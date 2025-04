Domani, 25 aprile, a Genova, nel teatro Ivo Chiesa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Oggi, alla Camera dei Deputati, celebrazione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

La commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali, svolge le audizioni di Federmeccanica, Federmanager, Motus-e, Unione energie per la mobilità (Unem) e Automotoclub storico italiano (Asi); Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna), Confartigianato Imprese e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie); Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma), Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital (Aniasa), Associazione nazionale rivenditori auto (Assonauto) e Associazione italiana costruttori autoattrezzature (Aica); Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), Unione industriali di Torino, e Federazione italiana concessionari auto (Federauto).

Alla Camera dei Deputati, nell’aula della commissione Affari costituzionali, le commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia svolgono l’audizione di Vittorio Manes, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, e di Roberto Zaccaria, già professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Tre giorni dedicati alla cultura del bere dolce: nuova edizione della “Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione” di Volta Mantovana. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia fino alla Calabria, protagonista è tutta l’Italia nel bicchiere, rappresentata da un centinaio di cantine tricolori e da sei aziende ungheresi, queste ultime presenti grazie alla collaborazione con il Consolato Generale di Ungheria e l’Agenzia di Promozione del Vino Ungherese. “La mostra è una manifestazione che è sempre più proiettata al futuro e, anche se si chiama Nazionale, ha assunto una valenza sempre più internazionale”, afferma l’amministrazione comunale, organizzatrice della manifestazione, “grazie alla collaborazione con Onav, Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani e Campagna Amica, si potranno incontrare tanti produttori e partecipare ad approfondimenti sulla conoscenza dei vini passiti e da meditazione e dei prodotti mantovani”. Nel corso delle tre giornate, al banco d’assaggio, vini di oltre 90 produttori, molti dei quali venuti da tutta Italia per presenziare personalmente, che faranno scoprire i propri vini rari e preziosi, frutto di una cultura antica e del sapere manuale dell’uomo.

A Roma, a Villa Torlonia, fino al 31 agosto negli spazi di Technotown – Hub della scienza creativa di Roma Capitale, viene presentata al pubblico la mostra “Terra – Il Pianeta in cinque sensi”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della sua istituzione. Costruita intorno ai cinque sensi, la mostra si sviluppa attraverso un percorso interattivo multisensoriale che, tramite olfatto, gusto, tatto, udito e vista, consente di riconoscere direttamente alcuni dei più importanti fenomeni naturali. I cinque sensi, fondamentali per interagire con l’ambiente che ci circonda, diventano il filo conduttore di un viaggio esperienziale verso la scoperta del sistema Terra e della sua struttura interna, ma anche dell’evoluzione geologica e ambientale del nostro Pianeta, delle problematiche legate ai rischi naturali, dei processi alla base dei cambiamenti climatici e dell’uso sostenibile delle risorse naturali. Il percorso sensoriale, ideato e curato dall’Ingv con Dotdotdot, vede anche la collaborazione di Associazione di Volontariato Museum – Odv; Issr (Istituto Statale Sordi Roma), Aaa – All Area Access (Monk Roma, co-founded by European Union) e Must (Museo Universitario di Scienze della Terra – Sapienza Università Roma).

Sono iniziate le vendite dei biglietti della mostra che dal 14 maggio al 13 agosto sarà visibile a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni: “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana”. Dopo Milano e Parigi, un ritorno in Italia che si carica di nuovi significati: non un semplice riallestimento, ma una narrazione ripensata per il contesto, dove le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana entrano in dialogo con l’impianto architettonico neoclassico, scenografia unica per un viaggio non solo nella moda, ma nel tempo, nell’arte, nella memoria e nella materia. La mostra, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il patrocinio di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con Img e curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat, raccoglie oltre duecento creazioni uniche di Dolce&Gabbana, simbolo dello stile italiano dell’Alta Moda. Più che di una mostra, si tratta di una lettera d’amore aperta alla cultura italiana, da sempre ispirazione e musa.