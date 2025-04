Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, e una rappresentanza della Polizia di Stato.

Nel Palazzo della Corte Costituzionale, riunione straordinaria sull’attività svolta dalla Consulta nell’anno 2024, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Alla Corte di Cassazione, convegno su “La magistratura nel disegno costituzionale. I vari progetti di modifica”, ideato per approfondire tutti gli aspetti del disegno di legge costituzionale sulla magistratura, alla presenza della prima presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del presidente dell’Anm Cesare Parodi. L’evento è promosso dall’Associazione nazionale magistrati – Sezione autonoma magistrati a riposo.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri protagonista della cerimonia di inaugurazione della riqualificazione delle aree esterne della basilica papale di San Paolo fuori le Mura.

A Venezia, nella Scuola Grande di San Rocco, è in corso “Alkeemia Battery Forum”. Il mondo delle batterie è in continua evoluzione, nello scorso anno ha segnato una crescita costante a livello globale. Nel solo settore automotive, le vendite sono salite del 25% a 17,7 milioni di unità, con un aumento della domanda di vetture ad alimentazione esclusivamente elettrica (le cosiddette Bev, Battery Electric Vehicle) e ibride (Phev). Alkeemia, leader europeo nella chimica del fluoro, ha organizzato il forum con l’obiettivo di favorire la crescita del mercato europeo delle batterie, creando connessioni strategiche lungo tutta la catena del valore e offrendo una panoramica approfondita sui progetti più rilevanti in corso. “L’Europa ha una straordinaria opportunità di affermarsi come leader globale nel settore delle batterie e questo Forum è l’occasione per mettere insieme le eccellenze e le idee innovative che guideranno la transizione verso una società più sostenibile. Il futuro dei battery materials non è solo automotive, c’è una forte espansione nel mondo dello storage legato alle fonti rinnovabili. Continuiamo ad investire su Porto Marghera, un’eccellenza ed un’unicità tutta italiana, per creare la supply chain europea. Abbiamo un piano quinquennale di investimenti da 100 milioni, che si affiancano ai 60 già stanziati nell’ultimo triennio, per crescere a livello globale, generando un impatto positivo su tutto il territorio” ha affermato Lorenzo Di Donato, Ceo di Alkeemia.

Diventa realtà il progetto “Un Domani per l’Autismo”, promosso dalla Fondazione Il Domani dell’Autismo e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Un progetto che ha permesso di realizzare a Madrignano, sulle colline di Calice al Cornoviglio, una struttura idonea ad accogliere persone adulte con autismo, per migliorarne le condizioni di vita e favorirne l’inclusione sociale. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In tre mesi, sono stati raccolti oltre centomila euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e dello stesso gruppo bancario. Nella struttura di Madrignano, grazie a tre appartamenti indipendenti, possono ora essere ospitati stabilmente sei ragazzi già inseriti nei percorsi di “Vita Indipendente”, ai quali potranno aggiungersi da tre a cinque ragazzi con disabilità che vi soggiorneranno mediante percorsi di ospitalità temporanea. Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il valore degli “interventi realizzati dalla Fondazione Il Domani dell’Autismo. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo e ringraziamo tutti coloro che, con la loro donazione, hanno permesso di dare risposte concrete al bisogno di assistenza e di autonomia dei ragazzi ospitati, che potranno così vivere più serenamente la loro quotidianità. L’inclusione sociale e il contrasto alle disuguaglianze sono al centro del nostro modo di essere banca al servizio del territorio, con benefici duraturi nel tempo per tutta la collettività”.

A Roma il concorso italiano che celebra i nuovi talenti della pizza di tutta Italia è alle porte. La Città della Pizza torna con una nuova formula: tre le giornate di selezione, tutte riunite nella Capitale, per nominare i 9 pizzaioli che prenderanno parte alla finale, in programma per domenica 14 settembre a Piazza di Siena, nell’ambito di Vinòforum 2025. Dal 14 al 16 aprile ecco l’occasione per i pizzaioli provenienti da tutto il territorio nazionale per dimostrare il proprio talento e la propria passione davanti ad una giuria d’eccezione, nel Garum ai piedi del Circo Massimo. “Siamo pronti a dare il via alla nuova edizione de La Città della Pizza che quest’anno vedrà Roma protagonista sia delle qualificazioni che della finalissima”, afferma Emiliano de Venuti, ideatore de La Città della Pizza, gli “spazi del Garum ospiteranno le selezioni che vedranno alternarsi decine di pizzaioli provenienti da ogni angolo d’Italia. Un’edizione speciale che conferma il ruolo sempre più centrale di Roma nella promozione del patrimonio enogastronomico tricolore, frutto di una crescente sinergia con le istituzioni e i principali player del territorio”.

A Roma, la Casa del Cinema in Villa Borghese renderà omaggio a Orson Welles con la rassegna “W for Welles”: otto capolavori ripercorreranno la straordinaria e avvincente carriera di questo artista visionario. In programma: il 18 aprile, “F come falso”, testamento cinematografico di Welles, una riflessione acuta e ironica sulla natura della verità. Seguirà “Otello”, presentato nella versione restaurata dalla Csc – Cineteca Nazionale e con dialoghi in italiano curati da Gian Gaspare Napolitano e supervisionati dallo stesso Welles. Il 19 aprile sarà la volta di “Quarto potere”, l’esordio alla regia di Welles che, a soli 25 anni, rivoluzionò il linguaggio cinematografico, firmando un’opera iconica e intramontabile. La rassegna si concluderà il 20 aprile con “La signora di Shanghai”, noir ricco di sequenze memorabili.