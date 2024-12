Alla Camera dei Deputati, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, evento per celebrare i trent’anni dall’istituzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Inno di Mameli cantato dal coro della classe 4H della scuola primaria Pistelli dell’Istituto Comprensivo Claudio Abbado di Roma. Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, interventi di Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comitato Europeo delle Regioni, e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Conclusioni a cura di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio e coordinatore della conferenza.

A Roma, in via della Conciliazione, nella Libreria San Paolo, presentazione del libro “La gloria dei buoni a nulla. Piccola guida per credenti sfiduciati” di Sylvain Detoc. Con la partecipazione del cardinale Matteo Maria Zuppi.

In provincia di Siena, a San Casciano dei Bagni, nel Teatro dei Georgofili Accalorati, presentazione delle scoperte nel Santuario Ritrovato, con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il capo dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale Luigi La Rocca.

Alla Camera dei Deputati, nella commissione Attività Produttive, audizione del presidente I-Com Stefano Da Empoli.

Al Senato, nella “commissione Segre”, audizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio per l’indagine conoscitiva sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla diffusione dei discorsi d’odio.

“L’industria italiana e le opportunità del nuovo nucleare” è il titolo del convegno in programma a Roma nel Teatro Eliseo. Con Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’Energia, Stefano Monti, presidente Associazione Italia Nucleare, Elisabeth Rizzotti, founder & chief operating officer Newcleo.

Alla Camera dei Deputati, nella commissione Difesa, audizione del rettore dell’Università Luiss Guido Carli, Paolo Boccardelli.

Nel Museo Man di Nuoro è visibile fino al 25 febbraio del prossimo anno l’opera “Adorazione dei magi”, di El Greco (1541-1614), appartenente all’Accademia Nazionale di San Luca, nell’ambito della mostra “El Greco. Dialogo tra due capolavori”. E’ la prima volta che il dipinto lascia l’accademia, ed è posto a confronto con un’opera della maturità dello stesso artista, “Il Salvatore benedicente” dei Musei Civici di Reggio Emilia. Dipinto giovanile di El Greco, composto dopo il suo soggiorno veneto a contatto con le opere di Tiziano e Tintoretto, nel tempo è stato oggetto di pesanti interventi di ridipintura che tuttavia non hanno offuscato lo splendore superstite delle cromie più accese, delle luci zenitali e metafisiche, dei dettagli raffinatissimi. Attribuita per secoli a un autore appartenente alla scuola veneta, l’opera è stata ricondotta alla mano di El Greco grazie alle ricerche dello studioso Fabrizio Biferali e al lungo restauro curato da Fabio Porzio, restauratore dell’Accademia Nazionale di San Luca. L’approfondimento dell’opera è arricchito da un film documentario prodotto dal Man e realizzato da Stefano Conca Bonizzoni, con interventi di Biferali, Porzio e di Claudio Strinati.

A Roma si è svolto l’incontro “Mangiare secondo natura: la scienza conferma che siamo onnivori”. Protagonisti il veterinario e divulgatore scientifico spagnolo Juan Pascual, autore del volume “Perché essere onnivori”, Edizioni Lswr, e Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista, docente di biologia della nutrizione presso l’Università degli studi di Bari e autrice del libro “Mangiare secondo la scienza”, Edizioni Dedalo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano per i bambini una dieta quotidiana di carne e uova perché sono ricche di ferro e zinco. Tuttavia, solo 1 bambino su 3 consuma ogni giorno carne o pesce e solo 1 su 5 ha accesso alle uova. Per Bernardi una cattiva nutrizione «può portare alla riduzione della nostra risposta immunitaria aumentando la suscettibilità alle malattie e compromettere lo sviluppo fisico e mentale. Quando l’organismo ha bisogno di proteine o di aminoacidi e non ne riceve a sufficienza dalla dieta può iniziare a degradare le proteine muscolari per ottenere gli aminoacidi necessari. E anche il cuore è un muscolo«.