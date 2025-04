A Roma, a Villa Malta, celebrazione dei 175 anni della rivista “La Civiltà Cattolica”, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Palazzo Chigi, domani, mercoledì 2 aprile, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà protagonista del “Premio Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”, istituito con la legge 59/2024. Obiettivo, sostenere e promuovere l’eccellenza dell’arte culinaria italiana: il premio al merito, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è conferito “ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, contribuendo a valorizzare l’eccellenza nazionale”. Il premio è costituito da una medaglia di bronzo che presenta, da un lato, l’emblema della Repubblica Italiana e, dall’altro lato, in ragione dell’appartenenza ad una delle categorie di merito, le specifiche diciture corrispondenti: «Maestro dell’arte della gelateria italiana»; «Maestro dell’arte della pasticceria italiana»; «Maestro dell’arte della cucina italiana»; «Maestro dell’arte vitivinicola italiana»; «Maestro dell’arte olivicola italiana»; «Maestro dell’arte casearia italiana». Le candidature per il conferimento del premio sono proposte dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, anche sulla base di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria.

A Roma, nella fermata Vittorio Emanuele della linea A della metropolitana, il sindaco Roberto Gualtieri inaugura il 5G nelle stazioni giubilari e visita la nuova “sala apparati radio”. Intervengono Diego Galli, direttore generale Inwit; Lisa Di Feliciantonio, Chief Communications & Sustainability Officer Fastweb+Vodafone; Pietro Labriola, a.d. Tim; Benedetto Levi, a.d. iliad; Carlo Melis, Cto WindTre.

A Milano, da Mondadori Duomo, Carlo Cimbri, presidente Unipol, e Mario Cucinella, architetto, presentano il libro “Unipol Tower”. La torre della compagnia viene definita come “l’ultimo e fondamentale tassello di Porta Nuova, il maggior intervento di riqualificazione urbana che ha contribuito a rinnovare e qualificare Milano, dotandola di un moderno distretto economico finanziario all’altezza delle più importanti capitali europee”.

A Roma, al Cinema Caravaggio, al via la terza edizione del festival cinematografico “Borghi sul set” organizzato con l’associazione Cinecircolo Romano. Ideato da Daniela Cipollaro, in qualità di presidente, con la direzione artistica di Catello Masullo, è il primo festival di cinema in Italia interamente dedicato a film girati nei borghi storici del nostro Paese, che con il loro fascino e gli antichi paesaggi sono una quinta ideale per un set. Cipollaro sottolinea che il festival “si è trasformato in un evento esportabile a vantaggio di tutti i borghi e piccoli centri abitati storici delle aree interne italiane. Nella loro estrema diversità sono occasione di scenografie inedite, stimolo di ulteriori narrazioni, scoperta di nuove sensibilità”. Un esempio? Il documentario “Un’altra idea di stare”, di Fabio Fasulo, girato a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, nato da un’idea dell’associazione Borghi Autentici d’Italia.

A Roma, alla Farnesina, mercoledì 2 aprile si svolgerà l’evento di presentazione di “TuttoFood”, la nuova piattaforma di riferimento internazionale per la filiera agroalimentare. Interverranno il sottosegretario agli Affari Esteri, Maria Tripodi; il presidente Fiere di Parma, Franco Mosconi; l’a.d. Fiere di Parma, Antonio Cellie; il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas. La prima edizione, in programma a Milano dal 5 all’8 maggio, accoglierà circa 3mila stand ed espositori provenienti da 50 Paesi, con il tema “Nutrire il futuro”. L’iniziativa è stata lanciata da un tour di eventi dedicati, che hanno già fatto tappa a New York, Parigi, Dubai e Tokyo.

A Verona, a Vinitaly, il Consorzio Vini Terre di Pisa Doc sarà presente con un proprio desk nello stand della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Come presidente del consorzio, Ginevra Venerosi Pesciolini afferma: «Andiamo a Verona per confermare il lavoro che questo territorio sta facendo. Sicuramente Vinitaly è un momento di confronto sia dal punto di vista dei rapporti commerciali che con la critica nazionale ed internazionale. Noi stiamo crescendo e sempre più i nostri vini conquistano nuovi mercati». Dopo gli ottimi commenti e risultati della Fiera Wine Paris, il consorzio guarda a Vinitaly mettendo in campo, come protagonisti, i vini della Doc Terre di Pisa che, a partire dalla vendemmia 2024 ha un nuovo disciplinare che introduce nuove tipologie, tra le quali sono da citare il Bianco ed il Rosato.

A Treviso, nel Museo Civico “Luigi Bailo”, la mostra “Hokusai – L’acqua e il segreto della grande onda”, aperta dal 29 marzo, ha registrato oltre mille ingressi solo nel primo weekend, segnando un risultato straordinario per la città e sancendo l’avvio di una stagione culturale dall’ampio respiro internazionale. L’esposizione, curata da Paolo Linetti in collaborazione con l’Associazione Mnemosyne, esplora il genio di Katsushika Hokusai attraverso oltre 150 opere, molte delle quali inedite e provenienti da collezioni private. Il percorso espositivo illustra e svela l’influenza che ebbe l’acqua sull’arte dell’iconico maestro giapponese e i segreti compositivi dietro la celeberrima “Grande Onda”. Nelle sale appare anche l’haori, la giacca tradizionale giapponese in uso già da secoli e oggi simbolo dell’eleganza della moda nipponica, disegnata e realizzata dalla costumista Elisa Masiero, dove campeggia l’ideogramma della parola “acqua”. La mostra, organizzata da Athena Promakos in collaborazione con Vidi Cultural, con il patrocinio del Comune di Treviso, il supporto dei Musei Civici di Treviso e il contributo della Camera di Commercio Treviso – Belluno, main sponsor Prosecco Doc e Generali Italia, resterà aperta al pubblico fino al 28 settembre.

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in collaborazione con Casa Manzoni, ospiterà a Milano il 23 aprile un incontro di studi intitolato “Andrea Camilleri, da bestseller a longseller”, dedicato ai molteplici talenti e alle grandi fortune dell’autore italiano più letto al mondo. Si ragionerà in particolare sul successo e la circolazione delle sue opere in Italia e all’estero; sulla loro collocazione editoriale; sul coinvolgimento dei lettori; sugli interventi di Camilleri in campo politico, civile, sociale; sull’immagine della Sicilia da lui promossa; sulla sua eredità nella narrativa contemporanea, in Italia e all’estero.