, profumi evocativi e materiali da toccare, così come da riferimenti alla musica e al cinema, amplificando la percezione delle opere e creando un dialogo tra diversi linguaggi artistici. L’esperienza si concluderà con un momento dedicato al palato: una degustazione ispirata ai paesaggi rappresentati da Lehmpfuhl, da Berlino all’India.

Un anniversario lungo 25 anni. Il Gala “Roberto Bolle and Friends” torna a Verona nell’estate 2025 con un ospite speciale. Martedì 22 e mercoledì 23 luglio, Antonio Diodato sarà sul palcoscenico dell’Arena e si esibirà live in un pezzo con l’Etoile della Scala. Se i programmi televisivi di Bolle sono da sempre un luogo creativo in cui gli artisti di ogni genere si sono ritrovati per creare sinergie inedite, è la prima volta che il Gala “Roberto Bolle and friends” vede l’esibizione di uno dei più amati cantanti italiani. Non è la prima volta che Bolle e Diodato si incontrano artisticamente. Il cantante è stato infatti ospite del programma “Danza con Me” il primo gennaio del 2021 e la sua partecipazione è stata particolarmente sorprendente. Un featuring teatrale inedito che celebra una data importante: 25 anni di Gala “Roberto Bolle and friends”, uno spettacolo che ha girato il mondo e conta centinaia di migliaia di spettatori che sanno che, ovunque andranno a vederlo, troveranno uno show sempre nuovo, magico, speciale.

L’Istituto Grandi Marchi alla conquista delle capitali mondiali del vino. Dopo le tappe di New York e Toronto dell’ottobre scorso, le 18 famiglie del vino sono partite alla volta di Tokyo e Seoul, due delle metropoli di riferimento per il mercato dei fine wines italiani. “Siamo tornati in Asia, a Tokyo e Seoul, con l’evento istituzionale più importante dell’anno per Igm, alla presenza di tutti i membri delle famiglie del gruppo. Un doppio appuntamento”, ha dichiarato Piero Mastroberardino, presidente Igm, “che ha permesso di consolidare ulteriormente il posizionamento dei nostri vini in quest’area del mondo, in sinergia con le attività regolarmente svolte dalle nostro aziende con i propri importatori. Giappone e Corea del Sud si sono ancora una volta dimostrati due mercati chiave per i fine wines, grazie a una ristorazione italiana di qualità e al notevole livello dei consumatori, attenti, curiosi e affini alla nostra filosofia produttiva, che non perdono occasione per venire in visita nei nostri territori. Siamo stati lieti di aver dato continuità a questo impegno culturale e commerciale e di aver contribuito, anche questa volta, alla crescita del vino italiano d’eccellenza attraverso l’incontro con il trade, stampa, esperti sommelier e grandi professionisti del mondo della ristorazione”.