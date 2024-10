Oggi al Quirinale cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” agli imprenditori nominati lo scorso 2 giugno. Protagonisti: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e la Cavaliere del Lavoro Marina Berlusconi.

A Roma, a Palazzo Doria Pamphilj, assemblea di Confindustria Assoimmobiliare su “Investire sul valore sociale”, con la partecipazione di Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa), Lucia Albano (Sottosegretario al MEF), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Alessandra Dal Verme (Direttore dell’Agenzia del Demanio) e Davide Albertini Petroni (Presidente di Confindustria Assoimmobiliare).

Oggi a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri inaugura i lavori e illustra il progetto di restauro, ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’Aranciera del Parco di San Sisto.

A Roma, a Palazzo Ripetta, festa per il ventesimo anniversario dell’Istituto del Vino Italiano di Qualità – Grandi Marchi, il gruppo delle grandi famiglie del vino simbolo dell’enologia italiana di alto pregio nel mondo. All’incontro hanno partecipato come ospiti di eccezione il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Durante l’evento, un docufilm ha narrato i primi vent’anni di attività dell’istituto, attraverso il racconto del Presidente Piero Mastroberardino, del Presidente onorario Piero Antinori e di tutti i vignaioli che compongono il gruppo. Lollobrigida ha dichiarato: “All’istituto va riconosciuto il grande merito di aver messo da parte l’individualismo a favore del lavoro di squadra. Così facendo ha dimostrato come l’Italia, nel momento in cui si muove come sistema, risulti sempre vincente grazie a un patrimonio fatto di straordinaria qualità e di capacità umane che sono nel nostro DNA.”

A Roma focus su “Le imprese italiane e la sfida del SouthH2Corridor”, organizzato da Confindustria, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con Aurelio Regina (delegato del Presidente di Confindustria per l’Energia).

A Roma, forum annuale di Terziario Donna Confcommercio su “Donne, Imprese, Futuro: spazi e tempi”, con Carlo Sangalli (Presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia) e Eugenia Roccella (Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità).

A Roma, incontro con i segretari generali di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, sulla manovra economica e sulle prossime iniziative di mobilitazione.

Domani a Roma, nell’Auditorium della Tecnica, Giornata Mondiale del Risparmio su “1924-2024. Cento anni di cultura del risparmio”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interverranno Giovanni Azzone (Presidente di Acri), Antonio Patuelli (Presidente di ABI), Fabio Panetta (Governatore della Banca d’Italia) e Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Domani a Roma, presso la sede della radio della Rai in via Asiago, appuntamento con la “Giornata Nazionale Giovani e Memoria” dedicata ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La giornata, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, è organizzata dalla “struttura di missione anniversari nazionali” in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù. All’evento parteciperanno il Cardinale Gianfranco Ravasi, Elettra Marconi, Roberto Ferrara (Direttore Accordi Istituzionali Rai), la Presidente della Fondazione Marconi Giulia Fortunato, l’oro paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy, la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, Padre Paolo Benanti, l’Accademia Nazionale di Danza e la compagnia creativa Urban Theory.

Domani a Roma, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Massimiliano Perrotta presenta il suo libro “Pupi Avati fuori dal cinema italiano”, con la partecipazione del regista.

A Cinecittà World, eventi senza sosta con le tre Halloween Nights di domani 31 ottobre, del primo e del 2 novembre, tra feste in maschera, cene a tema e spettacoli. Al Parco divertimenti di Roma si terrà il party di Halloween più grande d’Italia con 40 attrazioni, 7 padiglioni musicali tra concerti e dj-set, la parata di Halloween e la Zombie Walk. Per la notte di Halloween, festival di Trap, Rap e Hip-Hop con artisti come Noyz Narcos, Frah Quintale, Flaza, Spender e Damianito; un concerto/dj-set unico in Italia, Symphony of Caos, vedrà la partecipazione di un’orchestra sinfonica con coro e dj-set/performer, in uno show ricco di spettacolari effetti speciali.

Peeparrow Entertainment e il Teatro Sistina hanno siglato una partnership con Fineco, che per un biennio sarà main sponsor degli spettacoli e delle iniziative del gruppo.

A Roma, dal 9 novembre al 4 maggio prossimo, il Museo Nazionale Romano ospiterà alle Terme di Diocleziano la mostra “Tony Cragg. Infinite forme e bellissime”, a cura di Sergio Risaliti e Stéphane Verger: sarà una grande mostra personale dell’artista inglese, tra i più celebri esponenti della scultura contemporanea. La rassegna, organizzata da BAM – Eventi d’Arte con la collaborazione del Municipio I Roma Centro, è realizzata con il sostegno di Banca Ifis, impegnata nella promozione dell’arte contemporanea attraverso le iniziative Ifis Art.