Nell’agenda del Quirinale, da oggi al 12 novembre è in programma la visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina.

A Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ospita l’evento inaugurale del Gruppo Mondiale per l’Energia da Fusione («World Fusion Energy Group»). Co-organizzato dall’Italia e da Aiea – Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’evento riunisce rappresentanti governativi e di istituzioni pubbliche e private per discutere di come questa promettente tecnologia potrà essere messa al servizio dello sviluppo mondiale. Apertura dei lavori con l’intervento di saluto del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, seguito dagli interventi del direttore generale Aiea Rafael Mariano Grossi e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

A Roma, nel centro studi televisivi Tecnopolo, parte il Salone della Giustizia 2024. Quindicesima edizione, con la partecipazione di protagonisti della politica, dell’informazione e della società civile. Tre giorni intensi di convegni, dibattiti e faccia a faccia. Introduce Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Segue l’intervento del presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, e subito dopo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato dal direttore del Tg1 Rai Gian Marco Chiocci. Ogni giornata sarà contrassegnata da argomenti di attualità: di riforme parlerà il ministro Maria Elisabetta Casellati, di stabilità politica e sviluppo economico il ministro Adolfo Urso, di tutela dell’ambiente Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Faccia a faccia con Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Paola Severino, Andrea Ostellari, Andrea Delmastro, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Francesco Boccia e Tommaso Foti. Il salone allarga la visione anche in campo internazionale: sul tema del dialogo tra le Corti di Giustizia europee, parleranno tra gli altri il presidente della Cassazione Margherita Cassano, Luciano Violante e Guido Alpa. Interventi di Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, della maltese Elena Grech, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia e, in collegamento da Bruxelles, l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico, Luigi Di Maio. Nel pomeriggio della prima giornata, collegamento in diretta da Washington con l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Maria Angela Zappia per commentare l’elezione del nuovo presidente Usa Donald Trump con analisti politici e sei direttori di quotidiani nazionali. Al salone si discuterà anche di giustizia sociale e lavoro e dell’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale e cyber security con i vertici Copasir, Dis e Agenzia per la cyber sicurezza nazionale.

A Roma, nella sede della Luiss, forum nazionale delle Telecomunicazioni 2024 “Connessi per l’Italia – Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese”, organizzato da Assotelecomunicazioni Asstel e Luiss. Con Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria.

A Roma, Ivass presenta “L’educazione assicurativa va a scuola”. Con Luigi Federico Signorini, presidente Ivass.

I Security and Defence days sono un’iniziativa della Fondazione De Gasperi giunta alla sua quarta edizione, che riunisce decisori europei e italiani, esperti, professionisti, rappresentanti di istituzioni internazionali e stakeholder privati per discutere del futuro dell’Unione Europea e del ruolo della Nato negli scenari europei e globali e lo stato attuale delle relazioni transatlantiche. La conferenza si svolgerà oggi e domani a Roma, presso la rappresentanza di Regione Lombardia nella Capitale, in via del Gesù. L’iniziativa fa parte del progetto “Defense and Security Days: Nato in an Evolving Global Strategic Scenario”, è realizzata con la partnership di Regione Lombardia, il contributo di Fondazione Cariplo e la sponsorship di Intesa Sanpaolo e Fincantieri. Con Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, e Angelino Alfano, presidente Fondazione De Gasperi.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in agenda l’audizione del direttore Aise, Giovanni Caravelli.

Due maestri pizzaioli come Diego Vitagliano e Francesco Martucci, numeri uno, a pari merito, nella “50 Top Pizza Italia 2024”, si riuniranno per una serata speciale a Londra dedicata alla solidarietà. L’appuntamento sarà in concomitanza con il World Pizza Summit, evento internazionale dedicato al mondo della pizza organizzato da «50 Top Pizza» in partnership con Cibus e Tuttofood, che si terrà a Londra il 26 e il 27 novembre. La serata “One Night in London” andrà in scena presso Gloria a Shoreditch, iconico locale del gruppo Big Mamma. Un’occasione unica con posti limitati, sia per degustare le creazioni delle due migliori pizzerie italiane, sia per fare del bene: l’intero ricavato della serata sarà devoluto a Intersos.

A Roma, in Campidoglio, l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e la rappresentante di Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Chiara Cardoletti, siglano un protocollo d’intesa fra Roma Capitale e Unhcr per promuovere e favorire l’integrazione delle persone rifugiate sul territorio cittadino, in occasione dell’apertura della City to City Visit 2024.

A Roma, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio presenta il bando per i contributi alle sale teatrali con meno di cento posti.