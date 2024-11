Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla sessione di apertura della decima edizione della conferenza “Med Dialoghi Mediterranei” che si svolge da oggi al 27 novembre a Roma nel Rome Cavalieri – Waldorf Astoria Hotel. L’iniziativa, promossa a partire dal 2015 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ispi – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale si apre con l’intervento di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e di Franco Bruni, presidente Ispi Franco Bruni. Tajani interverrà anche alla cerimonia di chiusura. Partecipano esponenti provenienti da tutta la regione del “Mediterraneo allargato”, oltre che dei rappresentanti di numerose organizzazioni internazionali competenti: Ahmed Aboul Gheit, segretario generale Lega Araba, Taher al-Baour, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Libia, Abdallah Bou Habib, ministro degli Affari Esteri e degli Espatriati del Libano, Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli Affari Esteri dell’India, Mohamed Salem Ould Marzouk, ministro degli Affari Esteri della Mauritania, Shaya Mohsin Zindani, ministro degli Affari Esteri e degli Espatriati dello Yemen, Geir Pedersen, inviato speciale del segretario generale dell’Onu per la Siria. I Dialoghi Mediterranei costituiscono la principale iniziativa di diplomazia pubblica della Farnesina e l’edizione di quest’anno si tiene in contemporanea con il G7 dei Ministri degli Affari Esteri.

Al Quirinale, nel pomeriggio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Quirinale incontra il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou N’guesso.

Al Senato, nella sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca Giovanni Spadolini, presentazione del volume “Presidente di tutti, Giorgio Napolitano nelle memorie di un segretario al Quirinale” di Giovanni Matteoli, con Marcello Pera, Walter Veltroni e Pier Ferdinando Casini.

A Montecitorio, nella sala della Regina, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana allo spettacolo teatrale “Credi davvero che sia sincero” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Elina Chauvet (Casas Grandes – Messico, 1959) realizza per la prima volta l’opera ambientale Zapatos Rojos (scarpette rosse) il 22 agosto del 2009 in una piazza di Ciudad Juárez, per ricordare non solo l’ondata di femminicidi avvenuta negli anni Novanta in Messico, ma anche la tragica morte della sorella, uccisa per mano del marito. Realizzata un gran numero di volte in Messico, e diventata un simbolo in tutto il mondo con repliche in luoghi pubblici in Argentina, Ecuador, Canada, Stati Uniti, Spagna, Italia e Norvegia, Zapatos Rojos, al di là della sua essenza di installazione artistica, è diventata uno strumento di protesta e di sensibilizzazione sociale contro il femminicidio. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Marymount di Roma presentano la potente installazione nel giardino della scuola, dopo aver realizzato una serie di scarpe rosse, dipinte nel corso di un laboratorio speciale tenuto dall’artista María Ángeles Vila.

Martedì, a Montecitorio, nello studio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana incontra il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

A Roma, evento “Il futuro è la nostra storia” organizzato da Ania, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua fondazione. Si percorrerà un viaggio virtuale nella storia delle assicurazioni, attraverso le pagine del volume “L’Ania e il settore assicurativo italiano. Dalle origini ai nostri giorni”. L’incontro, moderato da Marco Frittella, si aprirà con lo speech di Jacopo Veneziani. A seguire, un dialogo tra Maria Bianca Farina, presidente Ania, e Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e del Made in Italy, con una riflessione sul ruolo attuale del settore e sulle sfide che lo attendono in futuro.

Nello Zest Hub di Roma si è svolto il seminario “Valore Concreto”, un momento di confronto promosso dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele sul ruolo della sostenibilità nelle filiere Dop come il Prosciutto di San Daniele, tra tradizione e innovazione. E’ stato presentato il terzo Report di Sostenibilità del Consorzio, illustrato da James Osborne di Lundquist, e dalla presentazione delle azioni sostenibili del comparto con il direttore generale Mario Emilio Cichetti. Attraverso un’analisi basata su sei temi materiali, il Consorzio ha messo in evidenza i traguardi raggiunti: dall’implementazione di tecnologie avanzate per la tracciabilità e il recupero degli scarti salini, alla diffusione della cultura della sostenibilità in Italia e all’estero. «Il Consorzio ha individuato una serie di attività a favore del territorio, all’attenzione qualitativa del prodotto e delle persone che confluiscono all’interno di un piano di sostenibilità del San Daniele Dop» ha sottolineato Cichetti, «in particolare, abbiamo concretizzato la realizzazione di un impianto di recupero di sale esausto e salamoia come azione principale, concreta e importante anche per gli investimenti economici. Si tratta di un investimento di circa 4,5 milioni di euro realizzato in una fabbrica dismessa, senza ulteriore consumo di suolo, in una località non lontana da San Daniele. Attraverso tecnologie innovative e sistemi biologici l’impianto tratta sale e salamoie recuperando e pulendo la parte solida per altri usi». A chiudere le relazioni del seminario l’intervento di Lucio Gomiero, presidente della Fondazione San Daniele, che ha evidenziato il valore del modello di sostenibilità come leva di attrattività per il turismo, il lavoro e le comunità locali.