Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca a Messina per la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi. Ad attendere il capo dello Stato, al teatro Vittorio Emanuele, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Messina Federico Basile, la rettrice Giovanna Spatari. A Mattarella verrà conferito il dottorato honoris causa in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”. La laudatio sarà affidata al presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri.

Al Senato, relazione sull’amministrazione della giustizia, svolta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, che ha in corso l’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi e delle misure di contrasto, svolge l’audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

A Roma, in viale dell’Astronomia, nella sede di Confindustria, incontro dedicato a “L’imprenditorialità in Africa a un anno dal lancio del piano Mattei. Progetti, opportunità e strumenti finanziari”, con il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e l’a.d. di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.

A Milano, nel Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, presentazione del “Piano Strategico 2025-2029” di Snam, con il ceo Stefano Venier e il cfo Luca Passa.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme alla rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni, firma la convenzione tra Roma Capitale e Rome Techonopole relativa all’area di Pietralata.

A Roma, nel Palazzo dell’Informazione, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, chiuderà i lavori dell’evento Anitec-Assinform dedicato alla presentazione del secondo rapporto “Ricerca e Innovazione Ict in Italia”.

Lutto nel mondo dell’arte per la morte di Luca Beatrice. Queste le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “Piangiamo la scomparsa di un amico, di un protagonista della cultura italiana e internazionale che con il suo sapere ha formato artisti e artiste. Curatore, critico e docente, in ogni ruolo Luca ha espresso al meglio la sua vocazione di intellettuale e polemista al servizio dell’agone pubblico. La Quadriennale di Roma, istituzione da lui presieduta, rappresenta il culmine della sua brillante carriera. Il dolore provocato dalla sua morte è indicibile. Alla sua famiglia va il mio amorevole abbraccio”.

Dal 29 gennaio al 1° giugno il Museo di Roma in Trastevere ospiterà una mostra dedicata a uno dei luoghi più suggestivi e storici della Capitale, con il titolo “L’albero del poeta. Storie, immagini e personaggi sotto la Quercia del Tasso al Gianicolo”. Il pubblico potrà immergersi nelle storie, letterarie e umane, e nelle leggende legate a questo albero monumentale, simbolo di Roma e della sua anima culturale. La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, e curata da Roberta Perfetti e Silvia Telmon, intende inoltre valorizzare il patrimonio artistico di alcuni dei principali musei civici (Galleria d’Arte Moderna, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Casa-Museo Pietro Canonica e Museo di Roma in Trastevere) ripercorrendo le vicende storiche e culturali legate alla Quercia del Tasso.

Per la prima volta “Supermagic”, giunto all’edizione numero 21 e intitolato “Arcano”, approda sul palco del Teatro Sistina di Roma. Dal 23 gennaio al 9 febbraio, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza straordinaria: oltre due ore di grande magia dal vivo con i più talentuosi illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori provenienti da tutto il mondo. Un cast internazionale, composto da oltre 20 artisti, darà vita a uno show immersivo. Tra i protagonisti, Trigg Watson, un illusionista americano, tra magia e tecnologia. Con l’uso di gadget come droni, tablet e persino realtà aumentata, Watson crea spettacoli che sembrano provenire direttamente dal futuro, offrendo al pubblico un’esperienza assolutamente innovativa. Dal Portogallo arriva Solange Kardinaly, artista del trasformismo, capace di cambiare abito in pochi istanti durante le sue performance. Detentrice di un Guinness World Record in questa disciplina, Solange incanta il pubblico con i suoi spettacoli visivamente sorprendenti, pieni di ritmo e creatività. E poi Scott & Miss Muriel, un duo che mescola illusioni incredibili con un’irresistibile vena comica. Campioni mondiali in questo settore, i loro spettacoli sono un mix di risate e meraviglia, grazie a una chimica unica che rende ogni loro esibizione indimenticabile. Remo Pannain, l’ideatore di “Supermagic”, sarà presente sul palco con un nuovo cameo.

Associazione Dimore Storiche Italiane e Fondazione Roma presentano il bando “Turismo Scolastico Culturale 2025/2028”, iniziativa dedicata alle scuole primarie e secondarie pubbliche di Roma. Il progetto, che si svilupperà lungo tre anni scolastici, mira a rafforzare le competenze culturali degli studenti, offrendo loro l’opportunità di scoprire e apprezzare le bellezze storico-artistiche della regione Lazio. Grazie a visite guidate, laboratori e approfondimenti, gli studenti potranno conoscere da vicino il patrimonio culturale sia pubblico, sia privato, dei territori dove stanno crescendo, e lasciare che siano questi luoghi, con i loro manoscritti, le loro mappe e le loro carte, a raccontare la storia del territorio e delle famiglie che un tempo abitavano, o abitano ancora, quei luoghi. “Sono veramente orgoglioso di annunciare questo progetto che mette al centro i giovani e la loro crescita culturale,” ha dichiarato Giacomo di Thiene, presidente Adsi, e “come ribadito pochi giorni fa anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è fondamentale che i ragazzi, fin dai primi anni di formazione, sviluppino una consapevolezza profonda dell’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Le dimore storiche non sono solo testimonianze del passato, ma luoghi vivi che raccontano storie, identità e tradizioni che ci appartengono”.