Il presidente della Repubblica Mattarella si reca in Piemonte per partecipare al trentesimo anniversario

dell’alluvione di Alessandria.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo al cantiere per la riqualificazione integrale del Teatro Valle.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà il protagonista di “Intelligenza Artificiale: il nuovo Rinascimento, Evoluzione, fiducia e impatti reali nelle imprese”, in programma a Roma nella Casina Valadier, evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Associazione Imq e Gruppo Imq.



A Roma, al Maxxi, a partire da domani e fino al 23 marzo del prossimo anno, abiti, accessori, immagini, come la mostra “Memorabile. Ipermoda”, per evocare il ruolo della moda tra il 2015 e oggi nella struttura

creativa ed economica mondiale, nelle pratiche progettuali, nell’uso di tecnologie sempre più sofisticate,

nei protagonisti e comprimari. Ecco così percorsi e complicità progettuali di autori e tra autori, nuove forme di autorialità come quella degli stylist, che agiscono in una dimensione che è quella della relazione e del confronto con le diverse pratiche creative, i processi, le tecniche, i valori che plasmano i linguaggi e i modelli di produzione della moda. Sono le visioni utopiche che la moda propone e che pongono un serie di questioni non solo etiche. È il rapporto creativo con il tempo e con gli archivi. È il ruolo del direttore creativo all’interno dei grandi gruppi del lusso. E allo stesso tempo il ruolo del design indipendente.



A “Roma Arte in Nuvola” sono stati contati 38mila visitatori. La fiera internazionale d’arte moderna e

contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur Spa, durante le tre giornate ha permesso di ammirare, tra l’altro, l’esposizione dei busti inediti di Antonio Canova resa possibile grazie a Banca Ifis, main sponsor del progetto. La manifestazione è stata sostenuta da Roma Capitale che ha presentato un omaggio a Giulio Aristide Sartorio e da Regione Lazio con le esposizioni di gallerie del territorio laziale. Di rilievo anche le partecipazioni istituzionali tra cui quella del Ministero della Cultura, che ha coinvolto la Direzione Generale Creatività Contemporanea, la Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’Istituto Centrale per la Grafica, la Direzione Generale Archivi, il Museo delle Civiltà e il Museo Hendrik Christian Andersen.



A Roma l’aula magna “Franco Frattini” dell’Università degli Studi Link ha ospitato la presentazione del

Calendario Tricostarc 2025 “Diakronica – Bellezza nel tempo” firmato dal fotografo internazionale Italo

Zannier e realizzato alla Giudecca di Venezia, che vede come protagoniste 4 pazienti oncologiche: Angela, Annalisa, Monica e Simona. “Alzerei solo i toni per proiettarvi nel contagioso entusiasmo di quattro cuori diacronici pulsanti di gioia che in valigia hanno messo tutti i sogni, lasciando a casa tutte le preoccupazioni di una malattia che imponderabilmente cambia il corso delle cose”, ha sottolineato Giusy Giambertone, presidente dell’Associazione Tricostarc ETS che dal 2009 ha introdotto la Tricologia Solidale ed è impegnata a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Tutto è pronto per l’edizione 2025 di Flos Olei, la prima e più importante guida alle aziende di produzione olearia di tutto il mondo e ai loro extravergini, curata dall’esperto internazionale Marco Oreggia, che ne è anche editore, e dalla giornalista Laura Marinelli. Sono 729 gli oli extravergini selezionati da un panel di esperti assaggiatori, 500 i produttori segnalati, provenienti da 57 paesi divisi su 5 continenti, 91 le cartografie mondiali delle zone olivicole, di cui 20 dedicate all’Italia e 14 alla Spagna. Tre le versioni della guida (italiano-inglese, italiano-spagnolo e italiano-cinese) che testimoniano la caratura sempre più internazionale del progetto. Venti le realtà che verranno premiate il 15 dicembre presso l’hotel The Westin Excelsior di Roma: 13 italiane, 3 spagnole, 2 croate, 1 greca e 1 brasiliana. Tra i riconoscimenti più ambiti: l’Azienda dell’Anno è la salernitana Fattoria Ambrosio; il Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno è dell’Azienda Agricola De Carlo, pugliese; l’Azienda Emergente è il Frantoio di Croci in Toscana; i Migliori Oli Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica e Dop-Bio sono quelli dell’Azienda Agricola Vincenzo Marvulli (Basilicata) e Marfuga (Umbria).



A Roma, Palazzo Dama amplia la sua offerta con l’apertura della Daham Spa, uno spazio pensato per chi cerca un approccio olistico al benessere. Creata in collaborazione con Zeki Benessere Spa, propone

trattamenti che uniscono la tradizione orientale e occidentale, offrendo percorsi personalizzati per

rigenerare corpo e mente. “Non è solo un luogo di soggiorno, ma un invito a vivere un’esperienza

immersiva tra epoche diverse. Dai lampadari in cristallo del Plaza di New York agli arredi contemporanei,

ogni dettaglio è pensato per valorizzare la bellezza senza tempo del palazzo”, sottolinea Mario Luciani, Ceo di Palazzo Dama, “la Daham Spa è una naturale estensione della nostra visione: un luogo dove la cultura del benessere si intreccia con la storia e l’identità di Palazzo Dama”.