Venerdì a Roma, all’Eur, nel Salone delle Fontane, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà all’assemblea dell’Osservatorio Giovani Editori.

A Firenze, da oggi a venerdì, si terrà il primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore, sotto la presidenza del ministro Daniela Santanchè. Parteciperanno ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea. In occasione dell’evento, la Fondazione FS apre le porte della storica “sala d’attesa presidenziale” della stazione di Santa Maria Novella, in gestione dalla fondazione da gennaio insieme ad altre 15 sale storiche e di pregio architettonico presenti nelle stazioni ferroviarie italiane.

Oggi in Campidoglio, nell’aula Giulio Cesare, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri consegnerà la Lupa Capitolina ad Antonello Venditti.

A Montecitorio, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontrerà il presidente dell’Assemblea Nazionale di Serbia, Ana Brnabic.

Nel Senato della Repubblica, nella sala Capitolare, si terrà la presentazione della “Relazione Annuale 2024” della Fondazione Enpaia al Parlamento. Saranno presenti Giorgio Piazza, presidente della Fondazione Enpaia, Roberto Diacetti, direttore generale della Fondazione, Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Annamaria Furlan, vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti di previdenza, Giovanni Mininni, segretario generale della Flai Cgil, Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp, e Angelo Rossi, consigliere del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

A Roma, nel Palazzo Carpegna in via degli Staderari, presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto Controcorrente. Una storia liberalsocialista. Parteciperanno Pier Ferdinando Casini, Simona Colarizi, Aldo Cazzullo, Mario Sechi e Luciano Violante.

Nel Senato della Repubblica, sala Caduti di Nassirya, si terrà la “Serata d’Autore”, organizzata su iniziativa del senatore Manfredi Potenti. Durante l’evento, lo scrittore Stanislao Liberatore presenterà il suo nuovo libro Giulia Minore, l’altra Giulia, un’opera d’inchiesta storico-giornalistica che esplora verità nascoste legate all’esilio del poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto nel 17 o 18 a.C. a Tomi, l’attuale Costanza in Romania. La serata prevede interventi istituzionali e i saluti di Potenti, componente della Commissione Giustizia, Maria Pia Turiello, criminologa forense, e Regina Resta, presidente dell’associazione Verbumlandiart Aps.

“La biblioteca del conte Francesco Grisoni tra Illuminismo e Risorgimento” è il titolo della mostra proposta da domani al 13 dicembre dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La mostra espone la collezione storica di Grisoni, un filantropo del XVIII secolo, composta da oltre 3.200 volumi, inclusi preziosi libri e periodici del XVI secolo. L’esposizione evidenzia il valore storico e culturale di questa raccolta.

A Roma, Hermès Italia e ViVe-Vittoriano e Palazzo Venezia hanno presentato il restauro di quattro affreschi nell’ambito del progetto “Grand Tour degli Affreschi,” che coinvolge diverse città italiane. Inaugurato a Padova nel 2021, il tour è approdato a Napoli nel 2022, a Roma nel 2023 e a Bologna nel 2024, per tornare a Roma in autunno. Grazie alla collaborazione con Fondaco Italia, il restauro interessa quattro affreschi del XVI secolo conservati a Palazzo Venezia. I lavori, diretti da Luca Pantone, termineranno nei prossimi giorni. Nel 2025 il tour farà tappa a Torino e Firenze. Francesca di Carrobio, a.d. di Hermès Italia e Grecia, ha dichiarato: “L’arte va curata e sostenuta. Con il Grand Tour degli affreschi vogliamo stimolare la coscienza di essere parte di un’economia della bellezza e promuovere la trasmissione di competenze.”

Al “Concorso Migliore Enotecario Professionista d’Italia” i vincitori sono giovani, sotto i quarant’anni: Silvia Angelozzi per la categoria Enoteche con mescita, Daniele Liurni per Enoteche con asporto e Migliore Enoteca di Roma Città Metropolitana, Daniele Leopardi come Migliore Enotecario italiano all’estero (Parigi) e Mattia Manganaro come Miglior Enotecario Under 30. La premiazione, avvenuta a Palazzo Valentini, ha visto l’intervento di Filippo Gastaldi, presidente Aepi, il quale ha sottolineato il ruolo dell’enotecario nel trasmettere passione e rispetto per ogni cliente. A Carlo Hausmann, direttore generale di Agro Camera, è stato assegnato il titolo di ambasciatore Aepi. Il concorso, patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana Roma Capitale, è stato realizzato in collaborazione con Vinarius Associazione Enoteche Italiane e supportato da vari consorzi vinicoli e istituzioni di settore.