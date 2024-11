Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa all’assemblea nazionale di Confesercenti

Martedì 19 novembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà all’assemblea nazionale di Confesercenti, in programma a Roma nel Teatro Eliseo.

Forum “Governare il cambiamento: Umanesimo e Intelligenza artificiale” a Stresa

A Stresa, nel Regina Palace Hotel, si apre il forum “Governare il cambiamento: Umanesimo e Intelligenza artificiale”, organizzato da Fondazione Iniziativa Europa. Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Convegno nazionale Giovani Ance a Roma

A Roma, nell’Acquario di piazza Manfredo Fanti, convegno nazionale dei Giovani Ance dal titolo “Pronti, presenza, via!”. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Assemblea nazionale Cna Artigiani Imprenditori d’Italia

A Roma, nell’Auditorium del Massimo, si terrà l’assemblea nazionale Cna Artigiani Imprenditori d’Italia dal titolo “Giovani e lavoro, sfide e soluzioni per artigiani e Pmi”. Con la partecipazione, tra gli altri, di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

Eurochocolate a Perugia

A Perugia parte “Eurochocolate”, Festival Internazionale del Cacao e del Cioccolato.

Iniziative per la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Roma

Anche quest’anno Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali aderisce alla Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con una serie di coinvolgenti iniziative in programma sabato 16 e domenica 17 novembre. Tra attività didattiche, workshop e percorsi pensati per i più giovani, spaziando dalla preistoria alla contemporaneità, saranno tante le occasioni per divertirsi insieme e avvicinare bambini e ragazzi al variegato patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico presente nei nostri musei. Alcune attività includono un viaggio tra i colori e le emozioni alla Galleria d’Arte Moderna, la creazione di un proprio “fiore simbolo” al Museo Napoleonico, una raccolta di frutti al giardino pleistocenico del Museo di Casal de’ Pazzi Molte delle attività saranno accompagnate da un interprete in Lingua dei segni italiana.

Presentazione della Guida 2025 di Roma e Lazio

Domani a Roma sarà presentata la Guida 2025 di Roma e Lazio realizzata da La Pecora Nera. All’interno, gli indirizzi di 238 tavole per un pranzo o una cena, 203 pause golose per una sosta veloce, 277 botteghe per una spesa di qualità, oltre ai mercati di Campagna Amica.

Presentazione del libro “Il tesoro di Moncalbio” al Circolo degli Esteri di Roma

Domenica a Roma il Circolo degli Esteri ospiterà la presentazione del libro di Alessia Denaro “Il tesoro di Moncalbio”, con gli interventi di Alberto Matano e Marco Ferrante.

Audizione sulla gestione dell’emergenza sanitaria al Senato

Martedì al Senato, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-CoV-2 e sulle misure adottate per affrontare l’emergenza epidemiologica terrà l’audizione di rappresentanti dell’Osa Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia), Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) e Fondazione Tdc19 Ets (Terapia domiciliare Covid-19, ente del terzo settore).

Arriva il “film sostenibile” per Natale: “Cortina Express”

“Cortina Express”, un film prodotto da Be Water Film in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video, sarà una novità per Natale. La produzione ha implementato numerose misure sostenibili durante il ciclo produttivo, in linea con il disciplinare Green Film e i criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

Il cast include Christian De Sica, Isabella Ferrari, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, con la regia di Eros Puglielli.

Tra le iniziative ecologiche adottate, l’utilizzo di lampade a LED, generatori ibridi a biodiesel e batterie modulari, oltre a limitare l’uso di gruppi elettrogeni.