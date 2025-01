A Scandicci, in provincia di Firenze, nella Villa Castel Pulci, alla presenza del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, cerimonia di inaugurazione dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura. A Palazzo Madama, nella sala Koch, la Fondazione Tatarella organizza l’incontro “Alleanza Nazionale. A 30

anni dalla nascita della destra di Governo”, con Fabrizio Tatarella, Giuseppe Valentino, Antonio Polito,

Giovanni Donzelli, Adolfo Urso, Gianfranco Fini. A moderare, Stefano Folli. Conclusioni del presidente del

Senato della Repubblica, Ignazio La Russa.



A Roma, presentazione dei risultati del gruppo Bei in Italia nel 2024, con Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei. A Roma, conferenza sulla finanza e sull’economia locale su “Legge di bilancio e oltre. Per la ripresa e la resilienza della finanza locale”, con Alessandro Canelli, presidente Ifel e sindaco di Novara, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, Veronica Nicotra, segretario generale Anci, Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. A Roma, alla Luiss, cerimonia di assegnazione delle borse di studio del “Premio Alessandro Pansa”, per giovani ricercatori, giunto alla sesta edizione. La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Centro di eccellenza Jean Monnet del Luiss Institute for European Analysis and Policy (Leap) promuovono l’incontro “Digitalization, climate change mitigation and justice: synergies and trade-offs”.



Le “buone pratiche” contro lo spreco alimentare sono al centro dell’assemblea annuale delle associazioni di Cia-Agricoltori Italiani, Turismo Verde per la promozione degli agriturismi e la Spesa in Campagna, dedicata alla vendita diretta, a Roma, nell’Auditorium “Giuseppe Avolio”. L’appuntamento, dal titolo “I valori del cibo. Verso una rivoluzione alimentare che guarda al futuro”, introdotto dall’intervento del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, ha l’obiettivo di approfondire e dare vita a un confronto sullo stato dell’arte in materia di circolarità nella filiera agroalimentare, tra ricerca, assetto normativo, esperienze di business to consumer e, soprattutto, ruolo del mondo agricolo dai mercati contadini agli agriturismi. Con Mario Grillo, presidente nazionale di Turismo Verde-Cia, Luciano Sbraga, direttore Ufficio Studi Fipe, Andrea Segrè, direttore scientifico dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher International – Università di Bologna, Beatrice Tortora, presidente nazionale Spesa in Campagna-Cia, e Fausto Jori, a.d. EcorNaturasì.



A Roma, nei Musei di San Salvatore in Lauro, “Dc. Storia di un Paese”, mostra fotografica per l’ottantesimo

anniversario della nascita della Democrazia Cristiana. Con Ortensio Zecchino, presidente Comitato

Nazionale Celebrazioni Dc80, e Paolo Alli, segretario generale Fondazione De Gasperi. Dibattito con la

partecipazione di Silvia Costa, Stefano Ceccanti, Giuseppe Parlato e Antonio Polito. Taglio del nastro con lo scienziato Antonino Zichichi. Il percorso espositivo condurrà i visitatori attraverso un’ampia selezione di

immagini storiche, documenti e testimonianze, che “si propone di ricostruire la storia della Democrazia

Cristiana sin dalle origini, sottolineando le tappe fondamentali con cui, a partire dal tempo buio del

dopoguerra, il Paese venne ancorato al mondo dell’Occidente libero e rappresentando l’impegno dei suoi

protagonisti, nel promuovere ininterrottamente per cinquant’anni la cultura della democrazia. Una democrazia, per ragioni storiche incompiuta, che pur avendo inchiodato fino alla fine lo Scudo crociato alle responsabilità del potere, ha permesso al Paese di rialzarsi, di varare le grandi riforme e di continuare a crescere anche nei momenti più bui del terrorismo”.

La mostra, organizzata da “Il Cigno Arte”, sarà visitabile fino al 2 marzo. Unindustria e Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra gli enti di riferimento del settore audiovisivo e le imprese di maggior rilievo per tutta la filiera della regione. Uno degli obiettivi principali: portare a Roma nel prossimo novembre la tappa degli Emmy Awards, tra gli eventi a maggior risonanza mediatica per le produzioni televisive realizzate al di fuori degli Stati Uniti. Per realizzare questo traguardo, l’accordo prevede la creazione di una cabina di regia dedicata. Inoltre l’accordo indica l’attivazione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle imprese, il supporto all’internazionalizzazione e ai bandi specifici per il settore. Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, rileva che “il settore audiovisivo genera oltre 6,7 miliardi di euro di valore aggiunto regionale, cioè il 3,5% dell’economia del Lazio”. Per Lorenza Lei, responsabile Struttura Autonoma Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, “la sigla del protocollo è un ulteriore segnale del costante impegno che la Regione Lazio, prima in Italia per risorse destinate al cinema e all’audiovisivo, investe a supporto di tutta la filiera cinematografica come settore culturale e come

industria”.