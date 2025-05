Nella Tenuta di Castelporziano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di avvio piantumazione di nuove essenze vegetali.

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Rosen Željazkov e, in serata, il primo ministro del Regno di Danimarca, Mette Frederiksen.

Al Senato, la commissione Segre ha in programma l’audizione del direttore del Tg La7 Enrico Mentana.

A Roma, all’Università La Sapienza, “Quelli della notte… in cattedra. Dopo 40 anni un viaggio nell’innovazione televisiva”. Con i protagonisti di quello straordinario successo: Renzo Arbore, Ugo Porcelli, Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Simona Marchini, Marisa Laurito, Roberto D’Agostino.

A Montecitorio, presentazione del rapporto annuale Istat sulla situazione del Paese. Con il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli.

A Palazzo Giustiniani, “Lettere, parole, visioni. Le forme alfabetiche nell’arte moderna e contemporanea dalle avanguardie storiche al futurismo celeste”. Con il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa.

A Roma è stata firmata, tra la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura e l’Agenzia della Difesa Usa per i prigionieri di guerra e i dispersi in azione, l’intesa per semplificare le operazioni di recupero e restituzione di resti di personale militare statunitense disperso in Italia durante il secondo conflitto mondiale. Il memorandum stabilisce procedure di ricerca e di intervento uniformi e snelle per le attività svolte dall’Agenzia americana sul territorio italiano in collaborazione con le competenti autorità nazionali in tutte le fasi del processo, nel rispetto delle norme che regolano le ricerche archeologiche. Hanno sottoscritto l’intesa il capo dipartimento per la Tutela del Patrimonio, Luigi La Rocca e il direttore dell’Agenzia della Difesa statunitense, Kelly K. McKeague. “L’intesa”, per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, “riflette lo spirito di amicizia che anima le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Grazie a questo strumento di diplomazia, si coniuga il diritto alla ricerca e alla memoria dei caduti di guerra con la tutela del patrimonio archeologico, responsabilità del Ministero della Cultura. Siamo lieti di rafforzare la decennale collaborazione con l’Agenzia statunitense per i prigionieri di guerra e i dispersi in azione, in omaggio a chi ha sacrificato la vita per contribuire alla nostra libertà”.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri visita il cantiere della nuova fermata ferroviaria Pigneto.

A Roma, a Palazzo Sciarra, Simposio di Fondazione Roma su “La sicurezza tra realtà, percezione ed aspettative dei cittadini”. Con Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, e Lorenzo Guerini, presidente Copasir.

A Roma, Palazzo Wedekind, “Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. Con Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze; Claudio Oliviero, direttore Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Barbara De Donno, segretario generale Icc Italia; Paolo Pasqui, presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri; Massimo De Gregorio, presidente Anasped.

A Roma, Centro Studi Americani, “The Vibe Shift. Cambio di paradigma nella finanza sostenibile?”, organizzato con A2A e in collaborazione con World Energy Council. Con Roberto Sgalla, direttore Centro Studi Americani; Simone Crolla, managing director AmCham; Andrea Durante, capo unità settori regolati, Banca Europea per gli Investimenti; Sara Lovisolo, head of Esg Development, Amundi Sgr; Marco Margheri, presidente World Energy Council Italia; Roberto Tasca, presidente A2A; Patricia Gentile, group head of Finance & Insurance, A2A.

A Roma, nel Teatro Rossini, presentazione del libro “Bettino Craxi. Lettere di fine Repubblica”. Con Matteo Renzi, Luca Josi, Tommaso Labate, Andrea Spiri.

A Como nasce il primo servizio in Italia in grado di prevedere la possibilità di insolvenze e instabilità, grazie ad un’analisi che mixa tutti i fattori di rischio. A lanciarlo è la piattaforma di business intelligence reportaziende.it, che si occupa di analizzare e restituire alle imprese informazioni economico-finanziarie da fonti ufficiali e autorizzate. Il nuovo servizio, denominato “Rating Crisi d’Impresa”, rappresenta un unicum nel panorama nazionale. La forza del software risiede nella capacità di incrociare due piani di lettura: da un lato l’analisi quantitativa, basata sugli indicatori finanziari ufficiali; dall’altro una componente qualitativa che tiene conto di elementi spesso invisibili, come la solidità gestionale, le pressioni del contesto settoriale e i fattori di rischio economico esterni. Il risultato è un punteggio sintetico ma strutturato, che permette non solo di valutare la situazione attuale di un’azienda, ma anche di stimarne l’evoluzione nel breve termine. “Siamo i primi in Italia ad aver sviluppato un approccio di questo genere”, afferma Vincenzo Augurio, ceo di ReportAziende, “basato su una lettura incrociata dei dati e su una capacità interpretativa che supera Il mero dato numerico. Il nostro obiettivo è quello di offrire alle aziende uno strumento comprensibile e operativo, utile per chi deve prendere decisioni rapide e strategiche”.

A Urbino, nel Palazzo Ducale, da domani e fino al 12 ottobre 2025 sarà visibile la mostra monografica “Simone Cantarini (1612-1648). Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma”. Curata da Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Anna Maria Ambrosini Massari e Yuri Primarosa, organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma, l’esposizione testimonierà l’estro pienamente moderno del giovane pittore attraverso una selezione di 59 dipinti.

A Roma, agli Internazionali Bnl d’Italia, The House of Peroni Nastro Azzurro ha accolto tantissimi visitatori, un vero e proprio punto strategico del villaggio sportivo, un luogo immersivo e accogliente dove vivere il tennis con una proposta gastronomica abbinata alle referenze di birra del brand: Peroni Nastro Azzurro classica, Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, per rispondere a ogni esigenza e occasione di consumo. “Essere partner degli Internazionali Bnl d’Italia”, sottolinea Viviana Manera, direttrice marketing Birra Peroni, è stata “l’occasione per portare i valori di Peroni Nastro Azzurro nel cuore di uno degli eventi sportivi più iconici del Paese, e di rilievo a livello internazionale. Siamo orgogliosi del successo di questa prima edizione, che ha visto una grande partecipazione del pubblico, una risposta entusiasta alle nostre attivazioni e una forte connessione con il mondo del tennis. The House of Peroni Nastro Azzurro si è affermata come luogo simbolo di eleganza e italianità, confermando la capacità del brand di creare esperienze memorabili e di qualità”.