A Bologna giornata fitta di appuntamenti per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A Palazzo Re Enzo parteciperà alla Biennale dell’Economia Cooperativa di Legacoop. E in Prefettura, a Palazzo Caprara, il sindaco della Città metropolitana, Matteo Lepore, e il presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, metteranno al corrente il capo dello Stato sui danni dell’alluvione che, di nuovo, ha messo in ginocchio il territorio a un mese dagli ultimi allagamenti e a un anno e mezzo dal primo episodio del maggio 2023. L’incontro si svolgerà a porte chiuse.

A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia, ha presentato alla Camera dei Deputati insieme a Naike Gruppioni la proposta di legge per l’istituzione del Registro Nazionale dei pizzaioli professionisti e il riconoscimento di Cavaliere della pizza ai maestri pizzaioli, recependo la proposta del presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. Lo scopo è “creare un registro che possa rappresentare la categoria professionale dei pizzaioli, considerati in Italia e nel mondo come ambasciatori del nostro Made in Italy, e conferire un ruolo prestigioso come quello di cavaliere a un comparto che promuove la nostra cultura, storia e tradizione”.

Quello di oggi sarà un particolare Giovedì dei Musei, dedicato agli 800 anni dall’Impressione delle Stimmate. I Musei Vaticani, diretti da Barbara Jatta, celebrano l’evento straordinario avvicinandosi attraverso fonti e testimonianze artistiche a quel lontano 1224, al tempo di san Francesco, con il cardinale Ugolino de’ Conti dei Segni, futuro papa Gregorio IX (1227-1241). Sarà un’occasione privilegiata per apprezzare la sezione medievale della Pinacoteca Vaticana in una nuova veste, volta a celebrare il Poverello d’Assisi attraverso una parete dedicata, e così anche il suo tempo: la Sala I accoglierà, infatti, per la prima volta, il mosaico con il volto di san Luca, tra i pochi frammenti superstiti dell’antica facciata della Basilica Vaticana.

Idee per rinnovare gli spazi di un’abitazione, indoor e outdoor, scoprendo i nuovi trend e le migliori soluzioni per ogni esigenza e gusto: torna alla Fiera di Roma, dal 26 ottobre al 3 novembre, Moacasa, la mostra di arredo e design organizzata da Moa Società Cooperativa che quest’anno giunge all’edizione numero 49. Il format di Moacasa fa dialogare al suo interno industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy, oltre che la maestria e la tradizione del territorio negli stand della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio.

Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, il Mercato Centrale Roma, in collaborazione con Vinario 4, ospiterà la nona edizione di Due passi in vigna, evento di degustazione di vino, quest’anno con un focus speciale sul Salice Salentino Dop e il Negroamaro. Saranno presenti le aziende del Consorzio di Tutela Vini Dop Salice Salentino e, solo per quel giorno, ogni artigiano delle botteghe di Mercato Centrale Roma realizzerà una specialità da abbinare ai vini in degustazione, acquistabili tramite token in vendita all’infopoint. Senza dimenticare workshop e masterclass per approfondire la conoscenza del territorio vinicolo salentino.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, presso Esc Atelier di Roma, si terrà la presentazione di Giacomo e Velia. Storia intima di Giacomo Matteotti, un progetto teatrale e documentario realizzato da Raffaele Rago, basato sulla corrispondenza epistolare intercorsa tra Matteotti e la moglie. Gli attori Michele Eburnea, che darà voce a Matteotti, e Gaja Masciale, che rievocherà le parole della moglie, la poetessa e scrittrice Velia, ripercorreranno la storia sentimentale dei due, caratterizzata da un lungo e continuo scambio di lettere, appassionate e intime, che mettono in luce un aspetto meno conosciuto del politico. I due attori saranno accompagnati dalla voce narrante di David Riondino, che contestualizzerà le vicende personali nei tragici eventi storici contemporanei. Il progetto, realizzato in occasione della celebrazione della figura di Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, è prodotto dall’Associazione Giano con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

Dal 29 ottobre e fino al 16 febbraio del prossimo anno, Palazzo Esposizioni Roma presenterà la mostra personale di Pietro Ruffo intitolata L’ultimo meraviglioso minuto. A cura di Sébastien Delot, direttore della collezione del Museo Nazionale Picasso di Parigi, l’iniziativa è promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo. Si tratterà della più grande mostra personale di Ruffo mai realizzata fino ad oggi da un’istituzione pubblica, raccogliendo lavori di natura diversa per formare un racconto unitario, un lungo e articolato viaggio nello spazio e nel tempo, un grande omaggio alla città di Roma. Oltre 50 le opere che l’artista ha realizzato appositamente per quattro delle sale del piano nobile di Palazzo Esposizioni.