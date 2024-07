Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Brasile.

Oggi a Roma, alla Farnesina, “Conferenza sullo Spazio Italia-Africa”, con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Ai lavori intervengono il ministro delle Imprese e del Made in Italy e presidente del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) Adolfo Urso, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro dell’Istruzione Superiore, la Ricerca Scientifica e l’Innovazione Tecnologica del Congo, Delphine Edith Emmanuel Adouki, il ministro dell’Ambiente, Scienza, Tecnologia e Innovazione del Ghana, Ophelia Mensah e il ministro della Pianificazione, Investimenti e Sviluppo Economico della Somalia, Mohamed Adam Moalim.

Nell’Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni firma il protocollo d’intesa con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per gli interventi del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio.

A Roma, nel Palazzo Borromeo, nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Fondazione Meeting presenta la prossima edizione del “Meeting per l’amicizia fra i popoli” con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e la presidente di Ania, e di Consorzi Agrari d’Italia, Maria Bianca Farina.

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al Valor Militare e capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, è stato uno dei protagonisti delle gare paralimpiche che per la prima volta sono state inserite all’interno dei Campionati Mondiali Master di tennistavolo, alla Nuova Fiera di Roma. Si è aggiudicato il singolare in carrozzina di classe 2. Complimenti per la vittoria sono arrivati anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Mi ha meravigliato, ma mi ha fatto molto piacere. Ci sono 110 Paesi presenti e seimila atleti, è la migliore dimostrazione che lo sport unisce e non divide”.

Massimiliano Valerii, direttore del Censis, è il primo ospite della settima settimana del Festival Filosofi lungo l’Oglio. Domani, martedì, nella serata, nella Villa Morando di Lograto, già teatro di una memorabile lectio magistralis di Massimo Cacciari, è atteso Valerii che intratterrà sui temi di “Destino e Carattere”, formulando, e cercando di fornire delle risposte, a questi interrogativi: «Come possiamo sapere oggi se i nostri desideri saranno esauditi domani, se vinceremo alla lotteria o se al contrario andremo incontro a eventi infausti? Le nostre sorti dipendono dall’imperscrutabile destino oppure dal carattere personale, in grado di piegare le vicende della storia?»

Alle Terme di Caracalla, prosegue l’omaggio a Giacomo Puccini, per i cento anni dalla scomparsa. Per il Caracalla Festival 2024, cartellone estivo del Teatro dell’Opera di Roma, il 16 luglio alle 21 in programma la prima rappresentazione della Turandot, il celebre dramma lirico in tre atti, con musica di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Il nuovo allestimento si avvale del progetto scenografico di Massimiliano e Doriana Fuksas. La regia è affidata a Francesco Micheli, i costumi a Giada Masi e i movimenti coreografici a Mattia Agatiello, mentre la direzione sul podio è di Donato Renzetti.

Si terrà giovedì 18 luglio, nella sala della Regina della Camera dei Deputati, la presentazione della Relazione annuale 2024 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sull’attività svolta e sui programmi di lavoro. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 a cura del Tg1 e in streaming. Si tratta della quarta relazione annuale svolta dall’attuale consiglio, presieduto da Giacomo Lasorella.

A Roma dal prossimo 6 settembre la galleria vetrata del Macro ospiterà “Yard”, storico environment dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006). Il pubblico sarà invitato a interagire liberamente con l’opera realizzata originariamente nel 1961, in occasione della mostra collettiva “Environments, Situations, Spaces” alla Martha Jackson Gallery di New York. Yard era stato allestito nel cortile esterno della galleria che Kaprow aveva riempito con centinaia di pneumatici di automobile usati. L’opera, presentata per la prima volta a Roma grazie al prestito del Glenstone Museum, Potomac, Maryland, dal 4 ottobre entrerà a far parte della mostra “Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria”.