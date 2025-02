Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita il Montenegro.

A Roma, nell’Università La Sapienza, nell’aula magna del palazzo del Rettorato, cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni in occasione dei 100 anni di Scienze politiche. Nel 1925 fu fondata presso l’ateneo romano l’allora facoltà di Scienze politiche, la prima istituita nell’ambito della medesima disciplina in Italia. Alla cerimonia partecipano due illustri alumni della facoltà: Paolo Gentiloni Silveri, già presidente del Consiglio dei ministri, e Rosanna Oliva de Conciliis, giurista, attivista e scrittrice italiana, nominata nel 2010 Grande ufficiale della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La rettrice Antonella Polimeni apre la giornata con un indirizzo di saluto a cui seguirà l’introduzione ai lavori del preside di facoltà Pierpaolo D’Urso e della direttrice del Dipartimento Maria Cristina Marchetti.

A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, “Stati Generali del Vino”. Con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare; Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte; Albiera Antinori, presidente gruppo vini di Federvini; Paolo De Castro, già parlamentare europeo, relatore della riforma delle indicazioni geografiche; Gianni Bruno, direttore Vinitaly; Cristiano Fini, presidente Cia; Luca Giavi, direttore generale Consorzio Prosecco Doc; Josè Rallo, ceo Donna Fugata, vincitrice del Premio Women Wine Awards; Tommaso Battista, presidente Copagri; Alessandra Priante, presidente Enit; Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Mariangela Cambria, presidente Assovini; Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso; Nerina Di Nunzio, fondatrice WineConfidential; Riccardo Cotarella, presidente AssoEnologi.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, assemblea nazionale Uncem dal titolo: “Il buon Governo del Noi. Comuni e comunità in dialogo. Montagna alla prova del domani”. Ad accogliere i partecipanti, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sarà Tiziano Maffezzini, presidente Uncem Lombardia. A concludere i lavori, l’assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna Massimo Sertori e il presidente nazionale Uncem Marco Bussone.

Al Senato, nella sala Caduti di Nassirya, è stato presentato “Horse Green Experience 2025 – Equiraduno dell’Anno Santo”, un pellegrinaggio a cavallo tra spiritualità, sostenibilità e scoperta del territorio. Organizzata da Final Furlong in collaborazione con Omnia Vatican Rome, Università degli Studi di Firenze – Dagri, Simtur e Natura a Cavallo, e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, l’iniziativa condurrà cavalieri e amazzoni lungo le vie storiche di pellegrinaggio per giungere nella Città Eterna e partecipare all’udienza con Papa Francesco. Un’esperienza che incarna il tema del Giubileo 2025, “Pellegrini di Speranza”, e che invita alla riconciliazione, alla riflessione e al rispetto, attraverso un lungo viaggio che attraversa campanili, borghi e comunità, connettendo le persone ai valori della terra, della cultura e della fede. Il programma prevede la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale, il cavallo come ambasciatore della natura e della connessione tra comunità, il turismo sostenibile e lo sviluppo rurale.

Il percorso dell’Equiraduno dell’Anno Santo segue tre grandi direttrici che, partendo da diverse regioni d’Europa e d’Italia, convergono verso Roma: la Romea Germanica, che ha origine a Stade, in Bassa Sassonia, attraversa la Germania e l’Austria per giungere in Italia attraverso il Brennero e, passando per il centro Italia, arrivare fino a Roma; la Romea Strata, che parte da Tallin, in Estonia, e attraverso l’Europa Centro Orientale arriva in Italia per raggiungere Padova e Verona, poi Pistoia e giungere a Roma toccando anche Viterbo; la Via Francigena, l’antico tracciato che parte da Canterbury, attraversa l’Inghilterra, la Francia, la Svizzera e giunge in Italia passando per città come Torino, Pavia e Pisa per proseguire fino a Roma. A queste storiche vie di pellegrinaggio si aggiunge la Via Francigena Sud, che collega Matera, San Giovanni Rotondo e Pietrelcina alla città eterna.

Questi cammini millenari, che hanno guidato i pellegrini verso Roma nel corso dei secoli, diventano oggi un’opportunità per riscoprire la storia, la cultura e l’ospitalità italiana in un’ottica di turismo sostenibile ed integrato. Il calendario delle partenze dell’Equiraduno dell’Anno Santo comincerà il 28 marzo da Varese, con il suo Sacro Monte, patrimonio Unesco e meta di pellegrinaggi secolari. La meta finale romana sarà raggiunta il 14 maggio, con un solenne ingresso in Piazza San Pietro. Il Museo di Roma in Trastevere, nelle sale del Pianoforte, presenterà dal 19 febbraio e fino al 6 maggio la retrospettiva “Nicola Sansone – La fotografia come libertà”.

Napoletano, nato nel 1921 e scomparso nel 1984, Sansone iniziò nel 1949 l’attività di fotogiornalista fondando nel 1957 con il fratello minore Antonio e con Calogero Cascio, Caio Garrubba, Franco Pinna e altri, l’agenzia Realfoto. Dell’Italia del dopoguerra Sansone documentò gli aspetti sociali e culturali del Paese, le permanenze della tradizione e le trasformazioni: dunque le campagne e le periferie, le borgate, i nuovi luoghi di aggregazione. La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Ma.Co.f – Centro della Fotografia Italiana di Brescia, è curata da Renato Corsini e Margherita Magnino. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Il percorso espositivo si compone di fotografie realizzate dagli anni ’50 fino alla fine degli anni ’60, in America, in Giappone e naturalmente in Italia, per un totale di circa sessanta immagini in bianco e nero.