Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si reca nella romana piazza dei Cavalieri di Malta per visitare l’Istituto di Studi Romani in occasione del centenario di fondazione. A seguire, al Quirinale, colazione in onore dei cardinali italiani di nuova nomina.

A Bruxelles, Consiglio europeo, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, interviene alla cerimonia di riapertura del ponte dell’Industria, riqualificato dal Gruppo Fs Italiane, attraverso la sua società operativa Anas.

A Roma, nel Masaf, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presenta le iniziative per favorire l’utilizzo del legno nell’edilizia, per la ricostruzione in corso nel più grande cantiere d’Europa, quello del cratere sisma 2016, nell’Appennino centrale.

A Milano, cocktail party di Brunello Cucinelli per “Bc Duo Bag”.

A Bruxelles, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

A Milano, nel Museo Diocesano, all’interno di “Soul – Festival di Spiritualità”, incontro sul tema “Banca, fiducia e società nell’epoca dell’incertezza”, con il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. La banca è uno snodo nevralgico dell’assetto sociale. Crocevia tra cittadini risparmiatori e sistema delle imprese, la banca è un’istituzione che vive grazie alla loro fiducia, svolgendo così un ruolo decisivo per la stabilità e la coesione sociale, oltre che per la prosperità economica. Questa funzione si va ridisegnando in rapporto alle rapide e profonde trasformazioni di contesto. Come affrontare le sfide rappresentate dal quadro inedito e complesso della società odierna? Ne discutono il rettore dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, e il presidente della prima banca italiana. L’incontro è in collaborazione con Intesa Sanpaolo

A Roma, nel Ministero della Cultura, presentazione dell’Archivio per il Cinema Indipendente Italiano, con il sottosegretaria Lucia Borgonzoni.

A Torino, nel Grattacielo Intesa Sanpaolo, l’auditorium ospita l’evento reading-performance “Chiamami adulto” di e con Matteo Lancini, in collaborazione con Raffaello Cortina Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo-The Italian Literary Agency. La regia della reading-performance è di Emanuele Aldrovandi, che insieme a Lancini ne ha curato anche la drammaturgia. Ad accompagnare l’autore nella lettura e interpretazione dei testi è l’attrice di prosa e cinematografica Sara Lazzaro, nota anche per la sua partecipazione alla serie televisiva “Call My Agent”.

Martedì 25 marzo la Camera dei Deputati ospiterà la presentazione della XXII edizione dell’Asian Film Festival. Promosso e organizzato dal Cineforum Robert Bresson, si terrà al cinema Farnese dall’8 al 16 aprile. Interverranno il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, il direttore artistico dell’Asian Film Festival e Cineforum Robert Bresson, Antonio Termenini, e il presidente di giuria del Festival, Giulio Base.

Intesa Sanpaolo esporrà, dal 27 marzo al 22 giugno, nel suo museo delle Gallerie d’Italia a Napoli, la “Dama col Liocorno” di Raffaello Sanzio proveniente dalla Galleria Borghese di Roma. L’esposizione rappresenta un nuovo capitolo della rassegna L’Ospite illustre, curata e promossa da Intesa Sanpaolo, che dal 2015 espone nei suoi musei delle Gallerie d’Italia e al grattacielo di Torino opere di rilievo in prestito temporaneo da prestigiosi musei italiani e internazionali.

La musica bizantina praticata da secoli nelle chiese ortodosse di Cipro e la musica sufi delle cerimonie dei dervisci rotanti di Lefkosia: nella sala del Cenacolo della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, per la prima volta e unica data, il 28 marzo condivideranno lo stesso palco ventuno cantori di rito ortodosso e specialisti del canto per le cerimonie sufi. Ad accompagnarli, i due musicisti ideatori del progetto, unico nel suo genere: il turco Kudsi Erguner, ambasciatore e artista per la pace Unesco e il cipriota Giannis Koutis. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini e dalla Fondazione Leventis di Cipro. Due cori, bizantino e ottomano, collegati dal flauto ney suonato da Kudsi Erguner, celebreranno i lavori di diversi importanti compositori: Ioannis Koukouzelis (1280-1360), Petros Bereketis (1680-1715), Petros Lampadarios (1733-1777), e il cipriota Ieronimos (XVI), mettendoli a confronto con le musiche composte da importanti maestri come Osman Dede (1652-1729), Ismail Dede Efendi (1778-1846) e Zekai Dede (1825-1897) per le cerimonie sufi. Per Giovanni Giuriati, direttore dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati, «in un mondo attraversato da conflitti tra comunità, religioni, nazioni, questo progetto è uno straordinario atto di incontro, dialogo ed empatia, oltre che un bellissimo evento culturale, tanto più importante perché riprende una tradizione antica nella storia del Mediterraneo. Questo dispositivo melodico corale ha radici a Bisanzio e poi nella Costantinopoli ottomana, tra la corte, i centri sufi e le chiese greche, armene e le comunità ebraiche: una tradizione musicale unica, capace di assorbire e far dialogare linguaggi e patrimoni culturali diversi».

A Roma la stagione Vinòforum 2025 si inaugura con Vinòforum Class, l’evento esclusivamente dedicato al trade che si terrà lunedì 9 giugno presso la Terrazza Caffarelli. Un’occasione unica in termini di business e networking che vedrà il coinvolgimento di 300 buyer selezionati tra i più importanti della regione. Dopo la pausa estiva, si aprirà la ventiduesima edizione di Vinòforum dall’8 al 14 settembre a Piazza di Siena, nella splendida cornice di Villa Borghese. Si passa poi a febbraio 2026 con una nuova edizione di Vinòforum Class che condurrà dritti a settembre 2026 con la nuova edizione di Vinòforum al Circo Massimo. Una location fortunata per la manifestazione che nel 2024 ha coinvolto 80mila visitatori, 19.650 operatori del settore coinvolti, 800 aziende e 75 chef e maestri pizzaioli e non poteva di certo mancare in questo progetto biennale. Un’ulteriore conferma per sottolineare l’importanza strategica della manifestazione in termini di valorizzazione delle migliori eccellenze tricolore, ma anche in ottica di promozione dell’offerta turistica della Capitale. Per Emiliano De Venuti, ceo di Vinòforum, “la scelta di posizionarci a settembre è stata fatta prendendo in considerazione il valore aggiunto che questo mese potrà portare alle strategie di ampliamento commerciale delle aziende partecipanti, proprio nel momento della vendemmia, quando il vino esprime la sua massima identità. Momento clou di questa nuova stagione non poteva che essere una location unica come quella di Piazza di Siena che ospiterà una Premium Edition senza eguali”.