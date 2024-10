Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita Piana degli Albanesi insieme al presidente della Repubblica di Albania, Bairam Begaj. E domenica il capo dello Stato partecipa a San Pietro alla cerimonia di canonizzazione dei nuovi beati, tra i quali gli italiani Giuseppe Allamano (sacerdote, fondatore degli Istituti dei Missionari della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata) ed Elena Guerra (fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, dette “Suore di Santa Zita”).

A Aqaba, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il re di Giordania Abdallah II. Successivamente, a Beirut, appuntamento con il primo ministro libanese Najib Mikati.

A Catanzaro si festeggiano i 50 anni di Unindustria Calabria – Unione degli industriali e delle imprese di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

A Roma il presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo presenta le priorità delle imprese e del territorio, per i prossimi quattro anni di presidenza.

Nel Welfare Italia Index 2024 di Unipol, l’amministrazione territoriale con il punteggio più elevato è quella di Trento (79,7 punti), seguita dall’Emilia Romagna (79,5 punti) e da Bolzano (78,5 punti). Dal lato opposto del ranking, si posizionano la Basilicata (59,5 punti), la Campania (58,6 punti) e la Calabria (56,1 punti). L’edizione 2024, rispetto ai dati 2023, segnala una costante polarizzazione nella capacità di risposta del sistema di welfare delle regioni italiane. Il divario tra best e worst è infatti pari a 23,6 punti (in aumento di 0,7 punti rispetto all’edizione precedente).

Domani a Verona, nel Palazzo della Gran Guardia, è in programma l’evento “Generiamo poiesis sociale: terzo settore e nuove alleanze intergenerazionali”, promosso dalla Diocesi di Verona, organizzato da Generali e Fondazione Cattolica.

L’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick presenterà il suo libro “Un patto per il futuro. Dalla sopravvivenza alla convivenza” martedì 22 a Roma, alla Fondazione Primoli.

Da oggi e fino al 3 novembre torna a Roma la Biennale MarteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1.200 artisti provenienti da tutto il mondo. Un progetto ideato e curato da Peppe Casa, esperto nella realizzazione di progetti artistici multidisciplinari, in collaborazione con i responsabili di ogni progetto speciale. La Biennale irrompe, per diciassette giorni e in oltre 60 location (live club, teatri, gallerie, piazze, muri, parchi archeologici, ville, fattorie, e luoghi suggestivi) tra Roma e il Lazio, con molteplici espressioni artistiche, che vanno dalla musica al teatro, dalla danza contemporanea alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda ai videoclip. Nucleo centrale del festival è MarteLive Lo Spettacolo Totale, il 22 e 23 ottobre. Questo format storico, che contraddistingue il festival sin dal 2001, rappresenta l’evento multidisciplinare e multi-artistico che connota a pieno l’universo MarteLive: la simultaneità delle arti e il loro ibridarsi, sovrapponendosi, crea infatti un unico evento sinergico, composto da più spettacoli in spazi diversi all’interno della stessa location. Anche quest’anno, palcoscenico de Lo Spettacolo Totale sarà il Qube di Roma, location post-industriale, che con spazi diversi e multiformi risulta perfetta per ospitare un festival con queste caratteristiche.

A Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ora c’è uno stabilimento Citterio per la produzione di Prosciutto Toscano Dop. L’investimento è di 16 milioni di euro, per un impianto che si estende su 28mila metri quadrati. Una realtà che ha prodotto in termini di ricadute sul territorio circa 40 nuovi posti di lavoro. Secondo il direttore marketing Alessandro Riva si tratta di “un impianto moderno, 4.0, abbiamo guardato con attenzione all’impatto ambientale e al risparmio energetico essendo questa produzione particolarmente energivora nelle sue fasi”. La rete di pannelli fotovoltaici può produrre 400mila kWh di energia. La capacità produttiva è di 200mila prosciutti all’anno.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane presenta lunedì 21 ottobre a Roma nella sede del Cnel il V Rapporto dell’Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato. Realizzato dalla Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale Ets, promosso da Adsi, da Confagricoltura, da Confedilizia e dall’Istituto per il Credito Sportivo, la mattinata vedrà come protagonisti il presidente di Adsi Giacomo di Thiene, il presidente del Cnel Renato Brunetta, il presidente di Fondazione RiEs Paolo Marini, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista, il presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo Beniamino Quintieri, il sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto e il sottosegretario del ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano.