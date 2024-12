In Campidoglio, nella sala della Protomoteca, cerimonia di apertura della XXXV Assemblea Congressuale delle Province Italiane alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Roma, nella Galleria Alberto Sordi, nello store Mondadori presentazione del libro “Il merito, il bisogno e il grande tumulto” di Claudio Martelli. Interverranno Maria Elena Boschi e Paolo Mieli. Moderatore, Stefano Cappellini.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dei nuovi bus elettrici Atac, a piazza Mancini.

A Montecitorio, cerimoniale dello scambio di auguri per le festività di fine anno con la Stampa parlamentare, alla presenza del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.

A Roma, nella piazza di Santa Maria in Trastevere, veglia di preghiera per la pace nel mondo promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l’audizione del giornalista Nicola Borzi.

A Montecitorio, la commissione Cultura della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito “Italia in scena”, svolge le audizioni di Massimo Osanna, direttore generale della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, e Luigi La Rocca, direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

A Palazzo Madama, la commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e Sport del Senato svolge l’audizione di Anna Foa.

A Roma, XXI edizione 2024 del premio “Le Ragioni della Nuova Politica”. Dopo il saluto dell’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli e della senatrice Lavinia Mennuni, premi per Pasquale Angelosanto, generale dell’Arma dei Carabinieri, padre Paolo Benanti, teologo, Renato Brunetta, presidente Cnel, Tommaso Cerno, direttore “Il Tempo”, Carlo Deodato, segretario generale della Presidenza del Consiglio, Francesco Paolo Figliuolo, generale.

Dal Rapporto Censis 2024, presentato nella sede del Cnel. “La sindrome italiana è la continuità nella medietà, in cui restiamo intrappolati: non registriamo picchi nei cicli positivi, non sprofondiamo nelle fasi critiche e recessive”. E poi, il dato relativo alla cultura degli italiani, dove “per il 32,4% la Cappella Sistina potrebbe essere stata affrescata da Giotto o da Leonardo da Vinci, non da Michelangelo”.

Seletti Market nella Rinascente di via del Tritone da oggi ha un partner d’eccezione: Caffè Moak, storica azienda italiana fondata nel 1967 grazie all’intraprendenza del suo fondatore Giovanni Spadola. Nel temporary shop di Caffè Moak i visitatori potranno degustare le miscele più iconiche e scoprire una selezione di nuovi prodotti disponibili per l’acquisto. Ogni proposta incarna la tradizione e l’eccellenza siciliana in un viaggio sensoriale pensato per offrire un’esperienza unica tra i sapori autentici dell’isola, invitando a riscoprire il piacere del caffè artigianale. Tra le proposte, i visitatori troveranno una selezione curata di prodotti che rappresentano la tradizione e l’eccellenza italiana, pensati per trasportare il consumatore in un vero e proprio viaggio tra i sapori autentici dell’isola.

Sara Assicurazioni e Aci uniscono le forze per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani, e il progetto Sara Safe Factor offre un’esperienza formativa con piloti professionisti e simulazioni pratiche. Obiettivo: educare le nuove generazioni alla guida responsabile. Oggi nel Centro Aci – Sara di Guida Sicura di Vallelunga, si terrà l’evento speciale “The Best Of Sara Safe Factor“. Duecentocinquanta studenti provenienti da due istituti romani parteciperanno a un percorso esperienziale di un’ora e mezza. Esperti di Safe Factor e il pilota Andrea Montermini guideranno i ragazzi in un viaggio alla scoperta della sicurezza stradale. Focus particolare sarà dedicato alla sicurezza a bordo di due ruote e monopattini, con la partecipazione di Emiliano Cantagallo, noto volto del cicloturismo italiano.

A Roma, Palazzo della Valle, sede nazionale di Confagricoltura, ha ospitato la cerimonia conclusiva del “Premio Jean Giono 2024: l’uomo che piantava gli alberi”, organizzata da Fondazione AlberItalia Ets e dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura). Il premio, giunto alla sesta edizione, si ispira alla storia di Elzéard Bouffier, protagonista del romanzo “L’Uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono (1895 – 1970). Uno schivo antieroe, Bouffier, che negli anni oscuri della guerra compie una silenziosa quanto straordinaria opera di rimboschimento delle pendici di un’arida vallata della Francia meridionale. Per questa ragione, ogni anno il Premio viene riconosciuto ad amministratori, imprenditori, tecnici e volontari o associazioni che si siano contraddistinti in Italia o all’estero per la promozione, per la realizzazione e per la gestione di impianti di vegetazione legnosa (alberi e arbusti), per la diffusione della cultura forestale produttiva e naturalistico-ambientale, e per la gestione sostenibile delle foreste.