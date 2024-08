Francia protagonista, con la cerimonia di apertura della Paralimpiadi di Parigi 2024, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Stasera a Roma, in viale delle Terme di Caracalla, alla Festa dell’Unità, “L’Italia, l’Europa”, con Nicola Zingaretti e Francesco Boccia.

A Pesaro, alla Festa dell’Unità, stasera “faccia a faccia” tra Matteo Renzi e Matteo Ricci. Coordina Myrta Merlino.

Domani a Reggio Emilia, alla Festa Nazionale dell’Unità, “L’agricoltura in cambiamento: diritti e redditi al centro, doppia transizione e ricambio generazionale”, con il numero uno di Coldiretti Ettore Prandini e Dario Nardella. Coordina Camilla Laureti.

Oggi a Roma, al Circo Massimo, si è svolta la presentazione della nona edizione del Longines Global Champions Tour di Roma, tappa del circuito internazionale di salto a ostacoli, in programma dal 30 agosto al 1° settembre. Presenti Alessandro Onorato assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Svetlana Celli presidente Assemblea Capitolina Roma Capitale, Fabio Pacciani direttore Edilizia Monumentale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Alessandro Cochi delegato assessorato Sport Regione Lazio, Remo Chiodi direttore generale Direzione Ippica del Ministero dell’Agricoltura, Eleonora di Giuseppe, Marco Danese direttore sportivo del circuito Lgct, Marco Di Paola presidente Fise-Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Porro commissario tecnico Nazionale Italiana di salto ostacoli, e gli azzurri Arnaldo e Filippo Bologni. Chiodi ha parlato del “progetto di valorizzazione dell’allevamento italiano che si affronterà nel G7 agricoltura a Siracusa il prossimo mese che sarà seguito da un Expo. Il ministero ha istituito un’iniziativa che è il Palio delle Regioni, legata al mondo del cavallo e alla sinergia del rapporto uomo-cavallo. Un viaggio di 21 tappe per tutte le regioni italiane per valorizzare il mondo del cavallo a 360°”. Il concorso capitolino, da nove anni unico appuntamento italiano del tour che a Roma sancirà la quattordicesima e penultima tappa stagionale della sua diciottesima edizione, si presenta con la consueta formula della tre giorni da 15 gare e con un montepremi in palio di 780mila euro.

Residenza per artisti, centro d’arte multidisciplinare e sito patrimoniale di 7 ettari, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici accoglie ogni anno circa 70 artisti, autori e ricercatori per soggiorni di varia durata, tra cui 16 borsisti in residenza per un anno. I borsisti della promozione 2024-2025, che rappresentano sei diverse discipline artistiche e sei diverse nazionalità, verranno accolti a Villa Medici dal 2 settembre per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca di un anno.

Nei giorni della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la città ospiterà all’interno di Palazzo Donà dalle Rose, il progetto culturale “Leoni, Gattopardi di Sicilia. Il Gran Ballo al Palazzo dei Dogi”, organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica con la Fondazione Donà dalle Rose per il The Doge Venice Red Carpet, il tappeto rosso del Doge di Venezia. L’evento, diretto da Nino Graziano Luca, è stato da lui ideato insieme a Chiara Modìca Donà dalle Rose e gode del patrocinio della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, del Consiglio Internazionale per la Danza Unesco. E sabato 31 agosto, a partire dalle ore 13 inizierà il Gran Ballo in Costume dell’800 al Palazzo dei Dogi con circa 100 danzatori in costumi ottocenteschi, provenienti da molte città italiane e da alcune capitali europee, che parteciperanno al Gala ricreando le atmosfere delle feste da ballo organizzate nella Sicilia del XIX secolo. Nel corso dell’iniziativa saranno conferiti i premi cultura che andranno, tra gli altri, alla scrittrice Stefania Auci, autrice del romanzo “I leoni di Sicilia”, allo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, al ballerino Joaquin Cortes, al costumista Stefano Nicolao e al sarto Franco Puppato.