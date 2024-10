Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani sarà a Cracovia, per il vertice dei paesi del gruppo Arraiolos. Il primo incontro si svolse nel 2003: all’epoca, il presidente portoghese Jorge Sampaio aveva invitato i presidenti di Finlandia e Germania e quelli di Ungheria, Lettonia e Polonia per discutere delle conseguenze di un allargamento dell’Unione europea a Est e i piani per una “Costituzione per l’Europa”. Da allora l’appuntamento è diventato un forum politico per i presidenti.

“La privacy nell’era dei dati”: questo è il tema che il Garante per la protezione dei dati personali ha scelto per i tre giorni di confronto con le altre autorità dei “7 Grandi” sulle più importanti sfide che la protezione dati si trova oggi ad affrontare. Da oggi e fino all’11 ottobre si svolgeranno infatti a Roma, nell’ambito del G7 2024 Italia, organizzati dal Garante italiano, i lavori del G7 Privacy, il cui obiettivo sarà quello di discutere per definire una proposta comune per una sicura e responsabile circolazione dei dati personali; per armonizzare le tecnologie emergenti e l’intelligenza artificiale con la libertà delle persone; per promuovere una più stretta ed efficace azione di controllo sull’applicazione della normativa in materia di protezione dati. La tavola rotonda vedrà dunque riuniti il Collegio del Garante italiano (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) e le autorità competenti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, insieme al Comitato europeo della protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati. Nel pomeriggio di oggi i lavori si terranno a porte chiuse nella Galleria Borghese e proseguiranno nelle giornate di domani e dopodomani a Palazzo Poli, sopra alla Fontana di Trevi.

Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana domani a Montecitorio, nella sala della Lupa, darà il via alla conferenza per la formazione e la promozione della cultura della sicurezza cibernetica come asset strategico per l’Italia.

Oggi a Roma nell’Auditorium della Tecnica, e fino a venerdì, va in scena “SolarPaces”, evento dedicato alle tecnologie del solare termico a concentrazione. Interverranno, tra gli altri, il presidente Enea Gilberto Dialuce e il direttore generale Giorgio Graditi. In Italia nel 2010 venne inaugurata la prima centrale solare termodinamica in Italia, la centrale Archimede, a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, proprietà Enel: la prima ad utilizzare i sali fusi per la trasmissione e lo stoccaggio del calore. Lo scorso anno è entrato in esercizio il primo impianto commerciale italiano e altri sono attualmente in fase avanzata di costruzione o messa in esercizio.

Nella Camera dei Deputati, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in merito all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione hanno svolto l’audizione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Oggi è stato presentato del “Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia”, con il presidente di Aie Innocenzo Cipolletta.

In programma la presentazione della prossima edizione di “Maker Faire Rome – The European Edition“, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma guidata da Lorenzo Tagliavanti.

Sarà una grande mostra, “Alighiero e Boetti. Raddoppiare dimezzando”, dedicata a uno degli artisti più visionari e influenti del XX secolo: la ospiterà l’Accademia Nazionale di San Luca, per la cura di Marco Tirelli, concepita insieme a Caterina Boetti, presidente della Fondazione Alighiero e Boetti, a partire dalla fine del mese di ottobre. Per il trentennale della scomparsa di Alighiero Boetti (Torino, 1940 – Roma, 1994), Palazzo Carpegna accoglierà un nucleo selezionato di opere intorno ai temi del doppio e della proliferazione dall’uno al molteplice. L’esposizione verrà realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Citterio, storica azienda italiana di salumi, volerà in Francia dove sarà presente al Sial, il Salone internazionale dell’alimentazione in programma dal 19 al 23 ottobre a Parigi. Quella di quest’anno sarà la più grande edizione del Sial Paris che festeggerà il suo anniversario numero sessanta e ospiterà oltre 7.500 espositori provenienti da 130 nazioni. E l’Italia si conferma il principale espositore. L’azienda italiana porterà come protagonista il Prosciutto Toscano Dop, intero con osso e disossato, nonché affettato in vaschetta e che Citterio ha presentato per la prima volta in Italia al Cibus. Grande risalto verrà dato alla Linea “1878”, premium, lanciata da poco in Francia, che comprende tutti i migliori prodotti “a tema” della tradizione italiana.

Il Concours Mondial de Bruxelles 2024 ha regalato a Roma una giornata di incontri tra produttori ed esperti del settore per raccontare il vino italiano e i grandi territori enologici del mondo, che si è aperta con la cerimonia di premiazione. La consegna delle medaglie ha visto anche la partecipazione del ceo Quentin Havaux che ha accolto gli ambasciatori del Belgio Pierre-Emmanuel De Bauw, del Brasile Antonio de Aguiar Patriota e del Messico Carlos García de Alba: oltre a portare il saluto delle loro nazioni hanno presenziato alle masterclass dei vini. Tra i premiati, “Medaglia Gran Oro” a Satrico, 2023, di Casale del Giglio.