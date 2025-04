Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini.

Martedì 8 aprile re Carlo III e la regina consorte Camilla visiteranno il Parco Archeologico del Colosseo a Roma. Ad accogliere i reali sarà presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

A Roma, a Palazzo Grazioli, sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, incontro con Cesare Parodi, nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati.

A Milano, fino al 6 aprile, Intesa Sanpaolo è main partner di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. Quest’anno la banca è presente con un progetto espositivo dedicato a Robert Rauschenberg, nel centenario della nascita, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore associato della Collezione di Arte e Moderna di Intesa Sanpaolo. La mostra parte dall’area lounge della banca dove è esposto il capolavoro dell’artista statunitense “Blu Exit”, esempio della serie “Combine Painting” che consacrò il maestro americano come uno dei protagonisti della grande pittura contemporanea internazionale. L’esposizione ha una ideale prosecuzione nel caveau delle Gallerie d’Italia, eccezionalmente aperte al pubblico su prenotazione nei giorni di miart, dove sono esposte tre opere dell’artista selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, prestigiosa raccolta d’arte contemporanea oggi parte delle collezioni del gruppo Intesa Sanpaolo grazie al lascito del cavalier Luigi Agrati: “Scripture”, 1974; “Gulf”, 1969; “Clearing”, 1969.

Al Senato, nella sala Capitolare, “La Scuola Cattolica: un tesoro in vasi d’argilla. Una risorsa per il paese, una sfida per il futuro”. Con il senatore Antonio De Poli e monsignor Claudio Giuliodori, presidente del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Cei.

A Roma, alla stazione Termini, è arrivato “Sorbillo”, il celebre brand di pizzerie fondato da Gino Sorbillo. Grazie all’accordo da Ssp Frabeli e Grandi Stazioni Retail, il locale del famoso pizzaiolo e imprenditore napoletano sbarca per la prima volta nelle stazioni italiane, aprendo oggi le sue porte nella “Terrazza”, la food lounge di stazione. Il menu del ristorante offre un’ampia varietà di pizze, ciascuna dedicata a una specifica regione italiana, permettendo ai clienti di esplorare le ricchezze culinarie dell’Italia attraverso ricette autentiche e gustose. “Siamo entusiasti di aprire questa nuova sede di Sorbillo in un luogo iconico come la Stazione di Roma Termini. Questa apertura simboleggia il nostro impegno nell’offrire esperienze culinarie autentiche e memorabili ai viaggiatori di tutto il mondo. La ricchezza della tradizione culinaria italiana, incarnata da Sorbillo, si integra perfettamente con la nostra visione”, commenta Gérard d’Onofrio, a.d. di Ssp Francia Belgio Lussemburgo Italia (Frabeli). E Riccardo Fiori, Head of Leasing di Grandi Stazioni Retail, sottolinea l’importanza di questa nuova apertura: “Con Sorbillo continuiamo a elevare la qualità dell’offerta gastronomica nelle stazioni, portando brand iconici e prodotti di eccellenza ai milioni di viaggiatori che ogni anno attraversano Termini. Vogliamo trasformare le nostre stazioni in veri e propri punti di riferimento per chi cerca gusto, qualità e tradizione”.

A Roma, nella Libreria Notebook dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, presentazione del libro “Il muro e il silenzio”, di Carlo Romeo. Con l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta; l’ex direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli; il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

A Roma, nei Musei di San Salvatore in Lauro, In occasione della mostra “Gli Shinhanga. Una Rivoluzione nelle Stampe Giapponesi”, domenica pomeriggio si terrà un incontro dedicato a tutti gli amanti della cultura giapponese e delle sue tradizioni. Kana Cappelli, sommelier, condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta del sake, la tipica bevanda alcolica giapponese. L’incontro vuole raccontare in maniera approfondita il sake, partendo dalle radici fino ad arrivare a scoprire le sue varietà, i metodi di produzione, le sue caratteristiche, i modi di servirlo ed i criteri per l’abbinamento. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione di tre tipologie di sake, accompagnata dalle relative spiegazioni sui prodotti. La mostra è ideata e realizzata da Vertigo Syndrome in collaborazione con Il Cigno, con NipPop e con la Japanese Gallery Kensignton di Londra, e si avvale del patrocinio dell’Ambasciata del Giappone, del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, della Fondazione Italia Giappone e del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna e resterà aperta al pubblico fino al 15 giugno.

Citterio, storica azienda di salumi, e Ziva Pasticceria, laboratorio artigianale di Marcello Salvatori ex lievitista di Cracco, hanno deciso di creare in occasione della Pasqua 2025 una Colomba Salata con salumi, studiata per essere una valida alternativa alla classica colomba pasquale, ideale per un antipasto o un aperitivo conviviale. Un prodotto esclusivo che reinterpreta in chiave gourmet il simbolo pasquale per eccellenza. La Colomba Salata nasce dall’incontro tra il savoir-faire di Ziva Pasticceria e l’eccellenza delle materie prime selezionate da Citterio. Fondata nel 2020 dal maestro pasticcere Marcello Salvatori, Ziva Pasticceria è un laboratorio artigianale specializzato in lievitati d’eccellenza, noto per l’uso di ingredienti selezionati, la lunga lievitazione naturale e le tecniche innovative. Reinterpreta la tradizione italiana con creazioni uniche, dalle colombe pasquali ai panettoni, fino a dolci contemporanei dal gusto raffinato.

Negli ultimi anni, il trend del salato ha conquistato un numero sempre maggiore di italiani, che cercano alternative creative ai classici prodotti dolciari. Sempre più consumatori si orientano verso lievitati gourmet che uniscono qualità e innovazione, portando sulla tavola nuove esperienze di gusto. La Colomba Salata di Salumi si inserisce in questa tendenza, offrendo un’opzione sofisticata e originale per chi ama sperimentare, anche a casa, sapori nuovi senza rinunciare alla tradizione. Ciò che la distingue dalla classica colomba è l’aggiunta dell’olio extravergine di oliva e delle sospensioni salate. “La nostra missione è valorizzare la tradizione con un tocco innovativo”, afferma Alessandro Riva direttore marketing di Citterio, “da sempre ci impegniamo a portare sulla tavola dei consumatori italiani prodotti che uniscano qualità e autenticità. Con questa collaborazione con Ziva Pasticceria, abbiamo voluto reinterpretare la Pasqua in una chiave inedita, originale, creando un prodotto che unisce il meglio della nostra tradizione salumiera con la creatività e l’eccellenza artigianale della pasticceria”.