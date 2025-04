Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra una delegazione del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Nella Basilica di San Pietro, fino a domenica 4 maggio, celebrazioni dei Novendiali in suffragio di Papa Francesco. Ieri a presiedere c’era il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato della Città del Vaticano. Oggi, lunedì, è la volta del cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma. Domani, martedì, toccherà al cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

In Campidoglio, nel Palazzo Senatorio, Commemorazione di Sua Santità Papa Francesco da parte dell’Assemblea Capitolina.

A Milano, Saudi – Italian Business Forum. Evento organizzato da Assolombarda per rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita. Focus settoriali: Infrastrutture & Costruzioni, Renewable Energy, Sport. Con Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Veronica Squinzi, vicepresidente per l’Internazionalizzazione, Assolombarda; Waleed Al Orainan, secretary general, Federation of Saudi Chambers; Kamel S. Al-Munajjed, co-chairman, Saudi-Italian Business Council.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri presenta il restauro della Fontana di Piazza Santa Maria in Trastevere. Dopo, prende parte alla cerimonia di inaugurazione della “Mostra delle azalee capitoline” in piazza di Spagna, con l’accompagnamento della banda della Polizia Locale capitolina.

Oggi a Roma, a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della “Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro” viene presentato un francobollo celebrativo, Alla cerimonia intervengono il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, il direttore dell’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’Organizzazione internazionale del lavoro, Gianni Rosas, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. È stato inoltre invitato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Nel pomeriggio, evento di lancio della Campagna nazionale “Artigianato, futuro del made in Italy” promossa da Confartigianato, Cna e Casartigiani, con Fondazione Symbola e il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per comunicare il valore dell’artigianato per il made in Italy. L’iniziativa organizzata nell’ambito della Giornata del Made in Italy, sarà l’occasione per presentare la campagna 2025 e un documento statistico che, attraverso 10 dati, illustrerà il rapporto stretto tra artigianato e temi come sostenibilità, tradizione, digitale, inclusione e design.

A Roma, a via Asiago, la Rai presenta il concerto del Primo Maggio. Con Giampaolo Rossi, a.d. Rai; Williams De Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time; Simona Sala, direttrice Rai Radio2; Giovanni Anversa, vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Massimo Bonelli, direttore artistico e event manager del concerto; Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Daniela Fumarola, segretario generale Cisl; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. E i conduttori, Noemi, Ermal Meta, Big Mama e Vincenzo Schettini.

Nel Ministero della Cultura, in via del Collegio Romano, presentazione di “Viva la Danza”, il programma evento di Roberto Bolle prodotto in collaborazione con Ballandi e Artedanza. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, Bolle è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. L’edizione 2025 è impreziosita da momenti di spettacolo realizzati in luoghi iconici di cultura e di bellezza. Con Alessandro Giuli, ministro della Cultura; Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura; Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time; Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time; Nicola Colabianchi, sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice; Thomas Clement Salomon, direttore Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini-Galleria Corsini.

A Roma, nel Nuovo Cinema Aquila, proiezione del documentario “Articolo 1″. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, in occasione della giornata mondiale. Con Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Daniela Fumarola, segretario generale Cisl; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil; Luigi Del Piavignano, direttore Rai Documentari.

Valencia, il 29 e il 30 aprile, ospiterà il Congresso del Ppe, il Partito Popolare Europeo, uno degli appuntamenti politici più importanti per il centro-destra europeo, co-organizzato con il Partido Popular spagnolo. L’Unione di Centro sarà rappresentata dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, dal presidente Antonio De Poli e da Regino Brachetti. Al centro dei lavori l’aumento del costo della vita, la guerra in Ucraina e le minacce di populismo ed estremismo. Cesa, in qualità di presidente della Delegazione Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della Nato, interverrà anche sui temi della difesa, del sostegno all’Ucraina e della coesione dell’alleanza transatlantica. Il Ppe, fondato nel 1976, guidato da Manfred Weber e Thanasis Bakolas, conta 84 partiti membri e 190 deputati al Parlamento Europeo. Il regista Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera nel corso della prossima edizione dei premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione negli studi di Cinecittà. “L’Accademia del Cinema Italiano è onorata di consegnare il David alla Carriera a Pupi Avati, talento poliedrico di regista, scrittore, sceneggiatore, musicista e produttore, in coppia inossidabile con il fratello Antonio”, ha dichiarato la presidente e direttrice artistica, Piera Detassis, “grande autore e affabulatore, ha raccontato il tempo perduto della provincia, con le sue pigrizie, le ferocie e gli spaventi, il soffio spaventoso dei mostri immaginati da ragazzo nelle campagne, ma anche la voglia di riscatto e lo slancio nell’inseguire i propri sogni. Creatore indiscusso del gotico padano con La casa delle finestre che ridono fino ai recenti Il signor Diavolo e L’orto americano, Avati si immerge con incanto e magia nell’autobiografia emiliana e scava a tocchi leggeri, mai appariscenti, nell’inconscio piccolo borghese e rurale, traendo segnali di umanità dalle vite grigie, redente dalla poesia e dalla speranza, in un racconto a mosaico, collettivo, d’amicizia e famigliare, come avviene nei suoi tanti capolavori. La sua speciale grazia d’autore tocca gli attori, esaltati in ruoli spesso sorprendenti, da Lino Capolicchio a Carlo Delle Piane, da Gianni Cavina a Silvio Orlando, da Diego Abatantuono a Renato Pozzetto, da Neri Marcorè ad Alba Rohrwacher ed Elena Sofia Ricci, fino a comporre una geografia di volti e umanità diversa, alla scoperta di un’Italia poetica e lontana dalle luci della ribalta”. Tra i riconoscimenti già annunciati dei premi David di Donatello, il David Speciale a Ornella Muti, il David dello Spettatore a Diamanti di Ferzan Özpetek e il David come Miglior Film Internazionale ad Anora di Sean Baker. I premi David di Donatello si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, d’intesa con Agis e Anica, con la partecipazione, in qualità di soci fondatori sostenitori, di Siae e Nuovo Imaie