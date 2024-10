Al Quirinale, cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate“, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’assemblea di Confimi Industria si svolgerà a Roma il 13 novembre nel Forum Theatre di piazza Euclide. L’appuntamento, con il titolo “Pmi e Futuro Economico: sfide e opportunità per le imprese familiari” vedrà l’industriale e presidente Paolo Agnelli dialogare con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e col ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Da oggi e fino al 3 novembre il Ministero della Cultura parteciperà alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (Bmta), che si terrà a Capaccio Paestum al Next, Nuova Esposizione ex Tabacchificio. L’appuntamento, coordinato dal servizio VI Eventi – mostre e manifestazioni – dell’ex Segretariato generale del Mic, prevede un ricco programma di attività, tra cui 36 workshop condotti da esperti del dicastero, dedicati a ricerche, progetti e 14 laboratori interattivi. Gli incontri, che si svolgeranno nello stand istituzionale, rappresentano un’importante occasione di confronto e apprendimento, toccando temi fondamentali che spaziano dall’archeologia alla conservazione del patrimonio, fino all’innovazione tecnologica applicata alla cultura.

A Roma, la Casa Museo Hendrik Christian Andersen, afferente all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, vanta un nuovo allestimento permanente dal titolo “Villa Helene. Storia, arte, utopia“, a cura di Maria Giuseppina di Monte, direttrice del Museo, con la collaborazione di Aurora Cubeddu, Valentina Filamingo e Maddalena Paolillo. Grazie alle attività di studio e ricerca, anche su foto d’archivio, compiute in questi anni, e agli interventi di conservazione e restauro, è stato possibile ricostruire una parte degli ambienti del piano nobile di Villa Helene, così come si presentavano negli anni Trenta del Novecento, popolati dagli stessi protagonisti e artefici di questa singolarissima storia, offrendo così ai visitatori una vera e propria immersione nell’atmosfera dell’epoca.

Intesa Sanpaolo è per il quinto anno main partner di Artissima. Anche nell’edizione 2024, la banca conferma il suo impegno nella promozione dell’arte moderna e contemporanea, valorizzando le proprie collezioni d’arte, i musei delle Gallerie d’Italia, in particolare il museo di Torino dedicato alla fotografia e ai linguaggi visivi, e le collaborazioni intessute con i principali soggetti nazionali e internazionali. In fiera presso il proprio stand all’Oval sarà visibile il progetto espositivo originale “Le vedute urbane di Olivo Barbieri nelle collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo” che vedrà l’esposizione di un nucleo di opere fotografiche di Olivo Barbieri che anticipa la mostra del fotografo in programma a febbraio 2025 nell’ambito della rassegna “La Grande Fotografia Italiana” presso Gallerie d’Italia – Torino. Le fotografie esposte sono tre scatti che rappresentano e interpretano tre metropoli: Roma, Las Vegas e Shanghai, riprese dall’elicottero con un vertiginoso sguardo dall’alto che ne esalta le forme architettoniche e il tessuto urbano. Per approfondire il progetto espositivo domani pomeriggio presso il Meeting Point è in programma un talk con il fotografo.

Da domani e fino al 4 novembre, a Roma, al Circo Massimo, in occasione della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, saranno organizzate diverse attività all’interno del “Villaggio della Difesa” con eventi dimostrativi, conferenze ed esibizioni delle Forze Armate. Presente il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale con uno stand dedicato all’allestimento sui beni culturali: in particolare verranno esibite attrezzature tecnologiche in dotazione ai “Caschi Blu della Cultura” Tpc durante le operazioni di messa in sicurezza dei beni culturali in missioni in territorio nazionale e all’estero (binocolo con Gps, visore notturno, pc rafforzato resistente in teatri operativi, sismografo, metal detector, strumenti utili per il salvataggio delle opere d’arte a seguito di disastri naturali). Nella giornata di domenica, al Tenda Palco, presentazione delle funzioni e prospettive future del Comando Carabinieri Tpc.

Aiutare i bambini sordi e sordociechi a comporre la sinfonia più bella della loro vita. È questo l’obiettivo di Cabss, la onlus fondata da Roberto Wirth e presieduta oggi da Veruschka Wirth, che dal 2004 si occupa di fornire, attraverso terapie studiate ad hoc e supporto alle famiglie, opportunità e prospettive per il futuro dei piccoli nati con deficit uditivi e visivi. Un obiettivo raggiungibile grazie a un team di professionisti e ai sostenitori di Cabss che partecipano a una serie di appuntamenti imperdibili tra solidarietà, cultura e glamour. Il prossimo evento in programma, dal titolo “Sulle Note di Beethoven… il genio sordo con la musica nel cuore“, si svolgerà venerdì 8 novembre negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un cocktail dinner darà il benvenuto ai partecipanti che potranno poi spostarsi nella platea della sala Santa Cecilia per il concerto tenuto dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta per l’occasione da Maxim Emelyanychev. Tre i brani proposti nel corso della serata: “Con Brio” del compositore tedesco Jörg Widmann, “Concerto per pianoforte n. 5 Imperatore” di Ludwig van Beethoven e la “Sinfonia n. 103” del compositore austriaco Franz Joseph Haydn.