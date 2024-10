A Roma, nel Teatro Eliseo, “80 anni di Coldiretti”, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, e il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini.

A Firenze torna il “Premio Prezzolini”, che sarà consegnato oggi all’ambasciatore e storico Maurizio Serra, componente dell’Académie française, e all’argentiere fiorentino Paolo Pagliai. Premiato come “Testimone del Tempo” Carlo Messina, a.d. di Intesa Sanpaolo. La cerimonia si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ed è promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze con Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo. Il premio nacque nel 1983 da una donazione alla Cassa di Risparmio di Firenze da parte del maestro Luciano Guarnieri della collezione “Prezzolini: l’uomo e lo scrittore nella sua officina”, costituita da 45 disegni, pastelli e acquerelli che ritraggono lo scrittore mentre lavora già centenario nella sua casa di Lugano, oltre a scorci di luoghi come Vietri sul Mare, dove trascorse parte della sua esistenza. La prima assegnazione fu nel 1984 e proseguì con edizioni biennali fino al 2003. Poi, nel 2023, è stato deciso dalla Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze, dalla Fondazione Cr Firenze e da Intesa Sanpaolo di riattivare il premio, secondo le originarie modalità, assegnando due riconoscimenti: uno a un intellettuale distintosi in letteratura, arti o scienze; l’altro a un artigiano che, con il suo mestiere, abbia reso onore all’antica tradizione. La commissione tecnica è presieduta da Francesco Perfetti.

Alla Camera dei Deputati, nella commissione Cultura, sono in programma le comunicazioni del nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Al Senato della Repubblica, incontro sul tema “Un anno dall’attacco terroristico del 7 ottobre”, con Lucio Malan, presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare, e l’ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled.

Martin Scorsese a Torino: “red carpet” alla Mole Antonelliana e masterclass del regista, che introduce la retrospettiva a lui dedicata al Cinema Massimo.

Agricole Gussalli Beretta è stata al centro dell’attenzione della prima edizione romana di Lovely Wines, un open day con portfolio tasting di AGB Selezione, che ha registrato la partecipazione di un migliaio di professionisti del settore presenti a Palazzo Brancaccio, con oltre 200 etichette messe in degustazione, permettendo ai partecipanti di scoprire vini provenienti dalle più rinomate regioni vitivinicole italiane ed europee. «Il settore vinicolo sta attraversando un periodo non semplice, influenzato non solo dalla difficile situazione economica globale, ma anche da cambiamenti significativi nelle abitudini di consumo. Per la prima volta, un comparto tradizionale come il nostro si trova a confrontarsi con nuovi trend» ha dichiarato Massimo Ferrari, amministratore unico di AGB Selezione. È stato un viaggio tra le eccellenze vinicole italiane e internazionali, con un focus su vini francesi, tedeschi e spagnoli, che costituiscono una parte importante del portfolio di AGB Selezione. Tra le nuove aziende nel catalogo, Fabio Motta a Bolgheri, della quale AGB ha acquisito recentemente una quota di maggioranza, e tra le new entry internazionali Domaine Pierre Thibert, produttore della Borgogna, e due Maison di Champagne: Villa Bon Accueil e Penet-Chardonnet Grand Cru. E le sei aziende vinicole italiane di proprietà del gruppo: Lo Sparviere (Franciacorta), Castello di Radda (Chianti Classico), Orlandi Contucci Ponno (Colline Teramane), Fortemasso (Barolo), Steinhaus (Bassa Atesina) e, proprio a partire dal 2024, Fabio Motta (Bolgheri). AGB Selezione distribuisce vini prodotti da 49 aziende, per un totale di oltre 300 etichette. Oltre a quelle di proprietà, ne distribuisce 18 italiane e 25 estere.

Numerose attività luxury italiane sono in corsa per gli Awards for Excellence 2025 di Condé Nast Johansens. I vincitori saranno annunciati il 4 novembre durante la cena di gala che si terrà al Kimpton Fitzroy London Hotel, a Londra. Questo premio annuale, che seleziona i migliori alberghi e strutture di lusso a livello internazionale, è uno dei più ambiti riconoscimenti nel settore dell’ospitalità. Le votazioni per scegliere l’albergo preferito rimarranno aperte fino al 21 ottobre sul sito di Condé Nast Johansens.

Il cosiddetto “Torello di Veio” torna al Museo Nazionale Romano dopo oltre cento anni grazie all’azione dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza – Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.