Roma, all’Altare della Patria, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Visita in Italia del re di Giordania, Abdallah II. In programma un appuntamento al Quirinale, dove verrà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e subito dopo a Palazzo Chigi, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Reggio Emilia, nel Palazzo Dossetti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Cupla – Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, siglano un memorandum d’intesa per promuovere a Reggio Emilia un progetto di co-housing e caringintergenerazionale tra studenti universitari e anziani. L’accordo punta a realizzare almeno dieci soluzioni abitative sostenibili, basate sulla condivisione e lo scambio tra generazioni. Con Giovanni Verzellesi, prorettore di Unimore; Luigi Davoli, presidente Cupla; Roberto Neulichedl, assessore alle relazioni con l’Università di Reggio Emilia.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, l’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali interviene con il ministro del Turismo Daniela Santanchè al convegno “Turismo all’aria aperta”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara visita la Scuola primaria di Torbole Casaglia. Dopo, a Remedello, interviene all’inaugurazione del murales della legalità dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, nell’Istituto Omnicomprensivo Bonsignori.

A Milano, nel Palazzo Edison, presentazione del Rapporto “Fab13. Le 13 aziende storiche del made in Italy Farmaceutico”: Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24, dialoga con Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison.

A Roma, nella Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca interviene all’evento celebrativo per i 125 anni della Fondazione della Società Sportiva Lazio.

A Cernobbio, nella Villa Erba, presentazione della “Carta di Cernobbio 2025”. Con Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione.

A Roma, al Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla firma del mandato a procedere al rinnovo dell’accordo tra Roma Capitale e il Comando delle Forze Operative Terrestri per il servizio di segnale orario di mezzogiorno con colpo di cannone.

A Milano, nell’Università Bocconi, presentazione della ricerca “IA e software gestionali: nuovi scenari per le imprese” condotta insieme ad AssoSoftware – l’associazione di Confindustria che tutela e rappresenta i produttori di software. Con Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Mario Nobile, d.g. Agid.

A Milano, nel Teatro Franco Parenti, il segretario di Italia Viva Matteo Renzi presenta il suo nuovo libro “L’influencer”.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, convegno “Lombardia al centro del movimento: sfide e opportunità” organizzato dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Con il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa; il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato; il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti e l’a.d. TrenordAndrea Severini.

A Roma, l’Iccd – Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, mercoledì 19 marzo ospiterà la presentazione di “Adriatico. Mare d’inverno”, un progetto editoriale, culturale e territoriale che racconta la lunga dorsale adriatica in una narrazione estesa, fatta di storie e destinazioni puntuali, con letture e punti di vista multidisciplinari, per cogliere nell’ordinario mare d’inverno l’esperienza di una conoscenza straordinaria. La conversazione con alcuni degli autori del libro e l’editore, Cristiana Colli, Pippo Ciorra, Maria Virelli, Guido Savarese, sarà preceduta dal saluto del direttore Iccd, Carlo Birrozzi. “Adriatico. Mare d’inverno” propone 11 tematismi, dalle città ai cibi, dagli immaginari allo sport, dalla natura all’ecosistema marino, dalle architetture alle strade alle rotte, esplorando 7 regioni, oltre millechilometri di costa, 6 città portuali, 21 “piccole capitali” per raccontare centinaia di storie che abitano gli immaginari di un’area vasta ad alto contenuto simbolico, culturale e turistico. E l’Adriatico dal mare, dalla terra, dal cielo con le identità morfologiche, le leggende, le icone, le religioni, le architetture, il cinema, la fotografia, il fumetto, l’alimentazione, le lingue, i luoghi, la navigazione, le infrastrutture. La partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana ha permesso di realizzareappositamente 12 immagini dell’Adriatico dalle altezze siderali dei satelliti del progetto Cosmo-SkyMed. Il programma delle presentazioni in luoghi adriatici esemplari come Ancona, Bari, Pescara, Termoli, Senigallia, Fano si concluderà il 4 aprile a Trieste.

Mantova, dal 29 marzo al 29 giugno, presenterà la mostra “Dal caos al cosmo. Metamorfosi a Palazzo Te”. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma parteciperà alla rassegna organizzata in occasione dei 500 anni di Palazzo Te con il prestito del volume antico a stampa contenente l’opera “Tutti gli libri de OuidioMetamorphoseos tradutti dal litteral in uerso uulgar con le sue allegorie in prosa”, un’edizione illustrata delle Metamorfosi di Ovidio in lingua volgare, stampata a Venezia nel 1522 da Niccolò Zoppino. La mostra, arricchita da importanti prestiti, proporrà un percorso articolato in otto sezioni che guiderà i visitatori tra le suggestioni mitologiche delle Metamorfosi di Ovidio, dialogando con gli affreschi del palazzo.