A Militello Val di Catania, visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima tappa al Monumento Eroi della Resistenza, con la deposizione di una corona di alloro. A seguire, inaugurazione del plesso scolastico “Pietro Carrera”, ristrutturato.

Italia, nazione amata dal turismo culturale. Per questo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha affermato che “i musei italiani sono sempre più visitati, anche durante le festività natalizie. I dati positivi sulle aperture straordinarie di queste festività, in crescita rispetto al 2024, confermano la tendenza degli ultimi anni e il sistema museale italiano risulta sempre più attrattivo per i cittadini italiani e per i turisti, con una partecipazione incoraggiante anche nei siti meno noti. Un successo che si basa sull’impegno di tutto il personale in servizio nei musei a cui va il mio caloroso ringraziamento”.

A Roma, a Piazza Santi Apostoli, sit-in per Cecilia Sala, iniziativa promossa dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Associazione Stampa Romana.

A Roma, in rappresentanza del Comune di Roma, l’assessore alle Politiche del Personale, Servizi Anagrafici e Elettorali, Attuazione del Programma di Mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento Amministrativo di Roma Capitale, Giulio Bugarini, interviene alla cerimonia commemorativa dell’anniversario della strage di Acca Larentia.

In occasione della Festa del Tricolore, a Roma, sulla Piazza del Quirinale, solenne cambio della guardia con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Brani musicali accompagneranno l’evento.

A Milano, nella basilica di Sant’Ambrogio, si svolgono i funerali di Rosita Jelmini, vedova di Ottavio Missoni, scomparsa il 2 gennaio scorso all’età di 93 anni.

Giovedì 9 gennaio la Regione Lazio presenta il “Bando Cooperative”, una nuova opportunità per la imprese del territorio. Appuntamento a Roma, alla Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo. Interverrà Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio.

Nuovo direttore a Il Giornale dell’Architettura: Michele Roda prende il posto di Luca Gibello. Questo il programma di Roda: “Il nostro impegno andrà nella direzione di offrire un’informazione certo radicale ma mai ideologica, di raccontare i fatti di cui abbiamo esperienza diretta, di essere critici perché presentiamo punti di vista e visuali di interpretazione. Crediamo che debba essere questa la vocazione de Il Giornale dell’Architettura: luogo del confronto e del dibattito nei campi delle culture urbane, ambientali e sociali. Oggi più che mai le nostre comunità e i nostri habitat hanno bisogno di spazi del genere. Alle lettrici e ai lettori l’invito è di continuare a seguirci”.



Nel suo commiato, Gibello scrive: “Ora, dopo 10 anni di direzione, è tempo di passare il testimone. Intanto, perché il rinnovamento dovrebbe essere nell’ordine naturale delle cose e, per usare un eufemismo, non bisognerebbe dimostrare troppa affezione alla poltrona: cosa peraltro non facile, specialmente nel nostro paese, in ogni ambito. Rimanendo in quello che ci riguarda, ad esempio, la direzione di «Casabella» è la medesima dal 1996 (tu chiamala, se vuoi, “continuità”…). Si potrebbe obiettare che, al contrario, «Domus» la cambia ogni anno, affidandosi a uno special guest: ma, in questo caso, potrebbe trattarsi di smarrimento della bussola…”

Giovedì 9 gennaio, terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla mostra “Roma ChilometroZero”, ospitata al Museo di Roma in Trastevere fino al 9 marzo, curata da Alessandra Mauro con Suleima Autore, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Leica Camera Italia con Contrasto. Servizi museali Zètema Progetto Cultura. Dopo Alessio Cupelli, Alfredo Corrao e Andrea Agostini, saranno Lavinia Parlamenti, Valerio Polici e Francesca Spedalieri a condividere e approfondire i propri progetti fotografici, raccontando gli itinerari e la personale visione di Roma, presso la sala multimediale del museo.

A Roma, a Santa Cecilia, torna uno dei direttori più amati dal pubblico romano, Myung-Whun Chung, già direttore principale dell’orchestra dal 1997 al 2005 e da allora ospite abituale della fondazione, proponendo due programmi musicali per il mese di gennaio. Il primo appuntamento sarà giovedì 9 gennaio: Chung si confronterà nel pieno della sua maturità interpretativa con due pagine imprescindibili del grande repertorio sinfonico: il Concerto per violino di Brahms e la Sinfonia n. 7 di Beethoven. Chung farà poi ritorno nella sala ceciliana il 16 gennaio (con repliche il 17 e 18 gennaio) per dirigere lo Stabat Mater di Rossini e la Sinfonia n. 8 “Incompiuta” di Schubert.

A condividere con il maestro il palco della Sala Santa Cecilia nel suo primo appuntamento vi sarà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia assieme a un solista d’eccezione, Sergey Khachatryan. Nato in Armenia, Khachatryan ha vinto nel 2000 il Concorso Internazionale Jean Sibelius di Helsinki, diventando il più giovane vincitore nella storia del concorso, e ha ottenuto nel 2005 il primo premio al prestigioso Concorso Queen Elisabeth di Bruxelles. Chung, Khachatryan e l’Orchestra ceciliana saranno, inoltre, coinvolti in una tournée che li porterà a Torino, all’Auditorium Giovanni Agnelli, nella serata di venerdì 10 gennaio.