Alla Farnesina è in programma la conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, Giornata Nazionale dello Spazio, organizzata dall’Asi, in onore dei “60 anni dell’Italia nello spazio: dal lancio del satellite San Marco alla corsa alla Luna e a Marte”. Con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il presidente Asi Teodoro Valente.

A Roma, al Centro Studi Americani, convegno “Polizia di Stato e Nexi: insieme contro le frodi”. L’evento sarà la cornice della firma di un protocollo d’intesa tra la Polizia di Stato e Nexi per la prevenzione e il contrasto ai crimini informatici nel settore finanziario italiano e l’occasione per presentare il videopodcast “Non cliccare qui”, dedicato alla sensibilizzazione contro le frodi online. Dopo i saluti iniziali del presidente del Centro Studi Americani, Gianni De Gennaro, interventi del vicecapo dipartimento tutela della clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia, Fabio Bernasconi, del ceo Nexi Payments Bernardo Mingrone, del capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, e del direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ivano Gabrielli.

A Roma, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida presenta il “Passaporto Digitale per il Cioccolato di Modica Igp”.

A Roma, a Villa Blanc, presentazione della ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School, e incontro annuale di Unrae con il presidente Michele Crisci.

A Roma, l’Associazione Civita ospita l’iniziativa “Quando la sostenibilità incontra… il Welfare”, con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

In Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta il progetto denominato “Vol.A in Rete”, il volontariato in rete per il Giubileo.

Domani a Palazzo San Macuto, il Copasir ha in programma l’audizione del comandante generale Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.

“Titina Maselli”, la straordinaria retrospettiva allestita nella Capitale nel Casino dei Principi di Villa Torlonia e nel Museo Laboratorio di Arte Contemporanea della Sapienza Università di Roma fino al 21 aprile, è la classica mostra per palati sopraffini. Titina Maselli (1924-2005), pittrice e non solo, artista modernissima e anticipatrice di mode e costumi, era la figlia di Ercole, critico d’arte, e Elena Labroca: il fratello minore, Francesco detto Citto, regista cinematografico, ha segnato la storia della cultura della sinistra italiana. Particolare da non dimenticare, la cuginanza dei Maselli con la famiglia Pirandello: e qui si apre un mondo. Autodidatta per volontà di suo padre, che la dissuase dal frequentare l’Accademia di Belle Arti, sostenendo che le avrebbe “guastato il talento”. Anche perché di cattedratici già ne giravano tantissimi in casa. Nel 1944 partecipò a Roma alla “Prima mostra d’arte ‘Italia Libera’”, ricordava Fortunato Bellonzi. Chi furono i suoi amici? Innanzitutto l’uomo che sposò, Toti Scialoja, e poi Corrado Alvaro, Alberto Moravia, Cesare Vivaldi, Jacques Dupin, Jean-Christophe Bailly, Enrico Crispolti, Francesco Arcangeli, Renato Barilli, Duilio Morosini, Giuliano Briganti, Mario Quesada, Michelangelo Antonioni, Renzo Vespignani e tanti altri.

Il progetto espositivo, a cura di Claudio Crescentini, Federica Pirani, Ilaria Schiaffini, Claudia Terenzi e Giulia Tulino, è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, con l’Archivio Titina Maselli e con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Titina Maselli. Organizzazione e servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Sponsor tecnico Casale del Giglio. Catalogo Electa, da collezione. Sarà imperdibile la giornata di studi programmata per il 17 gennaio del prossimo anno, nel Mlac. Una curiosità: durante i festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno le venne promessa una mostra antologica a Roma, un progetto che doveva essere ospitato nel Palazzo delle Esposizioni, e poi per un cambio di programma nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna, ma che non vide mai la luce. Per quella “creatura di fascino straordinario”, scrisse di lei Dino Buzzati, sono ancora nella mente i felici ricordi di chi l’ha conosciuta, vivacissima, come il sottoscritto. Nell’arte come nella vita comunicava le sue passioni, dominate dalla libertà.

Oggi a Venezia nella Fondazione Giorgio Cini c’è il Free Books Day, mettendo a disposizione di tutti una straordinaria varietà di libri, monografie, riviste, cataloghi e saggi, frutto della grande attività editoriale degli Istituti e dei Centri di ricerca: dall’arte alla storia di Venezia, musica ed etnomusicologia, teatro e melodramma, orientalistica e spiritualità comparate. Come sottolinea Renata Codello, segretario generale della Fondazione Giorgio Cini, «Free Books è un’occasione per celebrare la lunga storia di attività editoriali della Fondazione e far sì che si continui ad ascoltare la voce di grandi autori che hanno lasciato fondamentali contributi lungo questi settant’anni di storia. Il desiderio di dare una seconda vita ai nostri libri risponde anche agli obiettivi di sviluppo culturale sostenibile, di economia circolare e di diffusione degli strumenti culturali, pilastri della Fondazione».