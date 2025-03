A Roma, nel Mausoleo Ardeatino, cerimonia commemorativa per l’81° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Agricoltura, sostenibilità e innovazione: questi i temi che Confagricoltura porterà ad “Agricoltura È”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sicurezza alimentare e delle Foreste, in scena a Roma, a piazza della Repubblica, da oggi al 26 marzo. Inaugurazione oggi con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà affidata la chiusura, mercoledì. Domani, martedì, intervento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alla conferenza di Christophe Hansen, Commissario europeo all’Agricoltura e l’Alimentazione.

La Santa Sede presenta il “Vatican Longevity Summit. Sfidare l’orologio del tempo”, in programma nell’Auditorium del Centro Congressi Augustinianum, con monsignor Vincenzo Paglia. Il summit, organizzato nell’ambito del Giubileo della Speranza 2025, serve ad approfondire le più avanzate scoperte scientifiche e per riflettere sui valori etici fondamentali che guidano la ricerca in questo campo. Tra i protagonisti, Shyn’ya Yamanaka, Premio Nobel per la Medicina 2012 le cui scoperte sulla riprogrammazione cellulare stanno aprendo innumerevoli applicazioni, e Venki Ramakrishnan, Premio Nobel per la Chimica 2009.

A Roma, nel Campus Luiss di viale Pola, l’ex presidente del Consiglio Mario Monti Mario Monti presenta il libro “Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni”, con un dibattito su “Governare l’Europa e l’Italia all’epoca di Donald Trump”. Con Luigi Gubitosi, presidente Università Luiss Guido Carli; Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale; Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica; Sergio Fabbrini, docente di Scienza politica e Relazioni internazionali e titolare di Intesa Sanpaolo Chair in European Governance, Università Luiss Guido Carli; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, Commissione Europea; Pietro Reichlin, docente di Economia, Università Luiss Guido Carli; Paola Severino, presidente, Luiss School of Law. Conclusioni di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze.

Da oggi al 29 marzo si svolge la rassegna “Dialoghi sull’Europa”, iniziativa della Sapienza Università di Roma. Martedì, Giorgio La Malfa terrà una lezione dal titolo “John Maynard Keynes, discorso alla Camera dei Lords, 18 dicembre 1945”, ripercorrendo, con numerosi riferimenti all’attualità internazionale, una appassionante vicenda che impegnò Keynes in una difficile trattativa per conto del governo inglese: la Gran Bretagna versava in condizioni economiche difficilissime e poteva salvarsi da una “Dunkerque finanziaria”, come lo stesso Keynes aveva scritto in una nota per il governo, solo con un prestito molto consistente degli Stati Uniti.

La commissaria europea per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, Jessika Roswall, a Roma, nell’evento Teha per la presentazione dell’edizione 2025 del libro bianco “Valore Acqua per l’Italia”, ha sottolineato che “anche paesi piovosi come Belgio o Paesi Bassi stanno affrontando la sfida della scarsità idrica. Perfino in Svezia, il mio paese d’origine, l’acqua non può più essere data per scontata. dobbiamo ripensare la gestione dell’acqua. Ci sono diversi punti da cui iniziare: ad esempio, i permessi di prelievo idrico, che spesso non sono allineati con la reale disponibilità dell’acqua nei bacini idrografici”.

Nel nome della bellezza c’erano Claudia Pandolfi, Michela Quattrociocche, Nicoletta Romanoff, Giulia Bevilacqua, Arianna Montefiori, Maria Pia Calzone, Francesca Valtorta, Desiree Popper, Noemi Brando, Federica Zacchia, Rosa Diletta Rossi, Federica De Benedittis, Teresa Romagnoli, Claudia Tosoni, Giorgio Pasotti, Flora Canto, Barbara Foria, Federica Nargi, Alba Parietti, Elena Santarelli, Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, Angelica Baraldi: tutti a Roma, ai Parioli, in via Bellini, per AlmaCare. Uno spazio di 280 metri quadrati che “nasce con l’obiettivo di mettere al centro le persone e le loro esigenze, offrendo un approccio altamente specializzato e personalizzato. Il nostro team”, racconta Barbara Bondanzi, amministratore e co-founder AlmaCare Italia Srl, “è composto da dermatologi, medici estetici, chirurghi plastici e ginecologi, per garantire un percorso di benessere a 360 gradi. Crediamo che la bellezza non sia sinonimo di trasformazione, ma di valorizzazione dell’identità di ogni individuo”.

Nelle giornate del 29 e del 30 marzo Slow Food Italia e Slow Food Lazio animeranno i viali dell’Orto botanico di Roma con le bancarelle di 30 produttori di montagna dei Mercati della Terra del Lazio, ma anche di Abruzzo, Calabria, Sicilia ed Emilia-Romagna: piccoli produttori e artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano, possono garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti, tra cui molti Presìdi Slow Food, specie vegetali e razze animali, ricette e tradizioni gastronomiche in via di estinzione che l’associazione tutela e promuove. Per Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, occorre “ripopolare le aree montane, proteggendone gli ecosistemi e i paesaggi in chiave moderna, grazie anche a servizi alla persona e alle comunità che possono attrarre nuovi abitanti”.

Il 23 dicembre 1774 a Castelfranco Veneto moriva Francesco Maria Preti, famoso erudito e architetto, tra gli animatori della vita culturale e del cenacolo intellettuale, tra scienze, arti e musica, che nel XVIII secolo riporta la città di Giorgione al suo pieno splendore: suo il progetto del Teatro Accademico, in cui trova applicazione la teoria della media armonica proporzionale. La città, che ha come sindaco Stefano Marcon, fino al 6 aprile ricorda questa personalità con la mostra “Studiosi e Libertini. Il Settecento nella città di Giorgione. Francesco Maria Preti” in tre diverse sedi: Museo Casa Giorgione, Teatro Accademico e Palazzo Soranzo Novello.

Le città svizzere sono sotto i riflettori per i numerosi eventi di caratura internazionale in programma quest’anno. Dal 10 al 17 maggio Basilea ospiterà l’Eurovision Song Contest. A luglio si svolgeranno gli Europei di Calcio femminile. Si terranno, per la prima volta in Svizzera, i Campionati mondiali di basket U19: gli appassionati potranno tifare i futuri giocatori del Nba dagli spalti del Vaudoise Aréna di Losanna. E la regata internazionale Rolex Sail Grand Prix fa tappa a Ginevra a settembre.