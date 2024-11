A Roma, nel Salone d’Onore della caserma “Sante Laria”, è in programma la “Giornata della Legalità Finanziaria”, iniziativa promossa dal Comitato Edufin, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza, e patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. La giornata si inserisce nell’ambito della Settima Edizione del Mese dell’educazione finanziaria, appuntamento nato con l’intento di promuovere, attraverso iniziative organizzate in tutto il Paese, lo sviluppo delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, utili a ogni età.

A Roma, presentazione del libro “Hitler e Mussolini” di Bruno Vespa, con il segretario della Lega Matteo Salvini.

Al Senato, nella sala Koch, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini parteciperà al convegno “Editoria e media nell’era digitale. Riflessioni sul futuro a 20 anni dalla Legge Gasparri”, organizzato dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama Maurizio Gasparri. All’evento interverranno anche l’a.d. di Rcs MediaGroup Urbano Cairo, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, l’a.d. della Rai Giampaolo Rossi, il presidente della Fieg Andrea Monti Riffeser e il presidente della categoria “editori di giornali quotidiani” della Fieg Francesco Dini.

A Roma, a Palazzo Valentini, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, con delega del sindaco Roberto Gualtieri, interviene alla cerimonia per il Centenario dell’Ordine degli Agronomi e dei Periti Forestali.

A Roma, da Save the Children, l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli interviene alla tavola rotonda “Contrastare la povertà educativa in Italia: buone pratiche e prospettive di sviluppo”.

A Roma, a Villa Miani, XXII Forum Coldiretti dell’agricoltura e dell’alimentazione, organizzato da The European House-Ambrosetti. In programma un confronto tra Romano Prodi e Giulio Tremonti sul destino dell’Europa. Panel con Matteo Bassetti. E poi dibattito su “Rifondazione della Pac, la Politica agricola comune e di transizione ecologica” con Luigi Scordamaglia, Paolo De Castro, Letizia Moratti, Dario Nardella. A seguire gli interventi del ministro della Salute Orazio Schillaci e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Il Piano Africa è il tema trattato nella prima giornata del Forum con l’a.d. di Eni Claudio Descalzi, l’a.d. di Bonifiche Ferraresi Federico Vecchioni, il presidente di Fondazione Med-Or Marco Minniti. La giornata prosegue con il panel su Coldiretti e la nuova rappresentanza di filiera assieme al presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, al responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, al presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo, al presidente e a.d. di Philip Morris Italia Marco Hannappel, al presidente di LegaCoop Simone Gamberini, all’a.d. di Cai – Consorzi Agrari d’Italia Gianluca Lelli.

Accademico dei Lincei, Louis Godart, classe 1945, “grecista belga naturalizzato italiano”, con Giorgio Napolitano al Quirinale è stato “consigliere per la Conservazione del Patrimonio Artistico del Presidente della Repubblica”. Il prossimo 5 dicembre Godart sarà nella romana Fondazione Besso per presentare il libro “Donne e violenze di guerra. Uno sguardo sull’età antica” di Mariarosaria Barbera.

Il “Retablo dei Magi”, capolavoro della scultura rinascimentale belga conservato nella chiesa milanese dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore, sarà esposto al Museo Diocesano di Milano dal 28 novembre e fino al 2 febbraio del prossimo anno. È la prima volta che la macchina d’altare databile alla fine del XV secolo o agli inizi del XVI viene presentata al pubblico dopo il restauro condotto presso l’Institut Royal du Patrimoine Artistique (Irpa) di Bruxelles grazie al sostegno della Fondation Roi Baudouin, della Fondation Périer-d’Ieteren e di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del progetto “Restituzioni”.

Alla Galleria Borghese di Roma, per rispondere alla grande richiesta del pubblico, parte un nuovo programma di aperture straordinarie serali di sabato, il 30 novembre e il 7 dicembre per consentire ai visitatori di ammirare le opere esposte nella mostra “Poesia e Pittura nel Seicento. Giovan Battista Marino e la meravigliosa passione”, oltre allo straordinario patrimonio culturale del museo, in orari straordinari e suggestivi. Insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, l’esposizione curata da Emilio Russo, Patrizia Tosini e Andrea Zezza indaga sulle connessioni tra poesia e pittura, sacro e profano, letteratura, arte e potere nel primo Seicento. Seguendo la traccia offerta dai testi di Giovan Battista Marino (1569-1625), la mostra disegna un percorso attraverso la grande arte rinascimentale e barocca, da Tiziano a Tintoretto, da Correggio ai Carracci, da Rubens a Poussin, celebrando il più grande poeta italiano del Seicento e la sua “meravigliosa” passione per la pittura.