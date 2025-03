Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani, sabato 15 marzo, sarà a Gorizia per la cerimonia di conferimento del premio “Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia”, unitamente al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita l’Alpi Arena per i giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025.

A Milano, alla Bocconi, “I cinquant’anni della Consob: tra presente e futuro”. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e l’Università Bocconi organizzano un seminario in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita dell’Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari in Italia. L’incontro intende approfondire le sfide sul ruolo e sulle funzioni della Consob nel contesto dell’evoluzione dei mercati finanziari, delle trasformazioni in atto e del processo di integrazione dei mercati di capitali a livello europeo attraverso gli interventi di autorevoli esperti delle materie scientifiche di riferimento e delle istituzioni. Con Francesco Billari, rettore Università Bocconi; Paolo Savona, presidente Consob; Federico Freni, sottosegretario all’Economia; Gabriella Alemanno, commissario Consob; Enrico Letta, presidente Jacques Delors Institute; Silvia Rovere, presidente Poste Italiane.

Terna presenta il Piano di sviluppo decennale della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale

Per celebrare l’eredità letteraria di Giuseppe Berto, autore tra i più originali e intensi del Novecento, Roma dedica un incontro all’Università La Sapienza, nella giornata di sabato 15 marzo. L’incontro avviene a ridosso della recente riscoperta di Berto e delle sue opere: il fermento in libreria intorno ai suoi titoli più noti si accompagna e si estende al teatro e al cinema e ai festival. “Il Male Oscuro” è per la prima volta a teatro grazie ad una riduzione del regista Giuseppe Dipasquale. “Anonimo Veneziano” vedrà a breve un remake internazionale, e il festival “Estate a Casa Berto”, che si tiene ogni anno nella tenuta di Capo Vaticano costruita da Berto a partire dalla fine degli anni Cinquanta, rappresenta un caposaldo degli eventi estivi calabresi e nazionali. Protagonisti dell’incontro romano saranno Antonia Berto, figlia dello scrittore, e i critici e studiosi Pierfranco Bruni, Marco Mottolese, Valerio Rosa e Saverio Vita. A moderare l’incontro, Pino Nano. “Mio padre è stato un uomo e un autore che ha sempre avuto la sensibilità di esplorare le profondità dell’animo umano e le contraddizioni del suo tempo. Vederlo ancora oggi al centro di un peculiare rilancio e di un dibattito così stimolante è una grande emozione. Significa che la sua voce continua a parlare ai lettori di oggi, ispirandoli e facendoli riflettere”, afferma Antonia, la figlia dello scrittore.

Fino al 16 marzo sarà possibile visitare alle Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo, la mostra “Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento” a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti. La mostra ha registrato un grande successo di pubblico con 100mila visitatori nel suo periodo di apertura. Domenica, in occasione dell’ultimo giorno di esposizione, l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti i visitatori. L’esposizione, dal forte carattere identitario per la città di Milano, è realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e vede la collaborazione delle più importanti istituzioni culturali milanesi. In continuità ideale con la mostra, il 21 marzo nella sala delle Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si terrà un convegno “Cultura ed economia: Milano e il suo genio per la civitas di domani”. Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, terrà un saluto di benvenuto e interverranno il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, cardinale José Tolentino de Mendonça, insieme a Paolo Grandi di Intesa Sanpaolo. Il convegno metterà in evidenza come la città di Milano sia un luogo in cui, alla luce della storia passata e anche per il futuro, la cultura e l’economia possono intrecciarsi in maniera proficua per la vita civile.

A Roma, a Palazzo Wedekind, martedì 18 marzo presentazione della prima edizione annuale del Report su “Lo stato del giornalismo italiano”, realizzata dalla Fondazione sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi”, dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma e dall’Inps. L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo dell’Inpgi, dell’Ordine professionale e di Casagit. Presenti all’incontro il presidente Inpgi Roberto Ginex e il direttore generale Mimma Iorio.

A Milano, Art-Rite, con l’apertura di un nuovo dipartimento, celebra il traguardo delle 100 aste. Alle otto divisioni già operative, ovvero Arte moderna e contemporanea, Arte antica, Comic art, Gioielli, Numismatica, Auto da collezione, Filatelia e Luxury fashion, si aggiunge quella di Libri antichi, autografi e collezionismo cartaceo, guidata da Giancarlo Moroni. Che sottolinea come “il mercato collezionistico cambia sempre più velocemente, tanto in termini di gusti quanto di scelte economiche, quanto di target di riferimento. L’attenzione a queste evoluzioni è uno degli obiettivi del nuovo dipartimento, rivolgendosi a pubblici nuovi e giovani con proposte di oggetti rari, insoliti o anche solo curiosi”. La prima asta, fissata per giovedì 20 marzo, presenta alcuni libri rari, autografi musicali e storici, ma anche mappe, fotografie, manifesti e altre preziose, seppur più accessibili, curiosità del mondo del collezionismo cartaceo. Il top lot è rappresentato dal “Liber Chronicarum” di Hartmann Schedel del 1493 (stima 45mila – 55mila euro), uno dei più importanti e spettacolari libri stampati nel XV secolo. Celebre anche per l’integrazione del testo con numerose illustrazioni, di cui alcune attribuite ad Albrecht Dürer, il volume contiene la storia illustrata del mondo e di molte grandi città dell’Occidente. Interessante la lettera autografa di Giacomo Puccini (stima 900 – 1.200 euro), su carta intestata “Torre del Lago”, Toscana, scritta in francese e indirizzata alla Sociètè Fermière des Casinos de France – Nice, con l’artista che rinuncia ai diritti d’autore per la rappresentazione di Tosca del 20 gennaio 1909.