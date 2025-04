Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa a Roma, nel cinema Adriano, al settantacinquesimo anniversario della fondazione della Cisl, nell’evento intitolato “La forza del lavoro, il valore della persona”. Nel pomeriggio, al Quirinale, incontra gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri presieduto da Giorgia Meloni.

A Roma, in Campidoglio, nella sala delle Bandiere, il sindaco Roberto Gualtieri presenta gli eventi Dolce&Gabbana Alta Moda Roma 2025, insieme ad Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alfonso Dolce, ceo Dolce&Gabbana.

Il Ministero della Cultura parteciperà alla prossima edizione di “Race for the Cure” di Roma, in programma dall’8 all’11 maggio. La manifestazione, promossa dalla Susan G. Komen Italia, l’organizzazione che opera su tutto il territorio nazionale nella lotta ai tumori del seno, propone quattro giornate ricche di iniziative dedicate a salute, sport, benessere. L’adesione del Mic a questa iniziativa rientra nel più ampio impegno del Ministero nella promozione della salute attraverso la cultura e, come ogni anno, vuole essere in prima linea nel sostenere la prevenzione e la lotta ai tumori. Il ministero sarà presente sia con uno spazio dedicato al Villaggio dei bambini, dove verranno svolte attività didattiche pensate appositamente per i più piccoli, sia con un altro punto informativo all’interno del Villaggio principale per promuovere azioni di valorizzazione e dare visibilità alle iniziative realizzate insieme alla Komen nel mese di ottobre, nell’ambito della campagna “La prevenzione è il nostro capolavoro”. Inoltre, sarà garantito l’accesso gratuito a musei, monumenti e parchi archeologici statali per tutti i partecipanti in possesso della ricevuta d’iscrizione o della maglia ufficiale dell’evento. La manifestazione culminerà, domenica 11 maggio, con la tradizionale corsa.

A Roma, in viale Bruno Buozzi, nello studio del notaio Mariconda, assemblea RaiWay per l’approvazione del bilancio 2024.

A Milano, in via Mario Pagano, nello studio del notaio Clerici, assemblea Alkemy per l’approvazione del bilancio 2024.

Il Ministero del Turismo ha destinato 800mila euro, nell’ambito dei fondi Psc/Funt rientranti nel progetto Montagna Italia, in favore della valorizzazione turistica, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi del Piemonte. Queste risorse sono confluite in “Una Montagna Di Esperienze: Turismo Sostenibile sul sentiero Italia Cai in Piemonte”: il progetto, proposto da otto consorzi turistici della montagna piemontese, per un totale di 548 imprese, si pone la finalità di favorire la fruizione turistica in periodi di minor afflusso con ampliamento dei target di fruizione e una particolare attenzione alla messa a punto di proposte caratterizzate da elementi di accessibilità e sostenibilità ambientale. “Con ‘Montagna Italia’ puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano”, sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè, “sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, dal 6 maggio all’8 giugno, arriva la mostra del World Press Photo 2025. La rassegna, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e dall’Azienda Speciale Palaexpo, ideata dalla World Press Photo Foundation di Amsterdam e organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography, presenta in anteprima nazionale le foto vincitrici del contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia le fotografie che hanno segnato l’anno, per contribuire alla storia del giornalismo visivo mondiale.

Sono state tre giornate di cultura, scienza, innovazione e futuro dell’extravergine, nel Castello di Rocca Cilento, all’interno della seconda edizione di OlivitalyMed, manifestazione ideata e voluta dall’architetto Stefano Sgueglia. Una grande festa dedicata al mondo dell’extravergine che ha celebrato i migliori oli Evo della penisola oltre alle grandi eccellenze del Mediterraneo, in uno dei territori più rappresentativi al mondo per produzione olearia. Al centro dell’attenzione anche l’abbinamento con la pizza negli incontri insieme ai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, i quali hanno svelato consigli e curiosità su come esaltare insieme questi due prodotti simbolo della cultura gastronomica tricolore. Partner istituzionale di OlivitalyMed è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e grazie alla collaborazione con Scabec Spa, anche in questo 2025, OlivitalyMed rientra nel circuito Campania Artecard. Con il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Slow Food Campania, e il sostegno delle principali associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, Associazione Nazionale Frantoi Oleari e Oleum – Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio d’Oliva.

Da Spoon Brands, la nuova realtà della ristorazione veloce italiana, ecco Milos Greek Food, prima catena nazionale di street food greco, pronta a portare nelle strade delle principali città italiane i profumi e i sapori autentici della tradizione ellenica. La prima apertura ufficiale è prevista per il 5 maggio a Roma. Questo punto vendita è il primo di una serie di aperture, sempre a Roma, già in programma nei prossimi mesi. Il piano di sviluppo del 2026 prevede aperture anche a Milano e in altri principali capoluoghi italiani. Milos Greek Food vuole unire il formato dinamico del fast food all’autenticità della cucina greca: gyros pita, souvlaki, insalate greche, tzatziki, dolmades, moussaka express, dolci tipici come yogurt con miele e noci e la mini-pita alla Nutella. Tutto viene realizzato con ingredienti originali importati dalla Grecia, come feta DOP, olio extravergine d’oliva e spezie mediterranee. L’amministratore di Spoon Brands Marco Beretta e l’amministratore di Milos, Yousef Sharafi, raccontano: “Vogliamo offrire un’esperienza che sia accessibile, veloce e profondamente autentica. Milos non è solo cibo, è un viaggio nel cuore della Grecia, pensato per chi ama mangiare bene senza rinunciare alla praticità. Abbiamo pensato ad un format facilmente scalabile proprio perché prevediamo un importante piano di sviluppo che offrirà molte opportunità di lavoro. Ogni punto vendita sarà caratterizzato da un design moderno, esteticamente ispirato alle isole greche; colori luminosi, materiali naturali e tecnologia smart (kiosk, app, e-commerce) per gestire ordini, delivery e progetti di Loyalty. L’obiettivo è espandersi rapidamente nei principali centri urbani italiani, puntando su un format replicabile anche attraverso la formula del franchising.