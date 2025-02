Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Francia, a Marsiglia, protagonista della cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di “dottore honoris causa” da parte dell’Università di Aix-Marseille.

A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, evento “Raccontare il Giubileo” organizzato dall’Associazione Giornaliste Italiane. Partecipano il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, monsignor Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Il Ministero della Cultura annuncia l’apertura di un bando pubblico internazionale per la selezione di nuovi direttori nei musei di rilevanza nazionale. Si tratta di cinque musei e parchi archeologici di livello dirigenziale generale: Musei Reali di Torino; Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello; Parco archeologico del Colosseo; Museo Nazionale Romano; Museo archeologico nazionale di Napoli. Obiettivi, promuovere l’innovazione, la valorizzazione e la gestione efficace dei nostri musei, luoghi simbolo della nostra identità storica e artistica. La selezione dei nuovi direttori si baserà su criteri di professionalità, esperienza internazionale e capacità di promuovere la cultura in modo inclusivo e sostenibile. L’incarico di direttore ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.

A Roma, all’Ara Pacis, “Trainline”, presentazione della ricerca Swg e round table treni, turismo e sostenibilità, con la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

La Regione Lazio organizza il primo “Forum Regionale del Turismo”. Nel corso dell’evento sarà presentato il piano triennale del Turismo della Regione Lazio 2025-2027. Interventi di Alessandra Sensi, vicepresidente della sezione Industria del Turismo e del Tempo libero Unindustria, Elena Palazzo, assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità – Regione Lazio, Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, Daniela Santanchè, ministro del Turismo.

“Airport Day”, l’evento nazionale promosso da Assaeroporti e dalle società di gestione aeroportuale associate, coinvolge 17 aeroporti italiani, con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. “Airport Day” viene presentato a Roma nella sede dell’Associazione Civita, con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, l’a.d. di Sace, Alessandra Ricci, e il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo. Aderiscono gli aeroporti di Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste.

A Firenze, annual meeting di studio dedicato alle forme socio-sanitarie integrative, “Le prospettive della sanità privata integrativa del Ssn tra vincoli di finanza pubblica e invecchiamento”, con Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Luigi Domenico Vido, responsabile servizio finanza Banca Popolare di Sondrio, Fabio Pammolli, consigliere del ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Bertona, presidente Sanimoda, Daniele Damele, presidente Fasi, Claudio Giovine, presidente SanArti, Gianfranco Giuliani, presidente Casagit Salute, Massimiliano Nobis, presidente Fondo mètaSalute, Enrico Postacchini, presidente Fondo Est, Francesco Saverio Mennini, capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, Ministero della Salute.

Gruppo Fs organizza un sopralluogo presso la Stazione di Roma San Pietro, riqualificata in occasione del Giubileo, con il commissario straordinario del governo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del gruppo Fs Tommaso Tanzilli (già direttore generale di Federalberghi Lazio).

A Napoli, nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, presentazione di “Photoansa 2024”, il libro dell’Ansa con le immagini dell’anno appena trascorso, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi, il direttore esecutivo Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo Michele Coppola e i campioni di pugilato Patrizio Oliva e Irma Testa.

Dieci anni di crescita continua per Städlin, uno dei luoghi più amati dai romani, dove “la mixology non è solo una tecnica, ma una forma d’arte che celebra il gusto, l’equilibrio e l’innovazione”, racconta Daniele Arciello, bar manager, “e la nostra filosofia è trasformare ogni drink in un’esperienza indimenticabile”. Non solo cocktail, nello spazio di via Pacinotti: nel fine settimana, programmazione musicale con dj set coinvolgenti. Feste private per compleanni lauree o anniversari, eventi aziendali e altri momenti speciali, Städlin è la location scelta per ogni tipo di ricorrenza, con proposte personalizzate e attenzione ai dettagli. Nel “regno” della famiglia Coticoni, formata da Andrea, Elisabetta, Edoardo e Mattia, la voglia di divertirsi non tramonta mai.

Domani, giovedì 6 febbraio, Iai presenterà l’edizione 2024 del suo annuale “Rapporto sulla politica estera italiana”, sviluppato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.