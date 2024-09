Da domani e fino al 28 settembre, visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in

Germania, con tappe a Berlino, Bonn e Colonia.



A Milano, a Palazzo Mezzanotte, “Italian Energy Summit 2024”, con al centro dell’attenzione la transizione energetica e le fonti rinnovabili. Con Edoardo Garrone presidente Gruppo 24 Ore, Stefano Besseghini presidente Arera, Paolo Arrigoni presidente Gse, Claudio Descalzi a.d. Eni, Nicola Lanzetta direttore Italia Gruppo Enel, Francesco Gori presidente Prysmian, Stefano Venier a.d. Snam, Renato Mazzoncini a.d. A2A, Cristian Fabbri presidente esecutivo Gruppo Hera, Alessandro Puliti a.d. Saipem, Pier Lorenzo Dell’Orco a.d. Italgas Reti, Paolo Merli a.d. Erg, Fabrizio Palermo a.d. Acea, Luca Dal Fabbro presidente Iren, Alessandro Bernini a.d. Maire, Francesco Salerni direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità Terna, Gelsomina Vigliotti vicepresidente Bei, Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Oggi a Roma, nel Palazzo dei Marescialli, è in programma il plenum del Consiglio Superiore della

Magistratura.



A Roma, nella sala Isma – Istituti di Santa Maria in Aquiro, a piazza Capranica, “Esg e carcere. Quando Stato, Impresa, Terzo Settore si incontrano. Replicabilità dei modelli”, con Mariastella Gelmini, Marco Scurria, Lia Quartapelle e Roberto Natale direttore Rai per la sostenibilità.



A Roma, nella Libreria Nuova Europa a I Granai, presentazione del libro di Enrico Letta “Molto più di un

mercato”. L’autore dialogherà con Francesca Schianchi.



A Roma, in serata, nel Museo Ebraico, presentazione del libro di Pierluigi Battista “La nuova caccia

all’ebreo“. Dopo i saluti del presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, l’autore dialogherà

con Riccardo Di Segni e Paolo Mieli.



In Campidoglio, nella sala delle Bandiere, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dello spettacolo teatrale “I 7 re di Roma”, con Enrico Brignano.



A Roma, nell’aula magna dell’Accademia Sanitaria del Santo Spirito, convegno su “Giubileo Universale 2025. Accessibilità, Accoglienza, Etica della Città Eterna. Il ruolo delle città costiere“. Evento promosso dal Consorzio Universitario Humanitas, Fiaba, FederBalneari Italia con il Patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Obiettivo del convegno, sensibilizzare, valutare e dare proposte operative sul tema dell’accessibilità, inclusione vista da un profilo etico e sociale. Roma è pronta ad accogliere milioni di nuovi cittadini? I nostri volontari hanno la capacità di capire come interfacciarsi con le persone fragili? Le città della costa possono essere quel contenitore utile ed essenziale che possa cerare quel movimento virtuoso ed un turismo sociale? I Servizi di trasporto, potranno garantire un flusso così importate di persone?



L’evento sarà diviso in due momenti: la prima dedicata ai saluti istituzionali, in cui prenderanno parola

Roberto Gualtieri sindaco di Roma Capitale, il cardinale Marcello Semeraro prefetto del Dicastero delle

Cause dei Santi e Presidente del Comitato Etico Consorzio Universitario Humanitas, Massimiliano Maselli assessore della Regione Lazio all’inclusione sociale e servizi alla persona, Barbara Casagrande segretario generale del Ministero del Turismo, Alessandra Locatelli ministro per la Disabilità.

Nella seconda parte del convegno gli interventi dei relatori: monsignor Fabio Fabene segretario del Dicastero delle Cause dei Santi e Vicepresidente del Comitato Etico Consorzio Universitario Humanitas, Giovanni Mottura presidente Atac, Antonello Martino responsabile Ingegneria e Investimenti stazioni – Direzione Stazioni Rfi, Marco Maurelli presidente Federbalneari Italia, Stefano Maiandi presidente nazionale Fiaba Ets.



Partenza, domani, per “I Primi d’Italia”, il Festival Nazionale dei Primi Piatti che a Foligno, fino al 29

settembre, festeggia 25 edizioni che hanno visto l’evento consacrarsi come il più importante in Italia

dedicato ai primi piatti: pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta, ma anche i prodotti agroalimentari

indispensabili per la creazione di un gustoso primo, saranno ancora i protagonisti della maratona culinaria più appetitosa d’Italia. Per quattro giorni la città di Foligno, nel cuore dell’Umbria, si trasformerà quindi nuovamente nel palcoscenico di un’esperienza unica, dove tradizione, innovazione e alta cucina si

incontrano per celebrare il piatto principe della nostra cultura gastronomica. A promuoverlo e organizzarlo è Epta Confcommercio Umbria con il presidente Aldo Amoni: nel palinsesto anche momenti di spettacolo e intrattenimento con ospiti come Jo Squillo e, direttamente dal programma televisivo “Zelig”, i comici Giovanni Cacioppo e Valentina Persia, che animeranno le serate dal palco di largo Carducci.