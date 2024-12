Nella Capitale, cerimonia in occasione dei 120 anni dall’inaugurazione del Tempio Maggiore di Roma e dei 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A Roma, nella Nuvola, nella giornata di ieri, inaugurazione di “Più libri più liberi”. Un’occasione per riflettere sul valore della conoscenza, e non solo: «I libri sono fonti di ispirazione, motivo di consapevolezza», ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, «nel decreto Cultura interverremo con 30 milioni per finanziare le biblioteche. Quello che chiamiamo Piano Olivetti per la cultura deve essere riempito di contenuti che accorcino la distanza tra centro e periferia e diano capacità di spesa e lettura a chi è più svantaggiato. Un piano per la diffusione delle librerie che dà voce e capacità di spesa e di lettura a chi finora è stato escluso. La salute della filiera dell’editoria nasce con una sana educazione alla lettura, che genera un ulteriore fabbisogno di libri in un circuito virtuoso».

A Roma, nuovi spazi per Accademia Costume & Moda negli ex Magazzini allo Statuto, noti come Mas. La struttura, di proprietà del Fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg (Fondo Ipc) di Azimut Libera Impresa Sgr, è stata oggetto di un complesso progetto di restauro conservativo, curato dallo Studio Kami Architecture & Engineering e con il supporto dello Studio di Architettura DDArch. Per Andrea Cornetti, a.d. Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa Sgr, «questa iniziativa che consegna ad Acm un nuovo Campus riflette pienamente la visione di investimenti sostenibili, capaci di creare valore economico e sociale, del nostro fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg. Abbiamo, infatti, trasformato una struttura storica, da anni in disuso, in un moderno polo formativo di eccellenza mantenendone l’identità e contribuendo in modo concreto alla rigenerazione urbana di un quartiere simbolico di Roma».

A Roma, a Viale Mazzini, la Rai presenta “Facciamoli diventare grandi insieme”, la maratona televisiva di Fondazione Telethon in programma dal 14 al 22 dicembre. Intervengono l’a.d. Rai, Giampaolo Rossi, il presidente della Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo, il d.g. corporate Rai, Roberto Sergio.

Trovare forme di vicinanza al ruolo produttivo e distributivo del polo cinematografico più importante del Paese ed esso stesso, come la Rai, parte integrante della storia italiana. È la mission che Rai e Cinecittà si sono date nel prevedere un tavolo di lavoro volto a cercare insieme le possibili sinergie per valorizzare le attività delle due aziende nell’ottica del rilancio dell’industria audiovisiva italiana. Per l’a.d. Rai, Giampaolo Rossi, si “vuole ribadire il profondo legame Rai-Cinecittà: entrambe fabbriche dell’immaginario della nostra Nazione ed entrambe pilastri del nostro settore audiovisivo”. E “per Cinecittà la collaborazione con Rai è strategica”, afferma l’a.d. di Cinecittà, Manuela Cacciamani, e “mettendo assieme le nostre forze, riusciremo ad avere risultati significativi, sinergie di comunicazione e distribuzione e a realizzare il sogno comune di crescere insieme”.

Oggi e domani Verona ospiterà la ventunesima tappa dell’iniziativa intitolata “In viaggio con la Banca d’Italia”, dedicata alla cultura finanziaria e al dialogo con i cittadini, le imprese e le istituzioni. L’evento esplorerà la storia della moneta, che ha radici millenarie, passando dalla sua forma fisica di metallo e carta a quella elettronica, in vista dell’introduzione dell’euro digitale. Nel Palazzo della Gran Guardia oggi si terrà l’incontro principale dal titolo “L’avventura della moneta. Dall’oro all’euro digitale”. Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia, illustrerà l’evoluzione della moneta, dal passato fino agli sviluppi digitali futuri. Seguirà una tavola rotonda con Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona e di Catullo Spa, e Domenico De Angelis, condirettore generale Banco Bpm, per affrontare temi come il legame tra moneta e fiducia, i rischi legati alle criptovalute, il ruolo dell’euro digitale e l’impatto della tecnologia nei pagamenti.

Domani a Roma, nella Biblioteca Nazionale Centrale, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali presenta il convegno “Riconoscere le connessioni. Musei Archivi Biblioteche”, convegno inaugurale del progetto formativo Digital Mab.

A Valmontone, MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia e che regala emozioni e sorrisi a grandi e piccoli, aprirà le sue porte in un’edizione speciale di Magic Christmas, evento che celebra la magia del Natale con un forte impegno verso l’inclusività, realizzato grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale di Vetralla. MagicLand nel 2023, grazie alla collaborazione con Angsa Lazio – Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, ha inaugurato la prima “Quiet Room” in Italia dedicata ai visitatori con spettro autistico. Questo luogo, come dichiarato dall’a.d. Guido Zucchi “è frutto di un impegno e di un’attenzione che, costantemente, viene riservata ai suoi visitatori. Nessuna barriera e massima inclusione”.

Si conclude lunedì 9 dicembre con Santiago Calatrava la prima edizione delle “Lezioni di Creatività Contemporanea”, promossa dalla Dgcc del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. Gli incontri si svolgono presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone.