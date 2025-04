Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina visita l’azienda Bsp Pharmaceuticals in occasione della celebrazione della festa del lavoro. Al Quirinale, nel pomeriggio, incontra il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in serata, visita la mostra realizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario della Confcommercio.

A Roma, a Villa Doria Pamphilj, vertice Italia-Turchia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan. Nel pomeriggio, all’Hotel Parco dei Principi, forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia.

“Con Roberto Bolle celebriamo su RaiUno la Giornata Mondiale della Danza con uno spettacolo che a un simile talento affianca ‘fondali’ che vanno da Palazzo Barberini a Piazza San Marco. L’Italia vanta il primato della danza e celebrarne la giornata con un artista di tale caratura e con questi fondali incredibili dimostra che l’Italia non può temere nessuno. Non dimentichiamo poi la funzione sociale della danza che si esprime attraverso il sodalizio tra il Mic e la Rai, che ha costruito e sedimentato nel tempo la nostra identità culturale. Mi sento pertanto di dover richiamare noi stessi a un grande senso di responsabilità. Abbiamo avuto il privilegio di essere qui, in questa epoca, per poter esprimerci grazie a tutta la storia che ci ha preceduto in questo modo magnifico. Non si diventa Roberto Bolle per caso: ci vuole fortuna, grazia, impegno e tenacia. Ma la cosa che mi onora è sapere che un simile talento si metta al servizio di chi si pone nella dimensione dell’ascolto.

“Questo è ciò che nobilita la nostra grande fortuna di eredi dell’Umanismo e del Rinascimento, della divina proporzione che si esprime nella danza, così come nel canto, nella lirica e in tutte le arti. Sapere che tutto ciò che possiamo esprimere di bello non appartiene solo a noi stessi, ma deve essere un patrimonio condiviso, riempie di senso la bellezza che noi siamo qui a celebrare, a rappresentare e, in quanto ministero, a tutelare e valorizzare”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo al Collegio Romano alla presentazione della seconda edizione di “Viva la Danza”, programma evento di Roberto Bolle in onda oggi in prima serata su RaiUno in occasione della Giornata Mondiale della Danza.

Il Ministero della Cultura parteciperà alla prossima edizione di “Comicon Napoli – Festival Internazionale della Cultura Pop”, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio. La presenza del ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni. In quest’ottica, il Mic presenterà durante l’evento le Carte Cultura, strumenti fondamentali per incentivare l’interesse dei ragazzi verso il mondo culturale e supportarne le passioni, incluso l’universo del fumetto. Un’iniziativa che testimonia il riconoscimento, da parte del ministero, del valore delle arti visive e narrative nella formazione culturale dei più giovani. Presso il padiglione 2, lo stand istituzionale del Mic accoglierà i visitatori offrendo informazioni dettagliate sulla Carta della Cultura Giovani e sulla Carta del Merito, due misure pensate per facilitare l’accesso a un’ampia gamma di beni e servizi culturali. Tra questi: fumetti, manga e graphic novel, linguaggi ormai imprescindibili della cultura pop e tra i più amati dal pubblico giovane. Destinate agli studenti nati nel 2006, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito offrono ciascuna un contributo del valore di 500 euro, da utilizzare per l’acquisto di prodotti e attività culturali. I fondi possono essere spesi, oltre che per fumetti e manga, anche per biglietti teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche digitali), musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva. Le due Carte sono cumulabili e disponibili fino al 30 giugno. Ciascuna è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui il beneficiario effettua la registrazione sulla piattaforma ufficiale.

A Roma, in Campidoglio, nella Protomoteca, il sindaco Roberto Gualtieri partecipa all’evento “Grande Arrivo Giro d’Italia 2025” con la presentazione del percorso dell’ultima tappa della gara ciclistica.

A Roma, all’Accademia di Francia, Alessandro Gallicchio, classe 1986, è il nuovo direttore del dipartimento di Storia dell’Arte. Nel 2021 è stato il vincitore della borsa André Chastel di Villa Medici, e borsista dell’Accademia di Francia da settembre 2024 ad aprile 2025. Fondato nel 1970 su iniziativa di André Chastel (1912-1990), il dipartimento promuove la ricerca in tutti gli ambiti della storia dell’arte, favorendo un approccio interdisciplinare e internazionale. In qualità di direttore, Gallicchio avrà in particolare il compito di gestire i progetti scientifici sviluppati da Villa Medici; organizzare la programmazione (convegni, giornate di studio e incontri) e la pianificazione editoriale (in particolare la rivista Studiolo); organizzare delle mostre; conservare, restaurare e valorizzare le collezioni assegnate o di cui l’Accademia è depositaria (circa 5mila opere); consigliare e orientare i borsisti e i residenti durante il loro soggiorno; dare attuazione alla politica degli archivi e fondi documentali dell’Accademia e sovrintendere al buon funzionamento della biblioteca (oltre 38mila volumi).

Nasce “La Mia Teglia”, un progetto in collaborazione tra Gabriele Bonci, quello che è stato definito come il “Michelangelo della pizza”, e il brand Naturally Pinsa, destinato a rivoluzionare l’offerta gastronomica del “piatto” più amato dagli italiani (e non solo) nella grande distribuzione. Un prodotto premium che parla di grande artigianalità, made in Italy e amore per la terra, pensato esclusivamente per le catene di supermercati di qualità. Presentazione ufficiale in occasione di TuttoFood 2025, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage in scena a Milano dal 5 all’8 maggio presso Fiera Milano Rho. Non si tratta di una semplice e “banale” operazione commerciale, perché nasce da un incontro speciale e autentico avvenuto in un momento particolare. I protagonisti sono Bonci, il maestro artigiano romano che ha trasformato il mondo della panificazione e della pizza, e Alessandro Bianchetti, imprenditore reatino founder di Naturally Pinsa.

Lo stesso Bonci racconta: “Io ed Alessandro ci siamo incontrati in un momento per me molto particolare e questa storia ha un qualcosa di estremamente suggestivo. Era il periodo del mio ritiro presso il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta, nel reatino. Qui ci siamo conosciuti e c’è stata subito grande sintonia, sotto ogni punto di vista. Abbiamo subito capito che avevamo dei valori in comune: l’amore per la terra e il fare artigiano, per i valori etici legati all’agricoltura e al lavoro in generale, e l’ossessione per la qualità ad ogni costo. Da queste premesse è nato il progetto, dove per la prima volta io in prima persona mi confronto con il mondo della grande distribuzione, ma lo faccio al fianco di un brand con il quale condivido il modo di operare i valori fondanti”. E Bianchetti sottolinea che “oltre alla ricerca dell’eccellenza del prodotto, uno degli aspetti che ha colpito molto Gabriele è stato il nostro approccio etico al lavoro: in quanto società benefit, non solo siamo attenti alla sostenibilità dell’agricoltura, ma anche alla cura delle persone che lavorano qui da noi”.