Mattarella al Cotec, il G7 Cultura, il question time per Nordio, Rasetti e Benanti alle Gallerie d’Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a La Palmas de Gran Canaria per il Simposio Cotec Europa. Josep Borrell parlerà, in rappresentanza dell’Unione Europea, sui temi di difesa e sicurezza. Dario Pagani, Head of Digital and Information Technology Eni, Massimo Claudio Comparini Managing Director Space Business Unit Leonardo e Nicola Rossi Head of Innovation Enel Group, interverranno per l’Italia in qualità di rappresentanti di aziende socie di Cotec Italia. Le conclusioni del summit saranno affidate ai presidenti onorari delle tre Cotec: il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Marcelo Rebelo de Sousa presidente della Repubblica del Portogallo e Felipe VI re di Spagna.



Tutto pronto per il G7 dedicato alla cultura, con il nuovo ministro Alessandro Giuli, che oggi accoglierà le delegazioni per visitare in forma privata il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Domani, al termine

delle sessioni, trasferimento al parco Archeologico di Pompei, dove nell’Anfiteatro si terrà in serata il

concerto della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal maestro Beatrice Venezi con l’esibizione di

Andrea Bocelli. Le conclusioni delle riunioni verranno presentate in conferenza stampa presso il Teatro di

Corte del Palazzo Reale di Napoli nel pomeriggio di sabato 21.



Al Senato, “question time” con tre ministri: della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto e

dell’Interno Matteo Piantedosi.



A Milano, nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, appuntamento con “L’Alfabeto del futuro”, con Mario

Rasetti professore emerito di Fisica teorica del Politecnico di Torino e presidente dello scientific board di

Centai, don Paolo Benanti teologo della Pontificia Università Gregoriana e presidente del comitato etico del Centai.



Oggi a Villorba, in provincia di Treviso, Howden Italia inaugura ufficialmente la nuova sede che riunisce a livello gestionale e operativo la forte presenza del broker assicurativo sul territorio delle province di

Treviso, Belluno e Venezia e le profonde relazioni con il tessuto imprenditoriale ed economico locale. Sarà Federico Casini, ceo di Howden Italia e fratello del più noto Pier Ferdinando, a “tagliare il nastro” del nuovo quartier generale nel Nord Est della società di brokeraggio assicurativo.



Oggi a Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, il sindaco Roberto Gualtieri interverrà alla

cerimonia del “Premio Vigna d’argento Roma 2024 – La Vigna omaggia Roma”. Saranno presenti, tra gli altri, Mario Vattani ambasciatore d’Italia a Singapore e commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Simonetta Matone deputata della Lega, Simona Renata Baldassarre assessora alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio , il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.



Le malattie neurologiche interessano oltre un miliardo di persone al mondo. Per parlare di “neuropalliative care”, ovvero l’approccio basato proprio sulla sinergia tra neurologia e palliazione focalizzato sul miglioramento della qualità della vita di questa tipologia di pazienti, Vidas, insieme alla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, ha deciso di dedicare una giornata di approfondimento sul tema.



Si terrà domani, venerdì, a Milano nella sede Vidas e chiamerà a intervenire alcuni tra i maggiori esperti nelle discipline coinvolte: medici, infermieri, psicologi, ricercatori. Il tema verrà affrontato da diversi punti di vista: dal ruolo della prevenzione nelle malattie neurologiche, ai bisogni psico-socio-assistenziali di pazienti e caregiver, alle implicazioni etiche nel percorso di cura. “Come fondazione da sempre siamo impegnati nella promozione di progetti di solidarietà sociale e nel sostegno alla ricerca e allo sviluppo scientifico. Per questo, abbiamo scelto di contribuire alle attività di Vidas”, dichiara Giovanna Zanuso, presidente della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti. Tra i tanti esperti che interverranno nel corso della giornata, anche Silvio Garattini, presidente dell’Irccs – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.



A Roma, all’Orto Botanico, torna da oggi e fino al 22 settembre “Cinema In Verde”, seconda edizione del green festival dedicato alla narrazione cinematografica. Il filo conduttore sarà “Storie che ispirano, azioni che salvano”: sei film verranno giudicati da una giuria presieduta dal regista Paolo Virzì e composta dall’attore Lino Guanciale, dalla giornalista Laura Delli Colli, dall’ambientalista Rossella Muroni e dalla influencer Sofia Pasotto. Saranno loro ad assegnare il Ginkgo d’oro per il miglior film su temi ambientali. Ad avviare stasera la kermesse cinematografica è stata chiamata Serena Dandini.



Parte oggi la prima edizione del nuovo percorso formativo “Donne in digitale”, progetto promosso da

Unioncamere che si inserisce nell’ambito del Piano nazionale per la promozione dell’imprenditorialità

femminile promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso, realizzato da Invitalia e Unioncamere. Obiettivo, approfondire metodologie e strumenti strategici per la presenza online, l’organizzazione del lavoro e il project management, la cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale e l’utilizzo di tecnologie di e-commerce al fine di accrescere la professionalità manageriale e migliorare le competenze digitali delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici, anche e soprattutto in ottica di contrasto al gender gap.