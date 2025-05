Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella venerdì 23 maggio sarà a Modena, con gli allievi ufficiali del corso “Fierezza” dell’Accademia Militare.

A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica del Senegal, Malick Ndiaye.

A Matera, nella Camera di Commercio, incontro pubblico con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Sarà l’occasione per affrontare il tema di Matera “città culturale” e di come la comunità debba trasformare la cultura in valore economico. In un momento normativo fortunato per la contemporaneità di leggi di sostegno e di promozione (Decreto Sud 2023, Made in Italy 2023, Piano Olivetti 2025) il colloquio con il massimo responsabile nazionale della cultura “ruoterà sulla segnalazione di ciò che serve ancora a Matera per divenire luogo di produzione culturale e non già di consumo culturale”, sottolineano gli organizzatori. Ecco alcune questioni strategiche al centro dell’incontro: dagli spazi produttivi (Zes della Cultura) alle scuole di alta formazione (Centro Sperimentale di Cinematografia e Isia); dal sostegno ai progetti di scambi culturali legati a Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 alla presenza di un “incubatore di cultura” come la Biblioteca Provinciale; dal potenziamento dei musei nazionali di Matera alla garanzia finanziaria di una corretta tutela e salvaguardia dei rioni Sassi, patrimonio nazionale e universale. Interverranno Raffaello de Ruggieri, presidente Fondazione Zétema; Vito Bardi, presidente Regione Basilicata; Piergiorgio Quarto, segretario regionale Fratelli d’Italia.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “I mercati dei capitali al centro della politica industriale nazionale a supporto della competitività del Made in Italy”, organizzato da AssoNext. Con Federico Freni, sottosegretario all’Economia e alle Finanze; Alberto Bagnai, presidente commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; Fabrizio Testa, a.d. Borsa Italiana Euronext Group; Fabio Cerchiai, presidente Federazione Banche Assicurazioni e Finanza.

Nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, conferenza stampa del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con la vicepresidente esecutiva della Commissione europea e commissaria europea per la concorrenza, Teresa Ribera Rodriguez.

A Trento si apre il Festival dell’Economia, con”Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”, organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Nel Teatro Sociale, “Conflitti sociali, crisi e tutele delle persone con disabilita’”, con il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli. Alla Filarmonica, “Il turismo deve cambiare: qualità e non solo quantita’”, con il ministro del Turismo, Daniela Santanché. Nel Palazzo della Provincia, “Perché la Germania si è fermata e come far ripartire la crescita (non solo in Germania)”, con il premio Nobel per l’Economia 2001, Michael Spence.

Si chiama “Ostia In Corto”, è la rassegna cinematografica gratuita ideata e promossa da Gruppo Matches attraverso la sua nuova divisione cinematografica, la Gm Production, con il sostegno del Mic e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e dedicata al cinema breve. Offrirà a registi e a registe under 35 un palco sul mare, il Porto Turistico di Roma, bene in confisca che vanta un progetto di riqualificazione sociale e territoriale e che diventa così anche luogo di incontro culturale e di ispirazione per tutti gli amanti del cinema, senza barriere architettoniche, aperto a tutti per permettere l’inclusività al 100%. In quattro giornate, dal 24 al 27 luglio, “Ostia In Corto” proporrà al pubblico opere innovative e originali, cortometraggi capaci di riflettere nuove tendenze, tematiche e prospettive del cinema indipendente nazionale e internazionale.

La direzione generale di Ostia In Corto è di Andrea Cicini, ceo di Gruppo Matches, che dal 2017 segue gli eventi e la comunicazione del Porto Turistico di Roma, con una ventennale esperienza nel mondo dei grandi eventi e delle Kermesse cinematografiche internazionali, per un progetto senza confini, aperto al mondo. La direzione artistica sarà affidata ad Alberto De Angelis, professionista di settore, affiancato da Cristina Borsatti, responsabile di Gm Production.

Al via “Radio Onda Lago”, emittente web dotata di diretta, voluta dalla Regione Lazio attraverso “LazioCrea” per dare voce a quindici località a nord della Capitale. La web radio è gestita dalla Fondazione Sabatinus Medium, con sede legale ad Anguillara Sabazia, ente no-profit che nasce con l’intento di promuovere il comprensorio sabatino e le aree circostanti. Aggiudicatasi il bando di LazioCrea, la fondazione ha ingaggiato un team di giovani reporter che hanno esplorato, per poi raccontare a 360 gradi, le 15 località selezionate: Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cesano, Isola Farnese, La Storta, Monterosi, Manziana, Martignano, Oriolo Romano, Sutri, Trevignano Romano, Santa Maria di Galeria. L’intento di Radio Onda Lago è partire dalla storia per raccontare il presente di queste realtà, da vicende storiche che hanno lasciato il segno nel Lazio e, in generale, nella storia d’Italia. La direzione di Radio Onda Lago, e il coordinamento dei contenuti e del team dei reporter, è stata affidata al giornalista Marco Mottolese.

