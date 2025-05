A Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita al centro di preparazione olimpica del Coni “Giulio Onesti”.

A Montecitorio, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione Svizzera Andrea Caroni.

A Piacenza, nell’Università Cattolica Sacro Cuore, “Sperare l’insperabile”, con il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, la presidente di Odcec Milano Marcella Caradonna, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone e il presidente dell’Inps Gabriele Fava. «Ci siamo ispirati all’esortazione di Eraclito che scriveva: Se non speri l’insperato, non lo troverai, poiché è inaccessibile e impraticabile, per dare il titolo all’evento che, come facoltà, organizziamo per celebrare il lascito morale di Papa Francesco» spiega il preside di Economia e Giurisprudenza Marco Allena, che prosegue: «Il Papa ha definito la Speranza come virtù “umile” ma “potente”, che non è un’aspettativa passiva, ma piuttosto una forza che ci spinge a impegnarci attivamente per costruire un futuro migliore. Ebbene, questo è l’invito che facciamo ai nostri studenti ogni giorno: osare, credere di poter agire per un futuro migliore, porsi obiettivi alti».

A Roma, nel Campus Luiss, presentazione dello studio, “Fiat/Stellantis e l’Italia. un bilancio di 20 anni di attività industriale”. A seguire, tavola rotonda sulla politica industriale nel nuovo contesto globale. Saluti istituzionali di Paolo Boccardelli, rettore dell’Università Luiss Guido Carli. Presentazione del rapporto a cura di Fabiano Schivardi, dibattito con Federico Fubini vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, Francesco Giavazzi professore emerito dell’Università Bocconi, Gianmarco Giorda direttore generale Anfia.

A Roma, nella sede della Regione Lazio, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa “La nuova città giudiziaria e la porta del parco di Monte Mario” per la presentazione del decreto regionale riguardante l’ampliamento della Città giudiziaria di Piazzale Clodio, il ripristino della “Porta” del Parco di Monte Mario e il riassetto della vegetazione della collina di Monte Mario colpita dall’incendio di luglio 2024. Nel pomeriggio, Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 firma, con il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron e la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, della convenzione per la messa a disposizione dell’area dell’Università degli Studi di Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani.

Un volume dedicato alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore: Scripta Maneant editore ha pubblicato un libro d’arte proprio per valorizzare la chiesa amata da Papa Francesco. In tempi non sospetti Scripta Maneant, con l’editore Giorgio Armaroli e il direttore editoriale Federico Ferrari, convennero con il cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete Coadiutore della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che il luogo, tra i più emozionanti al mondo per bellezze storico-artistiche e valenza spirituale, necessitasse di un volume interamente realizzato con immagini fotografiche scattate in gigapixel, che portasse il fruitore a contatto ravvicinato con i luoghi più emozionanti del tempio; dai mosaici dell’Arco trionfale al Presepe di Arnolfo di Cambio, dalla bellezza della Cappella di Sisto V sino alla Cappella Paolina dove tra le decine di opere e capolavori si ammirano il tabernacolo-reliquiario e l’icona della Salus Popoli Romani con il dettaglio dell’altare con la rosa d’oro, regalata alla Salus Popoli Romani da Papa Francesco l’8 dicembre 2023. L’impianto fotografico del volume, disponibile ora, è supportato da autorevoli interventi testuali di autori scelti dal Capitolo di Santa Maria Maggiore e comprende altresì il ricco corpus delle opere conservate nel Polo Museale Liberiano. Il volume di Scripta Maneant dedicato all’amata Basilica di Santa Maria Maggiore si rivolge, in devozione alla Vergine, con profonda gratitudine per il patrimonio umano e spirituale ricevuto dal Pontefice da poco “tornato alla Casa del Padre”. L’occasione di questa pubblicazione, che rivela innumerevoli tesori di grande significato storico-artistico e di penetrante valenza spirituale vuole, alla luce della perdita recente, diviene dunque anche un atto di amore e riconoscenza verso il Santo Padre per quanto ricevuto negli anni del suo prezioso pontificato.

Rimini Expo Centre ospita oggi la cerimonia inaugurale di “Macfrut”, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta. A “tagliare il nastro”, il ministro di Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, al termine del convegno d’apertura, promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue sul tema “L’acqua è il futuro”. Due le sessioni previste: nella prima si confronteranno Francesco Vincenzi, presidente Anbi; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Cristiano Fini, presidente Cia-Agricoltori Italiani; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Marco Riccardo Rusconi, direttore Aics; Livio Proietti, presidente Ismea; Maria Chiara Zaganelli, direttore Crea. Nella seconda sessione, Renzo Piraccini, presidente Macfrut; Giancarlo Righini, assessore Agricoltura Regione Lazio; Luigi Scordamaglia, a.d. Filiera Italia; Maurizio Forte, direzione centrale export agenzia Ice; Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna. Gran finale con il ministro Lollobrigida.

Sabato 10 maggio a Roma, nel The Westin Excelsior, nuova edizione di “Berebianco”, la manifestazione dedicata al mondo dei vini bianchi italiani “che amano riposare in bottiglia a lungo per poi proporsi al loro meglio”. Una grande vetrina con 60 aziende e oltre 160 vini in degustazione che racconteranno le diverse identità che vanno a comporre un quadro enologico multicolore, secondo a nessuno. “Oggi che il vino bianco nel mondo conquista posizioni di mercato sempre più ampie, visto anche il calo dei consumi sul fronte dei rossi”, sottolinea Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini, “l’Italia non può trascurare la possibilità di modificare il proprio posizionamento per non perdere delle opportunità importantissime. I grandi bianchi italiani da invecchiamento esistono e sono buonissimi, ‘Berebianco’ nasce proprio per ribadire questo sano orgoglio nazionale, propedeutico per un’affermazione internazionale. I numeri, però, raccontano altro perché il prezzo medio per un litro di vino bianco all’esportazione era di 1,71 euro nel 2012 e nel 2024 ha raggiunto 3,19 euro, segnando una crescita dell’87%. Sembra una crescita straordinaria in realtà si tratta di poca cosa se consideriamo che lo scorso anno il prezzo medio al litro di tutto il vino esportato era di 3,7 euro, con lo spumante che ha raggiunto 4,29 euro. Dati che inequivocabilmente posizionano il vino bianco al livello più basso della nostra proposta, visto che il rosso sfiora i cinque euro”. Ospite d’eccezione di “Berebianco” sarà il Sannio Consorzio Tutela Vini con una masterclass di dieci etichette dedicata alla capacità di invecchiamento della Falanghina del Sannio e un banco di assaggio.